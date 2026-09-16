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Ce defecțiuni ale televizoarelor pot fi reparate și când este necesară înlocuirea aparatului

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foto: reparatii auto
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Televizoarele moderne au devenit mai subțiri, mai performante și mai complexe, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie înlocuite la prima defecțiune. Numeroase probleme întâlnite la televizoarele LED, QLED, OLED sau Smart TV pot fi remediate, inclusiv prin intervenții la nivelul componentelor electronice.

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Cu o experiență de 18 ani în domeniu, Mozy Service Electronice asigură diagnosticarea și repararea televizoarelor în atelierul din Sectorul 5, precum și intervenții la domiciliu în București și Ilfov. În funcție de natura defectului, reparația poate presupune înlocuirea iluminării LED, remedierea sursei de alimentare, repararea modulului T-CON sau intervenții complexe asupra plăcii de bază și memoriilor televizorului.

De ce un televizor modern nu trebuie considerat automat „ireparabil”

Un televizor este alcătuit din mai multe module principale: sursa de alimentare, placa de bază, modulul T-CON, sistemul de iluminare LED și panoul de afișare. La modelele OLED, construcția diferă în anumite privințe, dar principiul diagnosticării rămâne același: defectul trebuie localizat înainte de a decide dacă reparația este posibilă și justificată economic.

Două televizoare care manifestă aparent aceeași problemă pot avea cauze complet diferite. De exemplu, lipsa imaginii poate fi provocată de iluminarea LED, de modulul T-CON, de placa de bază, de o tensiune de alimentare absentă sau chiar de panoul televizorului. Din acest motiv, înlocuirea pieselor fără măsurători și fără un diagnostic corect poate genera costuri inutile.

La Mozy Service Electronice, verificarea urmărește identificarea modulului defect și, atunci când este posibil, a componentei electronice care a produs defecțiunea. Repararea la nivel de componentă poate fi mai rentabilă decât înlocuirea întregii plăci și poate permite recuperarea unor televizoare pentru care modulele originale nu se mai găsesc ușor.

foto: reparatii auto
foto: reparatii auto

Înlocuirea baretelor LED

Una dintre cele mai întâlnite defecțiuni la televizoarele LED este deteriorarea sistemului de iluminare din spatele ecranului. Televizorul poate avea sunet, poate răspunde la telecomandă, dar imaginea nu mai este vizibilă. În alte situații, ecranul se aprinde pentru câteva secunde, după care iluminarea se stinge.

Simptomele frecvente ale unor barete LED defecte includ:

  • existența sunetului fără imagine vizibilă;
  • aprinderea imaginii numai pentru câteva secunde;
  • zone mai întunecate sau pete luminoase pe ecran;
  • imagine albăstruie sau neuniformă;
  • oprirea televizorului din cauza activării circuitelor de protecție.

Reparația presupune demontarea panoului, verificarea individuală a baretelor și înlocuirea ansamblului defect. Operațiunea trebuie realizată cu atenție, deoarece panoul este foarte subțire și se poate fisura în timpul manipulării.

În majoritatea situațiilor este recomandată înlocuirea setului complet de barete, nu doar a LED-ului ars. Astfel se evită reapariția rapidă a defectului din cauza celorlalte LED-uri, care au acumulat același număr de ore de funcționare.

După înlocuire trebuie verificat și circuitul driverului LED. O alimentare incorectă sau un curent prea ridicat poate reduce durata de viață a noilor componente.

Repararea surselor de alimentare

Sursa de alimentare transformă tensiunea de la rețea în tensiunile necesare funcționării televizorului. Defectarea acesteia poate provoca lipsa totală a pornirii, funcționarea intermitentă, clipirea LED-ului de standby, zgomote electrice sau oprirea aparatului după câteva secunde.

Printre componentele care pot fi verificate și înlocuite se numără:

  • tranzistoarele MOSFET;
  • diodele și punțile redresoare;
  • condensatorii;
  • circuitele de comandă PWM;
  • circuitele PFC;
  • optocuplorii;
  • rezistențele de măsurare și protecție;
  • convertoarele pentru alimentarea sistemului LED.

Repararea corectă nu înseamnă doar schimbarea componentei vizibil deteriorate. Este necesară identificarea cauzei care a produs avaria, deoarece o piesă nouă se poate defecta imediat dacă există în continuare un scurtcircuit sau o problemă în altă zonă a sursei.

Defecțiunile modulului T-CON

Modulul T-CON controlează transmiterea semnalului video către panoul de afișare. În funcție de model, acesta poate fi o placă separată sau poate fi integrat parțial în ansamblul panoului.

Un modul T-CON defect poate determina:

  • lipsa imaginii, deși televizorul are sunet;
  • imagine solarizată sau culori incorecte;
  • dungi verticale ori orizontale;
  • imagine dublată;
  • jumătate de ecran lipsă;
  • ecran alb sau iluminat fără conținut;
  • apariția imaginii numai pentru câteva secunde.

Diagnosticarea presupune verificarea tensiunilor de alimentare și a semnalelor transmise către panou. Sunt urmărite inclusiv tensiunile specifice circuitelor de comandă, precum VGH, VGL, AVDD și VCOM.

Este importantă diferențierea dintre defectarea modulului T-CON și defectarea panoului. Unele probleme provocate de circuitele COF montate pe panou pot reproduce aproape perfect simptomele unui T-CON defect. În aceste cazuri, simpla înlocuire a plăcii nu rezolvă problema.

foto: reparatii auto
foto: reparatii auto

Rescrierea memoriilor eMMC, NAND, SPI și EEPROM

Televizoarele Smart folosesc memorii pentru stocarea sistemului de operare, a programului principal și a parametrilor necesari funcționării. După un număr mare de cicluri de utilizare sau din cauza degradării memoriei, televizorul poate începe să se blocheze, să se restarteze sau să nu mai finalizeze procesul de pornire.

Problemele de memorie pot produce simptome precum:

  • blocarea la sigla producătorului;
  • repornirea continuă;
  • pornirea foarte lentă;
  • lipsa accesului la meniuri și aplicații;
  • imposibilitatea actualizării software;
  • LED de standby care indică o eroare;
  • pornire aparent normală, urmată de blocare.

În funcție de construcția plăcii, intervenția poate presupune citirea memoriei originale, verificarea conținutului, rescrierea firmware-ului sau înlocuirea cipului eMMC, NAND, SPI ori EEPROM.

Nu orice problemă de pornire este însă provocată de firmware. Înaintea rescrierii trebuie verificate tensiunile de alimentare, starea procesorului și comunicațiile dintre componente. Utilizarea unui fișier incompatibil cu modelul exact al plăcii poate conduce la alte probleme, inclusiv lipsa anumitor funcții, imagine incorectă sau imposibilitatea pornirii.

Repararea plăcilor de bază

Placa de bază gestionează procesarea imaginii și sunetului, comenzile utilizatorului, funcțiile Smart TV și comunicația cu celelalte module. Este una dintre cele mai complexe componente ale televizorului.

Defecțiunile plăcii de bază pot afecta:

  • pornirea televizorului;
  • recepția semnalului;
  • porturile HDMI și USB;
  • funcțiile de rețea;
  • sunetul;
  • comenzile și meniurile;
  • procesarea imaginii;
  • comunicarea cu modulul T-CON.

Diagnosticarea poate include măsurarea convertoarelor de tensiune, verificarea stabilizatoarelor, a memoriilor, a procesorului, a circuitelor HDMI și a magistralelor de comunicație. Acolo unde este posibil și justificat, componentele defecte pot fi înlocuite individual, fără schimbarea întregii plăci.

În alte cazuri, placa poate avea un procesor defect, trasee deteriorate sau probleme interne care fac reparația nesigură ori nerentabilă. Un service trebuie să explice această diferență și să nu promită repararea oricărui modul indiferent de starea lui.

Se pot repara și televizoarele OLED?

Da, numeroase defecțiuni ale televizoarelor OLED pot fi reparate atunci când provin din sursa de alimentare, placa de bază, modulul de comandă, circuitele audio sau alte componente electronice.

Situația este diferită atunci când defectul se află în panoul OLED. Panoul reprezintă cea mai scumpă componentă a televizorului, iar înlocuirea lui poate ajunge la un cost apropiat de prețul unui aparat nou. Dungile permanente, zonele fără imagine, deteriorarea circuitelor integrate ale panoului sau defectele fizice necesită o evaluare atentă înaintea aprobării reparației.

Când merită reparat un televizor?

Decizia depinde de mai mulți factori:

  • diagonala și categoria televizorului;
  • vechimea aparatului;
  • prețul unui model nou echivalent;
  • disponibilitatea pieselor;
  • natura și amploarea defectului;
  • starea panoului;
  • costul final al intervenției.

Înlocuirea baretelor LED, repararea unei surse sau remedierea unei probleme de memorie poate fi justificată economic, mai ales în cazul unui televizor de diagonală mare sau dintr-o categorie superioară.

În schimb, un panou spart sau un defect intern grav al ecranului poate face reparația nerentabilă. Diagnosticul trebuie să stabilească acest lucru înainte de comandarea pieselor și înainte ca proprietarul să investească într-o intervenție.

De ce este important diagnosticul realizat înaintea reparației

Un simptom nu reprezintă întotdeauna și cauza defectului. Sunetul fără imagine nu înseamnă automat barete LED defecte, iar repornirea continuă nu dovedește automat deteriorarea memoriei eMMC.

Un diagnostic corect presupune măsurători, testarea separată a modulelor, verificarea circuitelor de protecție și corelarea simptomelor cu arhitectura modelului respectiv.

Mozy Service Electronice repară televizoare LED, QLED, OLED și Smart TV în București și Ilfov, atât prin intervenții la domiciliu pentru defecțiunile care permit acest lucru, cât și în atelierul din Sectorul 5 pentru operațiunile complexe. Informațiile despre program, localizare și recenziile clienților sunt disponibile pe profilul Google Mozy Service Electronice.

Repararea unui televizor nu înseamnă doar înlocuirea unei plăci. Înseamnă identificarea precisă a defectului, alegerea unei soluții sigure și stabilirea realistă a raportului dintre costul intervenției și valoarea aparatului.

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