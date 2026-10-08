Cum a ajuns pasiunea pentru automobile să transforme un hobby din Baia Mare într-un proiect cu peste 11.000 de comenzi livrate

Unele afaceri pornesc dintr-un plan bine stabilit, iar altele apar din pasiune. Află povestea Machete Auto STF, atelierul din Baia Mare care a transformat replicile la scară mică în amintiri de neprețuit pentru mii de colecționari.

Baia Mare, 5 iunie 2026 – Unele afaceri pornesc dintr-un plan bine stabilit. Altele apar din pasiune și se dezvoltă pas cu pas, odată cu oamenii care le descoperă. Acesta este și cazul Machete Auto STF, un proiect început în Baia Mare de Iavin Stefan, din dorința de a aduce mai aproape de pasionații auto machete auto care să reproducă cât mai fidel automobilele reale.

Totul a început în 2020, când primele modificări au fost realizate pe machete din colecția personală. Ideea era simplă: dacă automobilele reale pot fi personalizate până la cel mai mic detaliu, de ce nu ar putea fi făcut același lucru și cu replicile lor la scară redusă?

Primele proiecte au constat în revopsirea machetelor după culoarea originală a mașinii, aplicarea numerelor de înmatriculare, realizarea geamurilor fumurii și reproducerea unor detalii specifice fiecărui automobil. Cu timpul, fotografiile publicate online au atras atenția altor colecționari și proprietari de automobile, iar cererile au început să apară atât din România, cât și din străinătate.

Astăzi, platforma găzduiește peste 2.000 de modele diferite de autoturisme, camioane și autobuze, iar proiectul a depășit pragul de 11.000 de comenzi livrate. În anul 2025 au fost procesate 2.847 de comenzi, iar magazinul a acumulat peste 2.700 de recenzii din partea clienților.

O parte importantă a activității este reprezentată de personalizarea machetelor. Până în prezent au fost realizate peste 100 de proiecte pentru clienți din România, Germania, Italia, Olanda, Ungaria și Polonia.

„Mulți clienți nu caută doar o machetă. Vor să regăsească în ea propria mașină sau o amintire importantă din viața lor. De multe ori primim fotografii și încercăm să reproducem cât mai fidel ceea ce vedem în imagini”, spune Iavin Stefan.

Printre proiectele care au rămas în memoria echipei se numără cel realizat pentru o mamă care pregătea surpriza aniversară pentru fiul său ce urma să împlinească 18 ani. După ce a cumpărat un BMW Seria 3 E90 pentru acesta, a dorit și o machetă identică. Modelul a fost modificat pentru a reproduce culoarea Brilliant Silver, plafonul negru, geamurile fumurii, elementele cromate eliminate și alte detalii specifice automobilului real. Macheta a fost așezată pe tortul aniversar și oferită împreună cu mașina, devenind unul dintre cele mai apreciate proiecte realizate până acum.

O altă clientă a apelat la serviciul de personalizare imediat după achiziția automobilului pe care și l-a dorit ani la rând, un Volkswagen Arteon. Dorind să păstreze o amintire a momentului în care și-a îndeplinit acest obiectiv, a solicitat realizarea unei machete care să reproducă automobilul cât mai fidel.

Procesul de personalizare include revopsirea după codul original de culoare, aplicarea numerelor de înmatriculare, realizarea geamurilor fumurii, modificarea unor elemente de interior și exterior și reproducerea diferitelor detalii specifice. În cazul anumitor modele au fost refăcute inclusiv combinații de culori ale interiorului, pentru a reflecta cât mai exact configurația mașinii reale.

Atelierul nu produce machete de la zero și nu realizează modificări structurale ale caroseriei. Pentru fiecare proiect este necesară existența unei machete compatibile care să poată fi adaptată și personalizată.

Pe lângă serviciile de personalizare, magazinul oferă modele destinate colecționarilor de toate vârstele, inclusiv machete prevăzute cu lumini funcționale, efecte sonore și elemente mobile precum portiere, capotă sau portbagaj.

În prezent, Machete Auto STF continuă să investească în dezvoltarea serviciilor de personalizare și testează noi soluții bazate pe imprimarea 3D, cu scopul de a putea reproduce și mai multe detalii specifice automobilelor reale.

La baza proiectului a rămas însă aceeași idee care a stat la începutul său: transformarea unei simple machete într-un obiect care spune o poveste personală.