Verificați periodic

O verificare rapidă te poate scuti de mari bătăi de cap mai târziu. Trebuie să ridici capota și să arunci o privire. Nu ai nevoie de niciun fel de scule pentru asta. Verifică cu atenție. Fii atent la scurgeri, cabluri slăbite sau piese uzate. Dacă observi pete de ulei, nu aștepta, și remediază problema imediat. În plus, piesele esențiale ale motorului, precum sonda lambda benzina, necesită o întreținere corespunzătoare. Această piesă mică ajută mașina să consume combustibilul în mod corespunzător. Dacă se defectează, mașina dvs. Poate consuma mai mult combustibil sau poate funcționa neregulat.

În plus, trebuie să ascultați motorul. Sunete ciudate, cum ar fi ciocăniturile, nu sunt normale. Acestea sunt semne care necesită atenția dvs. Amintiți-vă: câteva minute de inspecție corespunzătoare pot preveni daune majore. Trebuie să vă faceți un obicei din a face acest lucru o dată pe săptămână sau cel puțin o dată pe lună.

Verificați lichidele motorului

Lichidele asigură răcirea și funcționarea lină a motorului. Fără ele, piesele se pot uza rapid. Așadar, trebuie să le verificați periodic. Începeți cu uleiul de motor. Acesta trebuie să fie curat și la nivelul corect. Uleiul închis la culoare sau nivelul prea scăzut pot deteriora motorul. Trebuie să-l schimbați conform manualului mașinii.

Lichidul de răcire este, de asemenea, important. Acesta menține motorul răcit, iar dacă nivelul său scade, motorul se poate supraîncălzi. Lichidul de frână și lichidul de servodirecție sunt, de asemenea, importante. Acestea asigură o conducere sigură și lină. Chiar și serviciile de închiriere de mașini respectă verificări stricte ale lichidelor pentru a-și menține mașinile în stare optimă. Așadar, nu trebuie să omiteți niciodată acest pas.

Nu ignorați luminile de avertizare

Luminile de pe tabloul de bord al mașinii tale sunt acolo cu un motiv. Ele te avertizează atunci când motorul vehiculului tău este în pericol. Mulți șoferi le ignoră, ceea ce poate duce la probleme grave mai târziu. Dacă vezi un semnal de avertizare, nu aștepta. Poate fi o problemă minoră acum, dar se poate transforma rapid într-una majoră. Așadar, du-o la verificat cât mai repede posibil. Cel mai bine este să acționezi din timp. O reparație rapidă acum poate economisi o mulțime de bani și stres mai târziu.

Preveniți supraîncălzirea

Căldura este una dintre principalele cauze ale deteriorării motorului. Când motorul se încălzește prea tare, piesele se pot deteriora sau se pot rupe. Acest lucru poate duce la costuri ridicate de reparație. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să fii atent la indicatorul de temperatură de pe tabloul de bord. Dacă acesta urcă prea mult, oprește mașina și las-o să se răcească. Nu continua să conduci.

În plus, trebuie să vă asigurați că radiatorul funcționează corespunzător. Verificați furtunurile pentru a depista eventualele scurgeri sau fisuri. Un furtun defect poate duce la pierderea lichidului și la creșterea temperaturii. De asemenea, nu trebuie să forțați mașina prea mult pe vreme caldă. Călătoriile lungi în condiții de căldură extremă pot suprasolicita motorul. Faceți pauze dacă este necesar.

