Nu toate diminețile încep la fel, dar multe au ceva în comun: timpul pare că trece mai repede decât ne-am dori. Între pregătirea copiilor pentru școală, drumul spre birou și lista obișnuită de lucruri de rezolvat, mesele pregătite rapid devin un ajutor binevenit. Lidl propune părinților, dar nu numai lor, o idee simplă, gustoasă și accesibilă: o rețetă potrivită atât pentru pachețelul de școală, cât și pentru prânzul luat la birou.

Până duminică, 13 septembrie, cumpărăturile pentru pachețelul pentru luat la școală sau la serviciu aduc beneficii suplimentare în aplicația Lidl Plus. Lidl le propune clienților săi rețeta de sandwich cu ouă, șuncă și avocado, pentru care pot fi combinate avantajele oferite prin Meal Deal și Puncte Lidl.

Concret, pentru a avea baza gustosului sandwich, Lidl și invită clienții să activeze cuponul în aplicația Lidl Plus și să aleagă dintre trei produse recunoscute pentru prospețimea zilnică din raionul Brutăria Lidl, câte unul din categoriile panificație – chiflă, chiflă kaiser, chiflă kaiser cu susan, chiflă țărănească cu cartofi – și unul din categoria legume - fructe – bio Avocado, rucola și roșii cherry. Pentru această selecție, clienții vor primi o reducere de 25% din valoarea produselor.

Suplimentar, cu ajutorul Punctelor Lidl acumulate, pot fi achiziționate o serie de ingrediente necesare pentru a face sandwichul cu ouă, șuncă și avocado:

Șuncă Piticel Pikok , diverse sortimente, 100 g – pentru 1.000 de puncte ;

, diverse sortimente, 100 g – pentru ; Castraveți cornison în oțet Freshona , masă solidă 370 g – pentru 1.300 de puncte ;

, masă solidă 370 g – pentru ; Ouă M, cod 2, 30 buc. – pentru 6.000 de puncte.

Ulterior, ajunși acasă, clienții pot descoperi rețeta completă și modul de preparare al sandwich-ului în pagina dedicată din Bucătăria Lidl: Sandwich cu ouă, șuncă și avocado. Chifla proaspătă, ouăle, șunca și avocado creează o combinație echilibrată și sățioasă, care poate fi pregătită din timp și luată la pachet.

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