Ce trebuie să știi despre diferitele tipuri de durere și când este cazul să ceri sfatul unui specialist

Durerea poate apărea după un efort fizic, o lovitură, o masă copioasă sau o poziție incomodă. De multe ori, disconfortul se reduce în scurt timp. Totuși, unele episoade persistă, reapar sau se asociază cu simptome care necesită evaluare medicală.

Felul în care descrii durerea îl ajută pe medic să aleagă investigațiile potrivite. Contează locul în care o simți, momentul apariției, durata, intensitatea și simptomele care o însoțesc. Află cum poți recunoaște principalele tipuri de durere, ce semne impun ajutor urgent și când merită să programezi un consult.

Ce este durerea și de ce merită să o urmărești?

Durerea reprezintă o experiență personală, influențată de o leziune, inflamație sau iritație nervoasă, dar și de modul în care sistemul nervos prelucrează semnalele primite. Două persoane cu aceeași afecțiune pot descrie niveluri diferite de disconfort.

După o entorsă, durerea te poate face să eviți sprijinul pe picior, ceea ce limitează mișcările care ar putea agrava leziunea. Totuși, intensitatea durerii nu arată întotdeauna cât de gravă este cauza. De exemplu, o problemă cardiacă poate debuta cu o presiune discretă în piept, iar o contractură musculară poate provoca o durere intensă.

Pentru un disconfort ușor și de scurtă durată, farmacistul îți poate explica diferențele dintre analgezice și antiinflamatoare recomandate pentru dureri, precum și riscurile sau contraindicațiile acestora. Nu lua medicamente la întâmplare și nu combina substanțe active fără recomandarea unui profesionist. Pentru informații generale despre mecanismele durerii, poți consulta și pagina Wikipedia despre durere.

Tipuri de durere în funcție de durată

Medicii împart durerea după perioada în care persistă. Această clasificare oferă repere utile, însă nu stabilește singură un diagnostic.

Durerea acută începe brusc sau evoluează într-un interval scurt. Poate apărea după un traumatism, o arsură, o extracție dentară, o infecție sau o colică renală. Dacă se agravează rapid ori apare fără o cauză clară, cere ajutor medical.

începe brusc sau evoluează într-un interval scurt. Poate apărea după un traumatism, o arsură, o extracție dentară, o infecție sau o colică renală. Dacă se agravează rapid ori apare fără o cauză clară, cere ajutor medical. Durerea subacută continuă mai mult decât perioada obișnuită de recuperare după o leziune sau intervenție. De pildă, durerea de umăr care se menține săptămâni după o cădere are nevoie de reevaluare, mai ales dacă mobilitatea scade.

continuă mai mult decât perioada obișnuită de recuperare după o leziune sau intervenție. De pildă, durerea de umăr care se menține săptămâni după o cădere are nevoie de reevaluare, mai ales dacă mobilitatea scade. Durerea cronică durează sau revine timp de peste trei luni. Poate apărea în artroză, boli reumatologice, neuropatie diabetică, afecțiuni digestive sau după anumite traumatisme. Ea poate afecta somnul, activitatea profesională și starea emoțională. Medicul poate propune un plan adaptat, care include recuperare medicală, fizioterapie, controlul bolii de bază și, uneori, sprijin psihologic.

Tipuri de durere după mecanismul de apariție

Mecanismul durerii oferă informații despre structurile afectate și despre investigațiile necesare.

Durerea nociceptivă apare atunci când receptorii din țesuturi reacționează la presiune, inflamație, arsură sau leziune. O poți simți după o tăietură, fractură, luxație sau inflamație dentară.

apare atunci când receptorii din țesuturi reacționează la presiune, inflamație, arsură sau leziune. O poți simți după o tăietură, fractură, luxație sau inflamație dentară. Durerea somatică provine din piele, oase, mușchi, tendoane, ligamente și articulații. De regulă, poți arăta cu precizie zona dureroasă. Durerea poate lua forma unui junghi, a unei apăsări sau a unei senzații pulsatile și se accentuează adesea la mișcare.

provine din piele, oase, mușchi, tendoane, ligamente și articulații. De regulă, poți arăta cu precizie zona dureroasă. Durerea poate lua forma unui junghi, a unei apăsări sau a unei senzații pulsatile și se accentuează adesea la mișcare. Durerea viscerală pornește din organele interne, precum stomacul, intestinul, vezica biliară sau rinichii. Este frecvent difuză și greu de indicat exact. O poți descrie ca presiune, crampă sau colică. Poate apărea împreună cu greață, balonare, transpirații sau modificări ale tranzitului intestinal.

pornește din organele interne, precum stomacul, intestinul, vezica biliară sau rinichii. Este frecvent difuză și greu de indicat exact. O poți descrie ca presiune, crampă sau colică. Poate apărea împreună cu greață, balonare, transpirații sau modificări ale tranzitului intestinal. Durerea neuropată apare prin afectarea unui nerv, a unei rădăcini nervoase sau a măduvei spinării. Produce senzații de arsură, furnicături, amorțeală sau „șoc electric”. Sciatica, zona zoster și neuropatia diabetică oferă exemple întâlnite frecvent. Discută cu medicul, deoarece abordarea acestei dureri diferă de cea a durerii musculare obișnuite.

apare prin afectarea unui nerv, a unei rădăcini nervoase sau a măduvei spinării. Produce senzații de arsură, furnicături, amorțeală sau „șoc electric”. Sciatica, zona zoster și neuropatia diabetică oferă exemple întâlnite frecvent. Discută cu medicul, deoarece abordarea acestei dureri diferă de cea a durerii musculare obișnuite. Durerea nociplastică apare când sistemul nervos amplifică sau prelucrează diferit semnalele dureroase, fără ca o leziune locală să explice complet simptomele. Fibromialgia poate intra în această categorie și necesită evaluare multidisciplinară.

Cum descrii corect durerea înainte de consultație?

O descriere clară ajută medicul să înțeleagă mai repede ce investigații sunt potrivite. Notează aceste informații înainte de consultație:

locul exact al durerii și zonele spre care se extinde;

momentul debutului: brusc sau treptat;

durata: continuă, în crize sau recurentă;

caracterul: arsură, presiune, crampă, pulsație, înțepătură;

intensitatea pe o scală de la 0 la 10;

factorii care o agravează sau o calmează, precum mișcarea, masa, repausul ori respirația;

simptome asociate: febră, greață, vărsături, slăbiciune, sângerare sau amețeală.

Dacă durerea reapare, ține un jurnal timp de câteva zile. Notează ora apariției, activitatea pe care o făceai și alimentele consumate, dacă suspectezi o legătură digestivă.

Ce poate sugera localizarea durerii?

Locul durerii orientează consultul, însă nu confirmă cauza. Durerea din piept poate avea origine musculară, digestivă, respiratorie sau cardiacă. Durerea lombară poate apărea după suprasolicitare, dar poate semnala și o problemă renală ori nervoasă.

Durerea de cap poate însoți o migrenă, o cefalee de tensiune, o sinuzită sau o problemă dentară. Durerea abdominală superioară poate apărea în reflux, gastrită, afecțiuni biliare sau pancreatice. În abdomenul inferior, medicul ia în calcul cauze urinare, intestinale, ginecologice sau chirurgicale.

La copii, durerea abdominală cere atenție suplimentară dacă apar febră, vărsături, refuzul alimentelor, somnolență sau schimbări de comportament. Nu presupune că este „doar o indigestie” fără o evaluare potrivită.

Când ceri ajutor medical de urgență?

Sună la 112 sau mergi la camera de gardă dacă observi una dintre următoarele situații:

durere toracică apăsătoare, cu lipsă de aer, transpirații reci, greață sau iradiere spre braț, gât ori mandibulă;

durere de cap bruscă, foarte puternică și diferită de episoadele anterioare;

durere abdominală intensă, abdomen rigid, vărsături repetate, febră mare sau sânge în scaun;

slăbiciune bruscă la nivelul unui braț sau picior, asimetrie facială, confuzie ori tulburări de vorbire;

durere lombară cu retenție urinară, incontinență sau amorțeală în zona perineală;

durere severă după traumatism, deformare vizibilă sau imposibilitatea de a mișca un membru;

durere pelvină intensă în sarcină, cu sau fără sângerare vaginală;

durere testiculară bruscă și intensă.

Când programezi un consult și la ce specialist?

Programează un consult dacă durerea persistă câteva zile, revine frecvent, crește treptat în intensitate sau îți afectează somnul și activitățile obișnuite. Medicul de familie poate face prima evaluare și te poate îndruma către specialistul potrivit.

Un gastroenterolog evaluează durerile abdominale persistente și tulburările de tranzit. Neurologul investighează furnicăturile, amorțeala, sciatica și cefaleea neobișnuită. Ortopedul sau reumatologul poate ajuta în dureri articulare cu umflare și mobilitate redusă. Pentru dureri pelvine sau menstruații foarte dureroase, programează un consult ginecologic. Urologul evaluează colicile renale, durerea la urinare și durerea testiculară.

Ce poți face până ajungi la medic?

Păstrează un repaus relativ după un traumatism minor și evită activitățile care cresc durerea. Aplică rece local în primele ore după o lovitură, folosind un material textil între piele și sursa de rece. Hidratează-te și urmărește evoluția simptomelor.

Nu depăși dozele din prospect și nu lua antiinflamatoare fără sfatul farmacistului sau al medicului dacă ai ulcer, boală renală, tratament anticoagulant, alergii medicamentoase sau sarcină. Evită să maschezi repetat durerea severă prin automedicație, deoarece poți întârzia diagnosticul.