Ce alegi când vrei o pauză de cafea ca în Italia, fără să pleci de acasă

Obiceiul italian al cafelei rămâne unul dintre ritualurile europene păstrate cu cea mai mare consecvență, chiar dacă durează de cele mai multe ori mai puțin de două minute. În barurile din Roma sau Napoli, oamenii intră, comandă, beau în picioare și pleacă.

Gestul scurt are reguli nescrise pe care localnicii le urmează firesc. Mulți români care au lucrat sau au călătorit în Italia se întorc cu amintirea acelui gust și încearcă să îl refacă acasă, uneori cu rezultate inegale. Diferența vine din câteva alegeri simple, de la tipul cafelei până la felul în care o prepari.

Ce face pauza de cafea din Italia atât de specială

În Italia, cafeaua se bea rareori la birou, dintr-un pahar de carton, în drum spre o ședință. Oamenii o comandă la bar, sprijiniți de tejghea, și rămân acolo cât să schimbe câteva vorbe cu barmanul. Espresso-ul vine într-o ceașcă mică, groasă și caldă, cu o cantitate de lichid care abia acoperă fundul, apoi dispare din două înghițituri. Tocmai durata redusă îi dă valoare, fiindcă întrerupe ziua fără să îi schimbe ritmul.

Contează și constanța. Italienii beau cafea la ore care se repetă, iar gustul din ceașcă rămâne recognoscibil de la o zi la alta. Barul de cartier păstrează adesea același amestec mult timp. Clienții observă imediat orice diferență. Acasă, principiul rămâne valabil, pentru că o cafea bună este una pe care ajungi să o cunoști și să o prepari cu încredere.

Espresso dimineața și cappuccino doar până la prânz

Regula pe care turiștii o încalcă cel mai des are legătură cu laptele. Cappuccino, latte macchiato sau caffè latte se comandă dimineața, adesea alături de un corn dulce. După prânz dispar din preferințele localnicilor. În tradiția italiană, laptele este privit ca un aliment consistent, mai greu de asociat cu o masă bogată. După o farfurie de paste, alegerea obișnuită rămâne espresso-ul simplu.

Între aceste repere există mai multe variante care merită încercate. Caffè macchiato este un espresso cu puțină spumă de lapte, suficientă pentru a-i domoli intensitatea. Caffè lungo se prepară cu mai multă apă și are un profil mai lejer. Ristretto merge în direcția opusă, cu mai puțin lichid și o aromă concentrată. Acasă, poți obține aceste diferențe prin reglarea cantității de apă și a timpului de extracție.

Prăjirea și amestecul boabelor schimbă gustul din ceașcă

Gustul unei cafele se decide cu mult înainte să ajungă în ceașcă. Boabele de Arabica au de regulă o aciditate mai pronunțată, note florale sau fructate și un corp mai fin. Robusta aduce în schimb mai multă amăreală, cofeină și cremă densă, apreciată la espresso. Multe amestecuri italiene clasice combină cele două soiuri pentru a obține un profil echilibrat și constant.

Prăjirea completează profilul aromatic. Un grad mai închis, întâlnit frecvent în sudul Italiei, scoate în față notele de ciocolată și caramel și reduce senzația de aciditate. Prăjirea medie păstrează mai mult din caracterul boabelor. De aceea, două pachete din același soi pot avea gusturi foarte diferite. Când citești eticheta, urmărește descrierea aromei și recomandarea de preparare, fiindcă ele îți spun mai multe despre experiența din ceașcă decât aspectul ambalajului.

Ce contează când alegi cafeaua pentru acasă

Începe cu aparatul pe care îl folosești. Un espressor cu filtru lucrează bine cu o măcinare fină. Cafetiera moka cere o granulație medie, în timp ce presa franceză are nevoie de particule mai mari. O cafea măcinată nepotrivit face ca apa să treacă prea repede sau prea lent. Băutura poate ieși apoasă ori excesiv de amară, chiar când boabele sunt de bună calitate.

Apoi, alege profilul aromatic care se potrivește modului în care bei cafeaua. Băuturile cu lapte se împacă bine cu amestecurile cremoase, cu note dulci care rămân prezente lângă spuma caldă, în timp ce espresso-ul simplu pune mai bine în evidență sortimentele intense, cu corp plin. Dacă vrei să compari mai multe variante înainte de a te hotărî, gasesti cafea Lavazza la SuperMercato, în versiuni de boabe și măcinată, potrivite pentru espresso, moka sau băuturi cu lapte.

Merită să acorzi atenție și cantității cumpărate, precum și modului de păstrare. Cafeaua măcinată își pierde treptat aroma după deschiderea pachetului, astfel că un ambalaj mai mic, consumat într-un timp scurt, oferă de regulă un rezultat mai plăcut decât un stoc mare. Boabele întregi rezistă mai bine. O râșniță folosită chiar înainte de preparare aduce un plus vizibil de prospețime.

Cum prepari la moka un espresso apropiat de original

Cafetiera moka rămâne un obiect des întâlnit în locuințele italiene și poate da, cu puțină atenție, o cafea apropiată de cea de bar. Umple rezervorul de jos cu apă până sub supapa de siguranță și folosește apă filtrată dacă apa de la robinet este dură. Mulți italieni pornesc cu apă deja fierbinte, ca timpul cât cafeaua stă pe foc să fie mai scurt și aroma să nu capete note arse.

Pâlnia se umple cu cafea măcinată până la margine, apoi se nivelează ușor cu degetul, fără presare. Apăsarea îngreunează trecerea apei și poate aduce un gust aspru. Așază cafetiera pe flacără mică sau medie și urmărește prepararea. Când lichidul începe să urce cu un sunet sacadat și devine mai deschis la culoare, ia vasul de pe foc. După folosire, spală moka doar cu apă caldă, pentru a păstra în timp gustul curat al cafelei.

Greșelile mărunte care strică ceașca de dimineață

Temperatura apei poate schimba radical rezultatul. Apa clocotită turnată direct peste cafea extrage mai ușor compușii amari și acoperă notele fine, de aceea, la metodele manuale, e recomandat să lași ceainicul deoparte aproximativ un minut înainte de turnare. Apa cu mult calcar poate lăsa depuneri în aparat și poate modifica gustul după câteva săptămâni de folosire.

Și păstrarea are efect asupra aromei. Frigiderul pare o alegere practică, însă cafeaua absoarbe mirosurile din jur, iar condensul îi grăbește degradarea. Un recipient etanș, ținut într-un loc uscat și ferit de lumină, păstrează mai bine calitățile produsului. Reîncălzirea cafelei rămase, folosirea unei cești reci și neglijarea filtrului sau a garniturilor pot afecta aceeași ceașcă pe care ai pregătit-o cu grijă. Acasă, e suficient să încălzești ceașca cu apă fierbinte și să cureți regulat aparatul.

Unde găsești cafea italiană autentică la SuperMercato