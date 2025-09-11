Ni-no, ni-no, ni-no

Aș fi putut să fac cel mai scurt editorial din viața mea, pe declarația asta. Ar fi început și s-ar fi terminat așa: „Ni-no, ni-no, ni-no”. Dar dacă totuși ministrul educației este „curajos”? Cum se manifestă curajul lui? 

Curajul lui este în fața populației captive, care nu are ce să facă, și a cărei putere de cumpărare o decapitalizează. Spre deosebire de șuți sau alți delincvenți financiari, ministrul David nu își asumă nici măcar riscul de a fi prins.

Curajul lui este să nu își respecte obligațiile de plată față de bursele elevilor și studenților, pe care le taie. O populație captivă, care nu are ce să facă. 

Curaj ar fi însemnat, spre exemplu, dacă majora valoarea burselor, în loc să o taie. Chiar și prin ceea ce putea fi numit ca reformă: burse mai mari de la note mai mari în sus, dar fondul de burse să rămână același. 

Dar nu, ministrul David taie bursele, reduce anvelopa financiară pentru burse, și împarte banii alături de Bolojan, către alții. 

Spre exemplu și spre capitaluri vagaboande. Dobânzile plătite în primele șapte luni ale anului lor și altora s-au majorat cu 44% față de perioada similară de anul trecut, adică cu aproape 10 miliarde de lei. David e curajos că ia de la o populație captivă și dă la capitalurile vagaboande, cărora le-a plătit în plus 0,5% din PIB doar în primele șapte luni ale anului (și în total 1,7% din PIB). 

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Pot eu ca atunci când îmi vine factura de 600 de lei de la Electrica, cu TVA majorată și după o majorare a prețului de 60% într-o lună să zic: bre, dă-o naiba, nu vezi că e austeritate? Îți dau trei sute și pleacă. Nu, nu pot. 

Dar „curajosul” David (mai puțin curajos decât șuții) se dă curajos prin tăierea puterii de cumpărare a populației captive. Pe care o buzunărește, ca șuții.

Curaj ar fi însemnat nu să pună profesorii să presteze muncă forțată (prin majorarea normei și prin reducerea fondurilor). Ci să oprească din sifonarea bugetului educației, prin malversațiuni imobiliare, spre exemplu. 

Dar pare că, aici, captivul (în sensul de dirijat spre sifonarea banilor publici pentru a acoperi investiții ratate din alți bani publici) e tocmai ordonatorul de credite David. 

Pe care nu îl cred când spune „pentru mine cel mai ușor era să plec”. Pentru că el a fost pus ca să nu plece, și să implementeze buzunărirea populației din sectorul pe care îl păstorește.

E curajos domnul David când îi pune pe profesori, prin creșterea normei, să presteze în esență muncă forțată pe aceiași bani? E curajos că îi buzunărește astfel și pe profesorii din școlile de stat, captivi? Merită să intre în istoria pentru asta? De ce? Pentru că subminează din interior sistemul de educație de stat, afectat deja semnificativ de abandon școlar, și îi favorizează astfel de acționarii privați ai formelor de învățământ private. 

„Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului MAGA Charlie Kirk: „Acest lucru trebuie să înceteze imediat”
Recomandări
„Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului MAGA Charlie Kirk: „Acest lucru trebuie să înceteze imediat”

E curajos că împinge spre analfabetizare sau emigrare mase întregi din rural (și din urban), care nu își vor permite vreodată mii de euro pentru învățământul privat, acolo unde vrea să îi împingă „curajosul” David, care îi buzunărește, profitând de vulnerabilitatea lor de „captivi”?

E curajos domnul David, cât minte? Spre exemplu, în februarie 2025, când a fost adoptat bugetul pentru educație, cu el ministru, și cu creștere de 9,56% față de 2024. Iar acum redirecționează fondurile, buzunărind segmentul pe care îl păstorește. Este și păcălici curajosul care se vrea în istorie?

Și totuși, dacă domnul David și alții din guvern nu sunt deloc curajoși? Sau đacă sunt la fel de curajoși ca șuții informatori, înțeleși și protejați de miliție, atunci când buzunăresc lumea? 

Dacă sunt doar niște dirijați care implementează delincvența financiară, împotriva propriei populații, ca politică de stat?

În timp ce datoria publică a crescut doar în primele șase luni ale anului cu aproape 15 miliarde de euro. De două ori mai mult decât a încasat statul român din toate privatizările. 

Curajul lui David poate fi rezumat la atât, în opinia mea: totul pentru grupurile de interese din anticamerele guvernamentale și nimic pentru populație.

Foto: Hepta

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar
Știri România 10:02
Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar
Un muncitor român de 53 de ani a murit la Roma după ce a căzut de la etajul cinci. În ziua precedentă, au fost raportate alte patru decese
Știri România 09:47
Un muncitor român de 53 de ani a murit la Roma după ce a căzut de la etajul cinci. În ziua precedentă, au fost raportate alte patru decese
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Gabriela Cristea le răspunde celor care au criticat-o că și-a luat fetele în America. „Am fost întrebați deseori de ce am cheltuit banii”
Stiri Mondene 10:08
Gabriela Cristea le răspunde celor care au criticat-o că și-a luat fetele în America. „Am fost întrebați deseori de ce am cheltuit banii”
Calina și Catinca Roman, eliminate de la Asia Express 2025. Ce nemulțumiri au avut în legătură cu competiția de la Antena 1: „E bătaie de joc aici”
Stiri Mondene 10:05
Calina și Catinca Roman, eliminate de la Asia Express 2025. Ce nemulțumiri au avut în legătură cu competiția de la Antena 1: „E bătaie de joc aici”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: Este un moment întunecat pentru America
Mediafax.ro
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: Este un moment întunecat pentru America
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani
KanalD.ro
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani

Politic

Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Interviu
Politică 10:00
Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
Politică 07:23
Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Fanatik.ro
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”