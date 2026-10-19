Un soldat ucrainean a fost salvat cu o dronă direct de pe linia frontului

Armata ucraineană a evacuat un soldat rănit de pe linia frontului cu ajutorul unei drone, marcând o premieră în ceea ce privește operațiunea de evacuare. Pentru salvarea militarului a fost utilizat un hexacopter de mare capacitate, care a reușit să-l preia dintr-o zonă inaccesibilă transportului terestru.

Riscuri prea mari pentru echipa de salvare

Informația a fost comunicată de Brigada de Asalt Separată nr. 92 „Ivan Sirko”, care a publicat un videoclip cu operațiunea, relatează AFP și PryamiyTV.

Potrivit armatei, un soldat de infanterie din Brigada 30 Mecanizată Separată a fost rănit. Din cauza numărului mare de drone rusești din spațiul aerian și a terenului minat, a fost imposibilă evacuarea acestuia cu ajutorul unui complex robotic terestru.

„Orice încercare de a ajunge la el ar fi însemnat un risc mortal pentru echipa de salvare”, a precizat compania.

În această situație, luptătorii din Brigada 92 Aeropurtată, împreună cu alte unități, au decis să utilizeze un hexacopter greu, produs de producătorul ucrainean Gurzuf Defence. Compania a pus la dispoziție gratuit drona pentru operațiune, iar aceasta a fost pilotată de un operator de UAV din cadrul Brigăzii a 30-a.

Brigada a 92-a Aeropurtată a declarat că, împreună cu producătorul, a dezvoltat o soluție tehnică care a permis dronei să transporte o persoană fără a-și pierde stabilitatea în aer.

Operațiunea a fost un succes. Soldatul a fost salvat, iar în prezent se află în tratament și reabilitare. Viața lui nu este în pericol.

„Operațiunea a fost un succes – rănitul a fost salvat! Acum se află sub tratament și reabilitare, iar viața lui nu mai este în pericol”, a declarat pe Facebook unitatea de drone a Brigăzii de Asalt Separate nr. 92 din Ucraina.

Ajunge acolo unde este imposibil

Brigada a subliniat că o astfel de evacuare deschide noi oportunități pentru salvarea soldaților de pe linia frontului, în special acolo unde este imposibil să se utilizeze mijloace de transport convenționale sau complexe robotice terestre din cauza bombardamentelor, a minelor sau a activității dronelor inamice.

Brigada a publicat un videoclip în care se vede cum drona coboară la sol, iar apoi un bărbat în echipament de luptă se prinde de un troliu de la bord și este ridicat în sus.

Brigada nu a precizat unde a avut loc evacuarea.

O „zonă mortală” pentru ambele armate

Drona, un hexacopter Ayudag-6, „l-a transportat pe rănit într-o zonă mai sigură, unde a fost preluat de camarazii săi, care au organizat evacuarea sa ulterioară către un spital”, a adăugat compania.

Ucraina folosește de mult timp vehicule terestre fără pilot pentru a evacua soldații răniți de pe câmpul de luptă, dar acesta a fost primul caz raportat în care o dronă aeriană a fost utilizată în același scop.

Unitatea de drone a Brigăzii 92 de asalt a descris operațiunea drept o „premieră mondială”.

Atât Rusia, cât și Ucraina au folosit pe scară largă drone în acest război care durează de patru ani și jumătate, început odată cu invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022.