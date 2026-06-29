Un pontaj bine făcut arată cum a fost organizat timpul de muncă și oferă o imagine corectă asupra activității fiecărui salariat. Tot aici se regăsesc orele lucrate, concediile, zilele libere și eventualele ore suplimentare. 

Deși pare un document simplu, multe companii descoperă abia în timpul unui control că anumite informații lipsesc sau sunt completate superficial. Din acest motiv, este important ca pontajul să fie actualizat permanent și să reflecte activitatea reală din companie.

Cu o evidență bine pusă la punct, atât departamentul de resurse umane, cât și angajații și managerii au mai multă siguranță.

Ce informații trebuie să conțină pontajul angajaților?

Un pontaj corect începe cu datele de identificare ale angajatului. Numele, funcția și perioada pentru care se face evidența trebuie să fie ușor de urmărit. În organizațiile mari, este util să apară și departamentul sau punctul de lucru.

Fiecare zi din lună trebuie să fie evidențiată separat. Astfel, se poate observa ușor programul efectiv și eventualele diferențe față de programul obișnuit.

Printre cele mai importante informații se numără ora de început și ora de sfârșit a activității. Acestea oferă o imagine reală asupra timpului petrecut la muncă și permit verificarea respectării programului stabilit.

În mod normal, pontajul angajaților ar trebui să conțină:

  • data fiecărei zile lucrate;
  • intervalul orar în care s-a desfășurat activitatea;
  • numărul total de ore lucrate;
  • zilele de repaus săptămânal;
  • concediile de odihnă;
  • concediile medicale;
  • absențele motivate sau nemotivate;
  • orele suplimentare;
  • munca de noapte;
  • activitatea desfășurată în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Un alt aspect important este concordanța dintre pontaj și contractul individual de muncă. Dacă un angajat are un program de patru ore, evidența trebuie să reflecte acest lucru. În cazul muncii în schimburi, programul trecut în pontaj trebuie să coincidă cu turele efectiv lucrate.

Ce informații lipsesc cel mai des și pot crea probleme?

Una dintre cele mai frecvente situații apare atunci când pontajele sunt completate la finalul lunii, pe baza unor estimări. În aceste cazuri, toate zilele ajung să arate la fel, iar programul real nu mai este evidențiat corect.

De asemenea, multe firme trec doar numărul total de ore lucrate și omit intervalul orar. Prezența zilnică este mult mai ușor de urmărit atunci când apar atât ora de început, cât și ora de final.

Orele suplimentare reprezintă un alt element care trebuie evidențiat cu atenție. Atunci când există activitate peste program, aceasta trebuie să apară în documente și să fie tratată conform regulilor aplicabile.

În practică, cele mai multe lipsuri apar la:

  • evidența muncii de noapte;
  • activitatea desfășurată în weekend;
  • munca din zilele de sărbătoare legală;
  • aprobarea concediilor și a absențelor;
  • diferențele dintre programul planificat și cel efectiv;
  • activitatea angajaților care lucrează pe mai multe proiecte.

Există și situații în care informațiile din pontaj nu se potrivesc cu alte documente din companie. De exemplu, un concediu medical trebuie să fie reflectat atât în documentele justificative, cât și în pontaj. La fel se întâmplă și în cazul concediilor de odihnă sau al zilelor libere.

Cu cât informațiile sunt mai bine organizate, cu atât verificările se desfășoară mai simplu și mai rapid.

Cum se gestionează corect pontajele în firmele cu program flexibil?

În companiile în care angajații lucrează în ture, de acasă sau pe proiecte diferite, evidența timpului de muncă necesită mai multă atenție. Totuși, principiile rămân aceleași. Pontajul trebuie să reflecte programul real și activitatea efectivă.

În cazul muncii în schimburi, fiecare tură trebuie înregistrată exact așa cum a fost efectuată. Acest lucru este important mai ales pentru munca de noapte sau pentru activitatea care se întinde pe două zile calendaristice.

Pentru angajații care lucrează de acasă, evidența orelor rămâne la fel de importantă. Locul din care se desfășoară activitatea nu schimbă obligația de a ține o evidență a timpului de muncă.

În companiile în care oamenii lucrează simultan pe mai multe proiecte, este utilă repartizarea orelor pe activități. Această organizare simplifică atât calculul salariilor, cât și verificările interne.

Tot mai multe companii folosesc soluții digitale pentru administrarea timpului de lucru. Aceste sisteme permit:

  • înregistrarea automată a orelor lucrate;
  • gestionarea concediilor și a absențelor;
  • aprobarea cererilor prin fluxuri prestabilite;
  • transferul datelor către salarizare;
  • generarea fișelor de pontaj;
  • verificări automate pentru respectarea regulilor interne și a prevederilor legale.

Prin automatizare, timpul alocat completării documentelor se reduce semnificativ, iar riscul de eroare scade.

O verificare simplă poate preveni multe probleme

Înainte ca datele să ajungă la salarizare, este recomandat ca pontajele să fie analizate de manageri și de departamentul de resurse umane. O verificare făcută la timp poate elimina multe neconcordanțe.

Câteva întrebări simple pot ajuta în acest proces:

  • Sunt trecute toate zilele din lună?
  • Apar orele de început și de sfârșit ale programului?
  • Există diferențe față de programul prevăzut în contract?
  • Sunt evidențiate concediile și absențele?
  • Apar ore suplimentare sau activitate de noapte?
  • Informațiile din pontaj se potrivesc cu cele folosite la calculul salariilor?

Un pontaj bine organizat nu trebuie să fie complicat. Important este ca informațiile să fie actualizate permanent și să reflecte activitatea reală. În acest fel, controlul Inspecției Muncii devine o verificare obișnuită, iar compania are siguranța că documentele sunt în ordine.

În plus, o evidență corectă îi ajută și pe angajați. Programul de lucru, concediile și orele suplimentare sunt mai ușor de urmărit, iar procesul de salarizare se bazează pe informații exacte. O organizare bună înseamnă mai puțin timp pierdut și mai multă predictibilitate pentru toată lumea.

Foto: Freepik

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