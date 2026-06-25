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Ultimul mohican

Silvan îi spune el însuși așa, și eticheta se potrivește. Camaro-ul a fost scos din producție. Challenger-ul cu V8 a dispărut după 2023 — Dodge a oprit modelele cu motor de opt cilindri, iar noul Charger a trecut pe un motor turbo de șase cilindri. Mustang GT a rămas singurul muscle car american cu V8 mare aspirat natural care se mai vinde în Europa — și chiar și el ajunge aici cu câțiva cai mai puțin față de versiunea americană, din cauza normelor Euro.

Popescu, care conduce zi de zi un Lamborghini Aventador și un Huracán, s-a urcat în mașina lui Silvan și a rămas surprins — nu de cifrele de pe fișa tehnică, ci de altceva, mai greu de pus în cuvinte: sunetul, răspunsul la accelerație, senzația că mașina e vie sub tine. Pentru un creator care petrece cea mai mare parte a timpului la volanul unor exotice de șase cifre, Mustang-ul a fost o revelație.

Prețul care oprește conversația

Silvan și-a luat Mustang GT Cabrio nou — V8 de 5.0 litri, 450 CP, versiunea cabrio costând cu vreo 6.000 € mai mult față de coupe. Garanție: doi ani fără limită de kilometri sau cinci ani și 100.000 km. Sunt cifre pe care Popescu, care știe exact cât costă o aripă de Lamborghini, le găsește aproape incredibile pentru o mașină cu un astfel de motor.

Mașina vine cu cockpit digital, suspensie Magneride, frâne Brembo, patru moduri de eșapament și un drift brake electronic. Ce nu are: decapotare din telecomandă și tracțiune integrală — compromisuri pe care amândoi le acceptă fără prea multe regrete la acest preț.

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În același video, Popescu povestește despre un Lamborghini Aventador declarat daună totală în SUA — reparația evaluată la aproape 150.000 € acolo — care a ajuns în Polonia, unde aceeași daună a fost reevaluată la mai puțin de jumătate. Mașina a fost reparată și vândută. Nu știi niciodată ce ascunde o mașină, oricât de bine ar arăta.

Un raport carVertical verifică seria de caroserie în baze de date internaționale și scoate la suprafață daune, kilometri dați înapoi și istorice din mai multe țări.

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Foto: Shutterstock