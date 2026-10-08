Susține Susține

Cum a ajuns pasiunea pentru automobile să transforme un hobby din Baia Mare într-un proiect cu peste 11.000 de comenzi livrate

Ringier România
Comentează
macheteautostf.ro
Foto: macheteautostf.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Unele afaceri pornesc dintr-un plan bine stabilit, iar altele apar din pasiune. Află povestea Machete Auto STF, atelierul din Baia Mare care a transformat replicile la scară mică în amintiri de neprețuit pentru mii de colecționari.

Baia Mare, 5 iunie 2026 – Unele afaceri pornesc dintr-un plan bine stabilit. Altele apar din pasiune și se dezvoltă pas cu pas, odată cu oamenii care le descoperă. Acesta este și cazul Machete Auto STF, un proiect început în Baia Mare de Iavin Stefan, din dorința de a aduce mai aproape de pasionații auto machete auto care să reproducă cât mai fidel automobilele reale.

Totul a început în 2020, când primele modificări au fost realizate pe machete din colecția personală. Ideea era simplă: dacă automobilele reale pot fi personalizate până la cel mai mic detaliu, de ce nu ar putea fi făcut același lucru și cu replicile lor la scară redusă?

Primele proiecte au constat în revopsirea machetelor după culoarea originală a mașinii, aplicarea numerelor de înmatriculare, realizarea geamurilor fumurii și reproducerea unor detalii specifice fiecărui automobil. Cu timpul, fotografiile publicate online au atras atenția altor colecționari și proprietari de automobile, iar cererile au început să apară atât din România, cât și din străinătate.

Astăzi, platforma găzduiește peste 2.000 de modele diferite de autoturisme, camioane și autobuze, iar proiectul a depășit pragul de 11.000 de comenzi livrate. În anul 2025 au fost procesate 2.847 de comenzi, iar magazinul a acumulat peste 2.700 de recenzii din partea clienților.

macheteautostf.ro
macheteautostf.ro

O parte importantă a activității este reprezentată de personalizarea machetelor. Până în prezent au fost realizate peste 100 de proiecte pentru clienți din România, Germania, Italia, Olanda, Ungaria și Polonia.

„Mulți clienți nu caută doar o machetă. Vor să regăsească în ea propria mașină sau o amintire importantă din viața lor. De multe ori primim fotografii și încercăm să reproducem cât mai fidel ceea ce vedem în imagini”, spune Iavin Stefan.

Printre proiectele care au rămas în memoria echipei se numără cel realizat pentru o mamă care pregătea surpriza aniversară pentru fiul său ce urma să împlinească 18 ani. După ce a cumpărat un BMW Seria 3 E90 pentru acesta, a dorit și o machetă identică. Modelul a fost modificat pentru a reproduce culoarea Brilliant Silver, plafonul negru, geamurile fumurii, elementele cromate eliminate și alte detalii specifice automobilului real. Macheta a fost așezată pe tortul aniversar și oferită împreună cu mașina, devenind unul dintre cele mai apreciate proiecte realizate până acum.

O altă clientă a apelat la serviciul de personalizare imediat după achiziția automobilului pe care și l-a dorit ani la rând, un Volkswagen Arteon. Dorind să păstreze o amintire a momentului în care și-a îndeplinit acest obiectiv, a solicitat realizarea unei machete care să reproducă automobilul cât mai fidel.

macheteautostf.ro
macheteautostf.ro

Procesul de personalizare include revopsirea după codul original de culoare, aplicarea numerelor de înmatriculare, realizarea geamurilor fumurii, modificarea unor elemente de interior și exterior și reproducerea diferitelor detalii specifice. În cazul anumitor modele au fost refăcute inclusiv combinații de culori ale interiorului, pentru a reflecta cât mai exact configurația mașinii reale.

Atelierul nu produce machete de la zero și nu realizează modificări structurale ale caroseriei. Pentru fiecare proiect este necesară existența unei machete compatibile care să poată fi adaptată și personalizată.

Pe lângă serviciile de personalizare, magazinul oferă modele destinate colecționarilor de toate vârstele, inclusiv machete prevăzute cu lumini funcționale, efecte sonore și elemente mobile precum portiere, capotă sau portbagaj.

macheteautostf.ro
macheteautostf.ro

În prezent, Machete Auto STF continuă să investească în dezvoltarea serviciilor de personalizare și testează noi soluții bazate pe imprimarea 3D, cu scopul de a putea reproduce și mai multe detalii specifice automobilelor reale.

La baza proiectului a rămas însă aceeași idee care a stat la începutul său: transformarea unei simple machete într-un obiect care spune o poveste personală.

Mai multe informații despre modelele disponibile și serviciile de personalizare pot fi găsite pe site-ul oficial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
Viva.ro
S-a aflat totul despre scena nedifuzată la TV! Valerie și Alex au fost dați de gol! Fosta lor colegă de la Asia Express a povestit ce au făcut cei doi și mulți au rămas surprinși total să audă, mai ales după valul de critici la adresa lor: &quot;Un astfel de gest...”
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Unica.ro
„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat”. Văduva fostului arbitru Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui. E cutremurător ce a povestit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
Gsp.ro
Șumudică, șocat de ce i s-a întâmplat pe o stradă din Cluj: „Dezgustător! În București nu am pățit așa ceva”
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Gsp.ro
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
antrenament-rezervisti-s-47
ExclusivReportaj
Știri România
17:24
MApN a plimbat rezerviștii cu autocarele pentru o poză a ministrului cu rachetele antidronă: „Să fi fost de mai multe zile antrenamentul! Nu o fugă, într-o singură zi”
George Tuță este primar al Sectorului 1 din București. Foto: Hepta
Știri România
16:49
Primăria Sectorului 1 cumpără cu 1,8 milioane de euro o vilă cu piscină pentru o grădiniță: imobilul aparține familiei omului de afaceri Adrian Petrache
Parteneri
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Adevarul.ro
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem”
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital! De unde a pornit totul şi ce jigniri s-au adus. Exclusiv
Fanatik.ro
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital! De unde a pornit totul şi ce jigniri s-au adus. Exclusiv
Ce înseamnă ROBOR de 6,10% pentru creditele cu dobândă variabilă
Financiarul.ro
Ce înseamnă ROBOR de 6,10% pentru creditele cu dobândă variabilă
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Sarah și Anca Serea
ExclusivInterviu
Stiri Mondene
18:41
Anca Serea, detalii neștiute despre instalarea fiicei sale la Milano: „A fost temerea mea numărul 1. Jumătate de an ne-am chinuit”
Carla's Dreams la Munchen | sursa foto: Instagram
Stiri Mondene
17:52
Carla's Dreams a reapărut după un an. Anunțul făcut la începutul lunii octombrie: „Mai e”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Redactia.ro
Lupta mare pentru noul antrenor al Nationalei. Cine este cel pentru care se lupta doua tari
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Mediafax.ro
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Apartament de 95.000 € în București, cumpărat de o tânără fără credit. Străinii, uimiţi: &quot;Ar trebui să mă mut&quot;
Observatornews.ro
Apartament de 95.000 € în București, cumpărat de o tânără fără credit. Străinii, uimiţi: &quot;Ar trebui să mă mut&quot;
Un renumit estetician a fost împușcat mortal în cabinetul său din Marbella. Atacatorul este încă în libertate
Kanald.ro
Un renumit estetician a fost împușcat mortal în cabinetul său din Marbella. Atacatorul este încă în libertate
POLITIC
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta
Politică
17:35
Un lider UDMR anunță că partidul lui Kelemen Hunor poate vota Guvernul Luca Niculescu, chiar dacă nu va face parte din el
Luca Niculescu la sediul PNL, în prima zi de negocieri pentru viitorul Guvern. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Politică
16:50
Răspunsul premierului desemnat Luca Niculescu, întrebat dacă își depune mandatul în caz că nu strânge o majoritate înainte să ajungă în Parlament
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Scandalul continuă la Academia FCSB! Gigi Mustață: „O să vorbesc cu Gigi Becali!” Toate detaliile de la Gabi Safta
Fanatik.ro
Scandalul continuă la Academia FCSB! Gigi Mustață: „O să vorbesc cu Gigi Becali!” Toate detaliile de la Gabi Safta
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Analiză
Educație
18:53
Afacerea din spatele manualelor auxiliare. Învățătorul Petruț Rizea: „Sunt scumpe și inutile, dar ni se bagă pe gât”. Daniel Șuștac: „Școala, o piață subterană de desfacere din care editurile scot bani grei”
Știri Externe
18:52
Rusia susține că nu există pericol de epidemie de ciumă după moartea suspectă a unei cercetătoare dintr-un laborator din Siberia
Știri România
07:00
Rezultatele Loto 6/49 din 8 octombrie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Cultură și Vacanțe
18:48
Regula „cabinei sterile” în aviație: ce înseamnă codul secret folosit de piloți la decolare și aterizare
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
15:00
Calculul care îl trimite pe Cătălin Cherecheș înapoi la pușcărie. De ce reîncarcerarea este inevitabilă, indiferent de decizia Curții de Apel Cluj
Ştiri
14:30
Programul pelerinajului de Sfânta Parascheva de la Iași 2026 - informații utile
Știri Externe
16:22
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 îi revine scriitoarei Anne Carson, una dintre cele mai rafinate autoare din literatura contemporană
Murături asortate la borcan
Lifestyle
18:44
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
O femeie cu părul castaniu deschis stă pe o bancă de lemn într-o saună, cu ochii închiși, înfășurată într-un prosop alb
Cultură și Vacanțe
18:06
Saunele, noul trend în materie de vacanțe în sezonul rece. Unde găsești cele mai spectaculoase băi de abur din lume, de feribotul din Finlanda până la oul din aur din Suedia
Dr. Alin Nicolescu și Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea.ro. Sursă foto: Libertatea
Lifestyle
17:00
Dr. Alin Nicolescu, despre obiceiurile care ne distrug pielea: „Este mai rău să te speli de cinci ori pe zi decât să te speli o dată la trei zile”
Solicitarea unui avans financiar este o practică obișnuită în cazul renovărilor de apartamente, însă poate deveni o sursă de riscuri financiare dacă nu este gestionată corespunzător.
Lifestyle
16:21
Ghid practic pentru renovarea apartamentului: Cum te protejezi de meșterii care cer bani în avans, ce spune legea și cum trebuie făcute plățile
Fotografie aeriană a navei de croazieră „Disney Magic” la plecarea din Miami
Cultură și Vacanțe
16:02
Disney a lansat cel mai spectaculos vas de croazieră din flota sa. Turitșii se vor putea bucura de 7 piscine, spectacole live și un meniu inspirat din filmele „Frozen”
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
De ce cade părul toamna
Lifestyle
7 oct.
De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
OTOPENI - AEROPORT - VLAD BALTATEANU - 6 OCT 2026
Știri România
16:29
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, neagă că ar fi ucis-o. Cum descrie bărbatul evenimentele din seara crimei
Primăria București a introdus un nou regulament pentru circulația vehiculelor grele în oraș, anunță instituția pe 8 octombrie.
Știri România
14:19
Noi reguli pentru camioane și TIR-uri în București: restricțiile de tonaj se extind și amenzile se dublează
Rareș Bogdan
Știri România
14:19
Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de o mașină la Mateești.Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Știri România
13:22
Planul Roșu de Intervenție, activat în județul Vâlcea după un accident grav între un microbuz și o mașină. Sunt implicate zece persoane
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu