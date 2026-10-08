Ce trebuie să știi despre diferitele tipuri de durere și când este cazul să ceri sfatul unui specialist

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Durerea poate apărea după un efort fizic, o lovitură, o masă copioasă sau o poziție incomodă. De multe ori, disconfortul se reduce în scurt timp. Totuși, unele episoade persistă, reapar sau se asociază cu simptome care necesită evaluare medicală.
Cuprins:
Felul în care descrii durerea îl ajută pe medic să aleagă investigațiile potrivite. Contează locul în care o simți, momentul apariției, durata, intensitatea și simptomele care o însoțesc. Află cum poți recunoaște principalele tipuri de durere, ce semne impun ajutor urgent și când merită să programezi un consult.
Durerea reprezintă o experiență personală, influențată de o leziune, inflamație sau iritație nervoasă, dar și de modul în care sistemul nervos prelucrează semnalele primite. Două persoane cu aceeași afecțiune pot descrie niveluri diferite de disconfort.
După o entorsă, durerea te poate face să eviți sprijinul pe picior, ceea ce limitează mișcările care ar putea agrava leziunea. Totuși, intensitatea durerii nu arată întotdeauna cât de gravă este cauza. De exemplu, o problemă cardiacă poate debuta cu o presiune discretă în piept, iar o contractură musculară poate provoca o durere intensă.
Pentru un disconfort ușor și de scurtă durată, farmacistul îți poate explica diferențele dintre analgezice și antiinflamatoare recomandate pentru dureri, precum și riscurile sau contraindicațiile acestora. Nu lua medicamente la întâmplare și nu combina substanțe active fără recomandarea unui profesionist. Pentru informații generale despre mecanismele durerii, poți consulta și pagina Wikipedia despre durere.
Medicii împart durerea după perioada în care persistă. Această clasificare oferă repere utile, însă nu stabilește singură un diagnostic.
Mecanismul durerii oferă informații despre structurile afectate și despre investigațiile necesare.
O descriere clară ajută medicul să înțeleagă mai repede ce investigații sunt potrivite. Notează aceste informații înainte de consultație:
Dacă durerea reapare, ține un jurnal timp de câteva zile. Notează ora apariției, activitatea pe care o făceai și alimentele consumate, dacă suspectezi o legătură digestivă.
Locul durerii orientează consultul, însă nu confirmă cauza. Durerea din piept poate avea origine musculară, digestivă, respiratorie sau cardiacă. Durerea lombară poate apărea după suprasolicitare, dar poate semnala și o problemă renală ori nervoasă.
Durerea de cap poate însoți o migrenă, o cefalee de tensiune, o sinuzită sau o problemă dentară. Durerea abdominală superioară poate apărea în reflux, gastrită, afecțiuni biliare sau pancreatice. În abdomenul inferior, medicul ia în calcul cauze urinare, intestinale, ginecologice sau chirurgicale.
La copii, durerea abdominală cere atenție suplimentară dacă apar febră, vărsături, refuzul alimentelor, somnolență sau schimbări de comportament. Nu presupune că este „doar o indigestie” fără o evaluare potrivită.
Sună la 112 sau mergi la camera de gardă dacă observi una dintre următoarele situații:
Programează un consult dacă durerea persistă câteva zile, revine frecvent, crește treptat în intensitate sau îți afectează somnul și activitățile obișnuite. Medicul de familie poate face prima evaluare și te poate îndruma către specialistul potrivit.
Un gastroenterolog evaluează durerile abdominale persistente și tulburările de tranzit. Neurologul investighează furnicăturile, amorțeala, sciatica și cefaleea neobișnuită. Ortopedul sau reumatologul poate ajuta în dureri articulare cu umflare și mobilitate redusă. Pentru dureri pelvine sau menstruații foarte dureroase, programează un consult ginecologic. Urologul evaluează colicile renale, durerea la urinare și durerea testiculară.
Păstrează un repaus relativ după un traumatism minor și evită activitățile care cresc durerea. Aplică rece local în primele ore după o lovitură, folosind un material textil între piele și sursa de rece. Hidratează-te și urmărește evoluția simptomelor.
Nu depăși dozele din prospect și nu lua antiinflamatoare fără sfatul farmacistului sau al medicului dacă ai ulcer, boală renală, tratament anticoagulant, alergii medicamentoase sau sarcină. Evită să maschezi repetat durerea severă prin automedicație, deoarece poți întârzia diagnosticul.
Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul, diagnosticul sau recomandările unui medic. Dacă durerea este severă, persistentă ori se asociază cu semne de alarmă, cere ajutor medical.