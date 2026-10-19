5 pași pentru alegerea coniacului și brandy-ului premium de la Nitela Shop: ghidul cumpărătorului

Coniacul și brandy-ul premium au un loc aparte printre distilate, fiind băuturi care se savurează încet, la final de cină, într-o discuție lungă sau la o ocazie importantă. Varietatea etichetelor, a mențiunilor de pe sticlă și a prețurilor poate face însă alegerea destul de dificilă, mai ales pentru cei aflați la primele achiziții din această categorie.

Ghidul de mai jos te poartă prin cinci pași simpli, de la diferențele dintre coniac, brandy și vinars până la servirea corectă. Toate recomandările vin din oferta Nitela Shop, magazinul online de băuturi din Craiova, distribuitor și importator oficial, cu peste 160 de produse în categoria de coniac și brandy, toate 100% originale și livrate în toată țara.

Pasul 1: Înțelege diferența dintre coniac, brandy și vinars

Toate trei sunt distilate din vin, maturate în butoaie de stejar, iar diferența ține de origine și de regulile de producție. Coniacul provine exclusiv din regiunea Cognac, din Franța, și respectă norme stricte privind soiurile, distilarea și maturarea. Brandy-ul este o categorie mai largă, produsă în multe țări, iar vinarsul este denumirea folosită în România pentru distilatul de vin maturat în lemn.

Selecția oferită de Nitela Shop - coniac și brandy premium acoperă toate aceste stiluri. Pentru coniac, Bisquit & Dubouche VSOP costă în jur de 268 de lei, iar Hennessy VS aproximativ 159 de lei. Dintre brandy-uri, Vecchia Romagna Etichetta Nera, la circa 75 de lei, reprezintă stilul italian, iar vinarsul românesc este bine reprezentat de Brâncoveanu și Bardar.

Pasul 2: Citește corect mențiunile VS, VSOP și XO

Mențiunile de pe etichetă indică perioada minimă de maturare și spun multe despre profilul băuturii. VS (Very Special) desemnează un distilat mai tânăr și fructat, VSOP (Very Superior Old Pale) are mai multă rotunjime, iar XO (Extra Old) aduce arome profunde de fructe uscate, stejar și condimente. La coniac, pragurile minime sunt de doi, patru și zece ani.

Diferența se vede clar în gama Brâncoveanu: vinarsul VS costă aproximativ 70 de lei, iar VSOP-ul circa 104 lei. La coniac, saltul este mai mare, Bisquit & Dubouche XO ajungând la aproximativ 767 de lei. Bardar indică direct vârsta pe etichetă, cu sticle de 0,5 litri de la Gold XO 10 YO, la circa 86 de lei, până la Gold 15 YO, aproximativ 252 de lei.

Pasul 3: Alege profilul aromatic potrivit gustului tău

Fiecare stil are o personalitate distinctă. Brandy-urile mediteraneene, precum Metaxa, au un profil ușor dulceag și versatil, potrivit și pentru cocktailuri. Vinarsurile românești aduc accente de nucă, caramel și stafide, iar coniacurile maturate îndelung oferă straturi complexe de caisă uscată, coajă de portocală, vanilie și stejar. Gustul personal rămâne cel mai bun criteriu.

Pentru cineva care abia descoperă categoria, Alexandrion 7 Stele, la aproximativ 61 de lei, este un punct de plecare accesibil, cu note calde de fructe și vanilie. Un pasionat de arome intense va aprecia Bardar Vinars Gold 15 YO, iar un cunoscător exigent va găsi în Bisquit & Dubouche XO un coniac cu structură amplă și postgust persistent.

Pasul 4: Stabilește bugetul în funcție de ocazie

Ocazia dictează alegerea la fel de mult ca gustul. Pentru o degustare acasă sau o seară cu prietenii, un VS sau un VSOP oferă un raport excelent între calitate și preț. Pentru un cadou de afaceri, o aniversare importantă sau o piesă de colecție, un XO ori un vinars maturat peste 20 de ani transmite respect și atenție la detalii.

Variantele în ambalaj de cadou simplifică mult alegerea. Brâncoveanu Vinars VS în cutie cu două pahare costă în jur de 78 de lei, iar Alexandrion 9 Stele în cutie cadou aproximativ 115 lei. La polul opus, Bardar Vinars Platinum 25 YO, la circa 964 de lei, este o alegere de prestigiu pentru un colecționar sau un partener de afaceri.

Pasul 5: Servește coniacul și brandy-ul corect

Servirea corectă pune în valoare toată munca din spatele maturării. Coniacul și vinarsul se servesc la 18-20°C, într-un pahar tip balon, care concentrează aromele. Pentru variantele XO, degustarea fără gheață păstrează expresia completă a distilatului, iar câteva minute de așteptare după turnare permit aromelor să se deschidă treptat.

Asocierile culinare completează experiența. Un XO maturat se potrivește cu ciocolată neagră cu peste 70% cacao sau cu deserturi cu nuci și caramel, iar vinarsul românesc se împacă excelent cu brânzeturi maturate sau foie gras. Brandy-urile mai tinere, precum Metaxa sau Alexandrion, pot intra și în cocktailuri clasice, pentru un final de seară mai relaxat.