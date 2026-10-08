Un zimbru de peste 800 de kilograme, specie protejată de lege, care devenise extrem de cunoscut pe Valea Ilvelor pentru blândețea sa, a fost găsit mort și decapitat în zona localității Măgura Ilvei din Bistrița-Năsăud. Lipsa capului ridică puternice suspiciuni că animalul ar fi fost ucis de braconieri.

Poliția și DSVSA, anchetă după moartea zimbrului

Descoperirea macabră a fost făcută joi seară. Prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, a confirmat incidentul pentru publicația bistriteanul.ro și a precizat că echipe mixte din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) s-au deplasat de urgență la fața locului pentru cercetări.

Probele preliminare sugerează o fapta de o cruzime extremă. Deși animalul cântărea peste 800 de kilograme și reprezenta o apariție impunătoare, el nu dăduse niciun semn de agresivitate față de oameni.

Zimbrul a ajuns pe Valea Ilvelor la sfârșitul lunii septembrie

Prezența animalului a fost semnalată pentru prima dată pe 23 septembrie în localitatea Lunca Ilvei, unde fusese surprins în timp ce păștea liniștit prin curțile și livezile localnicilor. Ulterior, exemplarul s-a deplasat spre Măgura Ilvei.

Zimbrul provenea dintr-o rezervație din județul Suceava, din care mai multe exemplare fuseseră redate vieții sălbatice în cadrul unor programe de reintroducere a speciei.

Zimbrul a fost sedat și consultat de veterinari cu o zi înainte

Cu doar o zi înainte de a fi găsit mort, exemplarul fusese monitorizat de o echipă a DSVSA Bistrița-Năsăud. Medicii veterinari interveniseră pentru a-l seda ușor și a-i preleva probe de laborator, după ce animalul părea slăbit și prezenta spume la gură. Una dintre ipotezele analizate de specialiști a fost că starea de rău ar fi fost provocată de consumul excesiv de mere din livezile din zonă.

Efectul sedării a trecut rapid, iar înregistrările video realizate ulterior confirmau că animalul își revenise complet și se deplasa fără dificultăți.

Zimbrul, specie protejată de lege în România

Zimbrul (Bison bonasus) este specie protejată în România - dar și la nivel European și global - din două motive principale: dispariția sa istorică din sălbăticie și rolul ecologic crucial pe care îl joacă în ecosistemele forestiere.

În România, zimbrul este protejat prin Legea nr. 49/2011 (care aprobă OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate), fiind încadrat ca specie de interes comunitar ce necesită o protecție strictă.

Zimbrul a dispărut din fauna sălbatică a României la sfârșitul secolului al XVIII-lea (în jurul anului 1790 în Transilvania și 1852 în Moldova) din cauza vânătorii excesive și a distrugerii habitatului. Toate exemplarele existente astăzi provin dintr-un număr foarte restrâns de indivizi salvați în grădini zoologice și rezervații la începutul secolului XX.