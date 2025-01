Spre finalul verii trecute, în august 2024, în academic-snobul Antipode. A Radical Journal of Geography, a apărut un articol scris de trei geografi de la Hamburg (Department of Geography, University of Hamburg) - „Uneven Development through Profit Repatriation: How Capitalism’s Class and Geographical Antagonisms Intertwine” („Dezvoltare inegală prin repatrierea profitului: cum capitalismul de clasă și antagonismele geografice se împletesc”).