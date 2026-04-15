Verificați periodic

    O verificare rapidă te poate scuti de mari bătăi de cap mai târziu. Trebuie să ridici capota și să arunci o privire. Nu ai nevoie de niciun fel de scule pentru asta. Verifică cu atenție. Fii atent la scurgeri, cabluri slăbite sau piese uzate. Dacă observi pete de ulei, nu aștepta, și remediază problema imediat. În plus, piesele esențiale ale motorului, precum sonda lambda benzina, necesită o întreținere corespunzătoare. Această piesă mică ajută mașina să consume combustibilul în mod corespunzător. Dacă se defectează, mașina dvs. Poate consuma mai mult combustibil sau poate funcționa neregulat.

    În plus, trebuie să ascultați motorul. Sunete ciudate, cum ar fi ciocăniturile, nu sunt normale. Acestea sunt semne care necesită atenția dvs. Amintiți-vă: câteva minute de inspecție corespunzătoare pot preveni daune majore. Trebuie să vă faceți un obicei din a face acest lucru o dată pe săptămână sau cel puțin o dată pe lună.

    Verificați lichidele motorului

      Lichidele asigură răcirea și funcționarea lină a motorului. Fără ele, piesele se pot uza rapid. Așadar, trebuie să le verificați periodic. Începeți cu uleiul de motor. Acesta trebuie să fie curat și la nivelul corect. Uleiul închis la culoare sau nivelul prea scăzut pot deteriora motorul. Trebuie să-l schimbați conform manualului mașinii.

      Lichidul de răcire este, de asemenea, important. Acesta menține motorul răcit, iar dacă nivelul său scade, motorul se poate supraîncălzi. Lichidul de frână și lichidul de servodirecție sunt, de asemenea, importante. Acestea asigură o conducere sigură și lină. Chiar și serviciile de închiriere de mașini respectă verificări stricte ale lichidelor pentru a-și menține mașinile în stare optimă. Așadar, nu trebuie să omiteți niciodată acest pas. 

      Nu ignorați luminile de avertizare

        Luminile de pe tabloul de bord al mașinii tale sunt acolo cu un motiv. Ele te avertizează atunci când motorul vehiculului tău este în pericol. Mulți șoferi le ignoră, ceea ce poate duce la probleme grave mai târziu. Dacă vezi un semnal de avertizare, nu aștepta. Poate fi o problemă minoră acum, dar se poate transforma rapid într-una majoră. Așadar, du-o la verificat cât mai repede posibil. Cel mai bine este să acționezi din timp. O reparație rapidă acum poate economisi o mulțime de bani și stres mai târziu.

        Preveniți supraîncălzirea

          Căldura este una dintre principalele cauze ale deteriorării motorului. Când motorul se încălzește prea tare, piesele se pot deteriora sau se pot rupe. Acest lucru poate duce la costuri ridicate de reparație. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să fii atent la indicatorul de temperatură de pe tabloul de bord. Dacă acesta urcă prea mult, oprește mașina și las-o să se răcească. Nu continua să conduci.

          În plus, trebuie să vă asigurați că radiatorul funcționează corespunzător. Verificați furtunurile pentru a depista eventualele scurgeri sau fisuri. Un furtun defect poate duce la pierderea lichidului și la creșterea temperaturii. De asemenea, nu trebuie să forțați mașina prea mult pe vreme caldă. Călătoriile lungi în condiții de căldură extremă pot suprasolicita motorul. Faceți pauze dacă este necesar.

          Foto: Freepik

          Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem"
          A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
          Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
          Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
          Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
          Elle.ro
          Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
          gsp
          Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
          GSP.RO
          Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
          La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
          GSP.RO
          La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
          Parteneri
          Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
          Libertateapentrufemei.ro
          Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
          Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
          Avantaje.ro
          Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
          „Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
          Tvmania.ro
          „Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

          Alte știri

          Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
          Știri România 13:41
          Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
          Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
          Știri România 13:00
          Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
          Parteneri
          De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
          Adevarul.ro
          De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
          Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
          Fanatik.ro
          Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
          Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
          Financiarul.ro
          Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
          Superliga.ro (P)
          Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
          Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
          Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
          Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
          Parteneri
          Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
          Elle.ro
          Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
          Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
          Unica.ro
          Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
          Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
          Viva.ro
          Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

          Monden

          Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
          Stiri Mondene 13:20
          Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
          Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
          Stiri Mondene 12:35
          Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
          Parteneri
          Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
          TVMania.ro
          Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
          "Şi-a dat viaţa pentru copilaşul ei". Mama a împins copilul din faţa morţii, înainte să fie ucisă de o macara
          ObservatorNews.ro
          "Şi-a dat viaţa pentru copilaşul ei". Mama a împins copilul din faţa morţii, înainte să fie ucisă de o macara
          S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
          Libertateapentrufemei.ro
          S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
          Parteneri
          E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
          GSP.ro
          E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
          La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
          GSP.ro
          La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
          Parteneri
          Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
          Mediafax.ro
          Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
          Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
          StirileKanalD.ro
          Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
          Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
          Wowbiz.ro
          Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
          Promo
          Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
          Advertorial
          Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
          Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
          Advertorial
          Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
          Parteneri
          Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
          Wowbiz.ro
          Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
          Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
          Redactia.ro
          Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
          Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital
          KanalD.ro
          Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital

          Politic

          Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
          Politică 10:24
          Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
          Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
          Politică 14 apr.
          Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
          Parteneri
          Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
          ZiaruldeIasi.ro
          Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
          Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
          Fanatik.ro
          Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
          Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
          Spotmedia.ro
          Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit