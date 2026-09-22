Certificat constatator de bază, extins sau detaliat? Cele trei variante despre care se scrie nu există

Dacă ai căutat vreodată informații despre certificatul constatator, aproape sigur ai dat peste liste care explică diferența dintre varianta „de bază”, cea „extinsă” și cea „detaliată”. Unele site-uri le prezintă ca produse distincte, cu prețuri diferite și cu explicații despre nivelul de informații pe care îl conține fiecare. Altele adaugă o a patra variantă, „completă”.

Această clasificare nu există. Registrul Comerțului nu eliberează trei feluri de certificate constatatoare. Eliberează unul singur.

Confuzia nu este inofensivă: din ea rezultă comenzi greșite, drumuri degeaba și, în cazurile cu termen, dosare depuse incomplet.

Un document, un conținut fix

Oficiul Național al Registrului Comerțului emite un singur certificat constatator, iar conținutul lui este identic indiferent de motivul pentru care îl soliciți. Cadrul legal actual este dat de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului, care a înlocuit reglementarea anterioară și a rearanjat regimul documentelor eliberate de oficiile registrului.

Documentul cuprinde întotdeauna aceleași categorii de informații despre firmă:

denumirea, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și identificatorul unic la nivel european (EUID);

forma juridică, durata de funcționare și starea firmei;

sediul social, sediile secundare și punctele de lucru declarate;

activitatea principală și activitățile secundare, precum și, separat, activitățile și sediile autorizate;

capitalul social, asociații sau acționarii și participarea fiecăruia;

administratorii și puterile conferite, iar după caz cenzorii sau auditorii financiari;

cei cinci indicatori din ultimele situații financiare anuale depuse;

alte mențiuni, cum sunt măsurile asigurătorii sau condamnările penale.

Nu există o versiune „săracă” și una „bogată”. Nu plătești mai mult pentru mai multe informații, pentru simplul motiv că informațiile sunt aceleași. Cine îți vinde un „certificat constatator extins” la un preț mai mare îți vinde exact documentul pe care l-ai fi primit oricum.

De unde vine, totuși, mitul

Merită înțeles de ce circulă atât de insistent o clasificare inexistentă, pentru că explicația ajută la recunoașterea altor informații greșite din același domeniu.

Prima sursă este comercială. Un site care vinde intermediere are un interes direct în a construi o scară de produse: o variantă ieftină care atrage clientul și una scumpă care pare mai serioasă. Cum documentul este unul singur, diferențierea se inventează.

A doua sursă este o confuzie reală între documente diferite eliberate de aceeași instituție. Registrul Comerțului eliberează, într-adevăr, mai multe tipuri de documente, iar ele conțin niveluri diferite de informație — doar că niciunul nu este o „variantă” a certificatului constatator.

Certificatul de înregistrare este documentul primit la înființare, care conține codul unic de înregistrare. Se eliberează o dată și nu se actualizează.

Certificatul constatator este extrasul cu situația la zi a firmei, cel despre care vorbim aici.

Furnizarea de informații este un serviciu prin care se obțin date punctuale din registru, într-un format diferit, pentru verificări rapide.

Raportul istoric arată evoluția firmei în timp: toate modificările de sediu, acționariat, administratori, coduri CAEN și capital de la înființare până azi. Acesta este, într-un sens, documentul „extins” pe care oamenii îl caută atunci când cer o variantă detaliată — dar este un document distinct, nu un nivel superior al certificatului.

A treia sursă de confuzie este chiar formularul de comandă, unde ți se cere să alegi ceva. Iar ceea ce alegi seamănă, la prima vedere, cu alegerea unui tip de document.

Ce se alege, în realitate, la comandă

Ceea ce diferă nu este conținutul, ci scopul declarat. Registrul Comerțului îți cere să precizezi pentru ce ai nevoie de document, iar acel scop apare menționat în certificat.

În practică, variantele cele mai frecvente sunt certificatul solicitat pentru accesarea fondurilor europene și a granturilor pentru IMM-uri, cel solicitat pentru participarea la licitații publice și cel solicitat în cadrul procedurii de insolvență.

Diferența are efecte reale. Un document emis cu un scop care nu corespunde cererii poate fi refuzat de instituția care l-a solicitat, chiar dacă toate informațiile din el sunt corecte și actuale. Nu este o formalitate birocratică: este motivul concret pentru care oamenii comandă același document de două ori, pierzând între timp zile pe care, într-o procedură cu termen, nu le au.

De aici rezultă și singura verificare care merită făcută înainte de a plasa comanda: citește în cererea primită — ghidul solicitantului, documentația de atribuire, lista de documente de la bancă — pentru ce anume ți se cere documentul, și declară exact acel scop. Nu presupune.

O explicație pe fiecare situație, cu ce trebuie declarat la comandă, este disponibilă în acest ghid despre certificat constatator de bază sau extins.

Cât timp este valabil

A doua neînțelegere frecventă privește valabilitatea, iar aici răspunsul surprinde: legea nu stabilește un termen de expirare pentru certificatul constatator. Termenul îl impune, de fiecare dată, cel care cere documentul.

Explicația este logică odată enunțată. Documentul nu conferă un drept care poate expira, ci constată o situație existentă la o anumită dată. El „expiră” exact atunci când informația din el se schimbă — ceea ce, pentru o firmă care nu a suferit nicio modificare, nu se întâmplă niciodată, iar pentru o firmă care și-a schimbat administratorul se întâmplă în 24 de ore. Cum destinatarul nu poate ști în care situație te afli, impune un termen de prospețime ca aproximare a riscului.

În practică, intervalul acceptat se întinde de la 30 de zile până la 3 luni pentru cereri curente. O bancă poate cere un certificat emis în ultimele 30 de zile, uneori 15 pentru un dosar de credit în analiză finală. O autoritate contractantă se raportează la documentația de atribuire. Un notar poate cere unul emis în aceeași lună. Liniile de finanțare indică termenul în ghid, calculat de regulă până la data depunerii.

Concluzia practică este simplă și contrazice instinctul: nu obține documentul în avans, ca să îl ai „la dosar”. Un certificat păstrat câteva luni are șanse mari să fie respins exact când ai nevoie de el. Se obține la final, cu câteva zile înainte de depunere, după ce restul dosarului este complet.

Rubrica pe care o citește toată lumea

Dacă documentul ar avea o singură informație esențială, ar fi starea firmei — etapa juridică în care se află societatea la momentul emiterii.

Aici terminologia induce în eroare, iar diferențele nu sunt de nuanță.

În funcțiune înseamnă doar că societatea există legal și funcționează. Nu spune nimic despre datorii, despre profit sau despre solvabilitate. O firmă în funcțiune poate să nu fi depus situații financiare de mai mulți ani.

În întrerupere temporară de activitate înseamnă că activitatea este suspendată, iar suspendarea este declarată la registrul comerțului. Un partener în această situație nu facturează curent.

Dizolvată și radiată nu sunt sinonime. Dizolvarea deschide lichidarea: societatea încă există ca entitate juridică, dar a intrat pe traseul de încetare, iar actele pe care le poate încheia sunt limitate. Radierea înseamnă ștergerea din registru, deci încetarea existenței ca subiect de drept. A contracta cu o firmă dizolvată este riscant; cu una radiată este imposibil, pentru că nu mai există cine să se oblige.

Separat apar mențiunile legate de procedurile de insolvență, care schimbă complet regimul plăților și al garanțiilor.

Pentru cine verifică un partener înainte de a semna un contract sau de a livra pe credit, această rubrică este primul lucru la care se uită — și motivul pentru care instituțiile insistă pe documente recente. O firmă în funcțiune acum două luni poate fi în insolvență astăzi.

O capcană separată: activități autorizate versus obiect de activitate

Un detaliu care produce respingeri și pe care puțini îl citesc corect: certificatul arată, separat, activitățile secundare și activitățile autorizate.

O firmă poate avea un cod CAEN înscris în obiectul de activitate fără să îl aibă autorizat pentru punctul de lucru unde urmează să desfășoare acea activitate. Pentru majoritatea verificărilor administrative — finanțări, licitații, autorizări — ceea ce contează este a doua rubrică, nu prima. Diferența dintre ele este motivul pentru care un dosar poate fi respins deși firma „are codul”.

Verificarea merită făcută înainte de comandă, nu după, pentru că o autorizare lipsă nu se rezolvă în termenul scurt de răspuns la clarificări.

Ce s-a schimbat la obținere

Până nu demult, documentul presupunea o cerere depusă la ghișeul oficiului teritorial competent, o taxă achitată separat și o așteptare de câteva zile. Programul de lucru cu publicul la ghișeu este, la toate cele 42 de oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale, luni–vineri între 09:00 și 13:00 — patru ore pe zi. Pentru un antreprenor aflat la sute de kilometri de oficiul competent, însemna o zi pierdută.

Astăzi documentul se eliberează electronic, dintr-o bază de date națională. Detaliu util: nu depinde de județul în care firma are sediul social, așa că nu există niciun motiv să te deplasezi la un oficiu anume și nici să cauți „oficiul competent”. Este emis semnat electronic de ONRC, ceea ce îl face valabil direct în format digital, fără copie legalizată și fără ștampilă suplimentară — util pentru dosarele care se depun electronic.

Un certificat constatator online comandat prin platforma Certificat Constatator Instant ajunge pe e-mail în aproximativ trei minute, iar serviciul funcționează non-stop, inclusiv în afara programului instituției — ceea ce contează când termenul expiră în weekend sau într-o sărbătoare legală. Pentru cine are nevoie de evoluția completă a unei firme, este disponibil separat raportul istoric ONRC, cu toate modificările de sediu, acționariat, administratori și capital de la înființare.

Întrebări frecvente

Există un certificat constatator „de bază” și unul „extins”? Nu. Este un singur document, cu conținut fix. Diferă doar scopul declarat la comandă.

Atunci ce document conține mai multe informații? Raportul istoric, care arată evoluția firmei în timp. Este un document distinct, nu o variantă a certificatului.

Cât este valabil? Legea nu prevede un termen. În practică se cer documente emise în ultimele 30 de zile până la 3 luni, în funcție de destinatar.

Contează la ce oficiu județean îl solicit? Nu. Eliberarea este electronică, din baza de date națională, indiferent de județul de înmatriculare.

Am nevoie de copie legalizată? Nu. Documentul este semnat electronic de ONRC și valabil în format digital.

Am declarat un scop greșit la comandă. Se poate corecta? Nu se modifică documentul emis. Se solicită unul nou, cu scopul corect.

Trei lucruri de reținut

Există un singur certificat constatator, cu un conținut fix — „de bază”, „extins” și „detaliat” nu sunt variante ale documentului. Ce alegi la comandă este scopul, nu nivelul de detaliu. Iar termenul de valabilitate nu îl stabilește legea, ci instituția care îți cere documentul.