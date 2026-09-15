Cât de profund poate pătrunde căldura în țesuturi în timpul termoterapiei?

Senzația resimțită la nivelul pielii spune destul de puțin despre temperatura din mușchi, tendoane sau articulații. O compresă foarte fierbinte poate încălzi intens suprafața, dar efectul termic scade repede în profunzime, pe când anumite echipamente medicale transferă energia direct către țesuturile aflate la câțiva centimetri sub piele.

Citește mai departe și vezi cum se măsoară profunzimea și de ce temperatura cea mai greu de suportat nu indică neapărat procedura cea mai eficientă.

Căldura superficială ajunge de obicei până la aproximativ 1 centimetru

Compresele calde, pernele electrice, parafina și unele forme de radiație infraroșie încălzesc în principal pielea și țesuturile aflate imediat sub aceasta. În general, creșterea relevantă a temperaturii se concentrează în primul centimetru, iar efectul scade pe măsură ce distanța față de suprafață crește.

Sângele preia o parte din energia termică și o transportă în alte regiuni, ceea ce limitează încălzirea directă a structurilor profunde. Chiar și așa, procedurile superficiale pot relaxa musculatura apropiată de piele și pot reduce senzația de rigiditate. Poți încerca și tu o ședință de termoterapie la clinica Quantica 720!

Țesutul adipos încetinește transferul termic

Țesutul adipos încetinește trecerea căldurii către mușchi, tendoane și articulații, iar specialistul adaptează intensitatea și durata procedurii în funcție de grosimea stratului aflat deasupra structurii tratate. La nivelul unei zone cu strat adipos mai gros, energia aplicată la suprafață ajunge mai greu la mușchi, chiar dacă pielea se simte foarte caldă.

Circulația sanguină influențează distribuția temperaturii, deoarece poate prelua căldura din zona tratată. Grosimea țesuturilor, durata ședinței și poziția structurii vizate trebuie luate în calcul atunci când se stabilește protocolul.

Metodele profunde pot ajunge la 3–5 centimetri

Ultrasunetele terapeutice și diatermia cu unde scurte sau radiofrecvență pot produce încălzire în țesuturile aflate la aproximativ 3–5 centimetri sub piele. Energia se transformă în căldură în interiorul zonei tratate, astfel că suprafața nu trebuie supraîncălzită pentru ca mușchii, tendoanele sau structurile periarticulare să primească efectul termic.

Adâncimea exactă variază în funcție de frecvența echipamentului, intensitate, timp, compoziția țesutului și tehnica de aplicare, iar cifra de 5 centimetri reprezintă o estimare clinică, nu o garanție valabilă pentru orice pacient.

Frecvența ultrasunetelor schimbă adâncimea tratată

Ultrasunetele cu frecvența de 1 MHz sunt utilizate pentru structuri situate mai profund, de regulă până la aproximativ 3–5 centimetri. Frecvența de 3 MHz își transferă energia într-un strat mai apropiat de suprafață, aflat în jurul adâncimii de 1–2 centimetri.

Aparatul nu împinge căldura din exterior spre interior, precum o compresă, însă produce energie termică prin interacțiunea undelor acustice cu țesuturile. Intensitatea și durata trebuie stabilite atent, deoarece temperatura poate crește local fără ca pacientul să perceapă aceeași senzație la nivelul pielii.

Diatermia poate încălzi regiuni mai întinse

Undele electromagnetice utilizate în diatermie pot genera căldură în mușchi, țesut subcutanat și structuri articulare profunde. Față de ultrasunete, care tratează de regulă o suprafață relativ restrânsă, diatermia poate acoperi regiuni mai mari, aspect util pentru grupe musculare extinse sau articulații aflate sub mai multe straturi tisulare.

Distribuția energiei depinde de poziția electrozilor, frecvență, putere și caracteristicile anatomice ale regiunii. Protocolul trebuie ales de specialist, mai ales în apropierea implanturilor metalice sau a dispozitivelor electronice.

Termoterapia este diferită

În cadrul termoterapiei pentru întregul corp, obiectivul vizează creșterea controlată a temperaturii corporale, iar căldura nu se concentrează doar într-o zonă de 3–5 centimetri. Circulația sanguină distribuie energia în organism, iar reacția fiziologică include transpirație, vasodilatație și accelerarea pulsului.

Profunzimea nu poate fi descrisă în acest caz printr-o singură măsurătoare în centimetri, deoarece procedura urmărește răspunsul termic general. Temperatura corporală și parametrii vitali sunt monitorizați pe parcurs, în conformitate cu protocolul medical stabilit.