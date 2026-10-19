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Ai pierdut fotografiile sau documentele importante? 5 greseli care pot compromite recuperarea datelor

Ringier România
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Foto: Bit data recovery
Foto: Bit data recovery
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Un hard disk defect, un SSD care nu mai este recunoscut sau un card de memorie formatat accidental pot pune in pericol fotografii, documente si informatii importante. Specialistii in recuperarea datelor explica ce greseli trebuie evitate si de ce primele actiuni pot influenta sansele de recuperare.

Fotografiile din vacante, amintirile de familie, documentele personale si proiectele profesionale sunt pastrate astazi pe hard diskuri, SSD-uri, stickuri USB si carduri de memorie. Desi aceste dispozitive sunt utilizate zilnic, putini oameni se gandesc la posibilitatea unei defectiuni pana in momentul in care fisierele nu mai pot fi accesate.

Vestea buna este ca defectarea unui dispozitiv de stocare nu inseamna intotdeauna pierderea definitiva a informatiilor. In multe situatii, datele pot fi recuperate prin proceduri specializate. Totusi, sansele de reusita depind de tipul defectiunii si, mai ales, de actiunile efectuate dupa aparitia problemei.

1. Continuarea utilizarii unui hard disk defect

Un hard disk care produce zgomote neobisnuite, functioneaza foarte lent sau dispare din sistem poate prezenta defectiuni mecanice ori electronice.

Una dintre cele mai mari greseli este continuarea utilizarii acestuia in speranta ca problema se va rezolva de la sine.

In cazul defectiunilor mecanice, functionarea repetata poate deteriora suplimentar componentele interne si suprafetele pe care sunt stocate informatiile.

Recomandare: Daca HDD-ul prezinta zgomote neobisnuite sau nu mai functioneaza corespunzator, opreste utilizarea si evita repornirile repetate.

2. Formatarea accidentala sau la recomandarea calculatorului

Uneori, la conectarea unui HDD extern, stick USB sau card de memorie, calculatorul afiseaza un mesaj prin care solicita formatarea dispozitivului.

Multi utilizatori accepta aceasta operatiune fara sa realizeze ca pot modifica structurile necesare accesarii fisierelor.

In anumite situatii, datele pot fi recuperate chiar si dupa formatare, insa scrierea unor informatii noi pe dispozitiv poate reduce considerabil sansele de recuperare.

Recomandare: Nu formata dispozitivul daca acesta contine fisiere importante pe care doresti sa le recuperezi.

3. Folosirea programelor de recuperare fara evaluarea defectiunii

Internetul ofera numeroase programe care promit recuperarea fotografiilor, documentelor si fisierelor sterse.

Aceste aplicatii pot fi utile in anumite situatii, in special atunci cand dispozitivul este functional si problema este de natura logica.

In schimb, daca HDD-ul are defectiuni fizice, scanarile repetate pot agrava deteriorarea. De asemenea, instalarea programelor sau salvarea fisierelor recuperate pe acelasi dispozitiv poate duce la suprascrierea informatiilor.

In cazul SSD-urilor, recuperarea datelor sterse poate fi influentata si de functii precum TRIM, care pot face imposibila recuperarea anumitor informatii.

Recomandare: Inainte de a utiliza un program de recuperare, este important sa identifici natura problemei.

4. Deschiderea hard diskului acasa

Un hard disk contine componente mecanice extrem de sensibile. Deschiderea acestuia intr-un mediu obisnuit poate permite patrunderea particulelor de praf si poate compromite posibilitatile de recuperare.

Interventiile asupra componentelor interne necesita instrumente specializate, experienta tehnica si conditii de lucru controlate.

In laboratoarele profesionale, operatiunile asupra hard diskurilor cu defectiuni mecanice sunt realizate folosind echipamente dedicate si medii de lucru adecvate.

Recomandare: Nu deschide HDD-ul si nu incerca sa repari componentele interne fara echipamente si pregatire specializata.

5. Incercarile repetate de conectare si reparare

Atunci cand un dispozitiv nu mai este recunoscut, reactia obisnuita este conectarea acestuia la mai multe calculatoare sau incercarea unor proceduri automate de reparare.

In functie de defectiune, aceste operatiuni pot solicita suplimentar dispozitivul sau pot modifica informatii importante pentru recuperare.

Mai ales in cazul hard diskurilor deteriorate fizic, fiecare incercare suplimentara de functionare poate creste riscul de agravare a defectiunii.

Recomandare: Daca datele sunt importante, opreste incercarile repetate si solicita o diagnosticare specializata.

Cand este necesara recuperarea profesionala a datelor?

Recuperarea profesionala poate fi necesara atunci cand un HDD nu mai porneste, un SSD nu este detectat, un card de memorie este deteriorat sau un sistem RAID ori NAS devine inaccesibil.

In asemenea situatii, diagnosticarea tehnica reprezinta primul pas pentru identificarea defectiunii si evaluarea posibilitatilor de recuperare.

BIT Data Recovery, laborator specializat in recuperare date, ofera servicii pentru persoane fizice si companii, acoperind o gama variata de medii de stocare: HDD, SSD, stick USB, carduri de memorie, RAID si NAS.

Cu peste 20 de ani de experienta si peste 23.000 de cazuri de recuperare date rezolvate pentru diferite medii de stocare, echipa tehnica utilizeaza tehnologii avansate si echipamente profesionale pentru diagnosticarea si recuperarea informatiilor.

Laboratorul din Bucuresti dispune de facilitati specializate pentru interventiile asupra dispozitivelor defecte, inclusiv mediu controlat Clean Room Class 100 pentru operatiunile care necesita deschiderea hard diskurilor.

Diagnosticare gratuita si confidentialitatea informatiilor

Un avantaj important pentru clienti este posibilitatea evaluarii dispozitivului inainte de luarea unei decizii privind recuperarea datelor.

BIT Data Recovery ofera diagnosticare gratuita in regim standard, urmata de comunicarea rezultatului evaluarii si a ofertei de recuperare.

Interventia este inceputa dupa acceptarea ofertei de catre client, iar confidentialitatea informatiilor este protejata prin angajamentele contractuale asumate de companie.

Echipamentele pot fi predate direct la laboratorul din Bucuresti sau expediate prin curier din orice localitate din Romania.

Cum poti preveni pierderea definitiva a datelor?

Cea mai eficienta metoda de protectie ramane realizarea periodica a copiilor de siguranta, preferabil pe dispozitive diferite sau prin servicii de stocare securizate.

Totusi, atunci cand un dispozitiv se defecteaza si nu exista un backup, este important sa eviti interventiile improvizate.

Oprirea utilizarii dispozitivului, evitarea formatarii si solicitarea unei evaluari specializate pot contribui la pastrarea sanselor de recuperare a datelor.

Pierderea accesului la fotografii sau documente importante poate fi o experienta stresanta, dar nu inseamna neaparat ca acestea au disparut definitiv. In multe cazuri, o interventie realizata corect poate face diferenta.

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