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Un zimbru de peste 800 de kilograme, specie protejată de lege, care devenise extrem de cunoscut pe Valea Ilvelor pentru blândețea sa, a fost găsit mort și decapitat în zona localității Măgura Ilvei din Bistrița-Năsăud. Lipsa capului ridică puternice suspiciuni că animalul ar fi fost ucis de braconieri.
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Descoperirea macabră a fost făcută joi seară. Prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, a confirmat incidentul pentru publicația bistriteanul.ro și a precizat că echipe mixte din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) s-au deplasat de urgență la fața locului pentru cercetări.
Probele preliminare sugerează o fapta de o cruzime extremă. Deși animalul cântărea peste 800 de kilograme și reprezenta o apariție impunătoare, el nu dăduse niciun semn de agresivitate față de oameni.
Prezența animalului a fost semnalată pentru prima dată pe 23 septembrie în localitatea Lunca Ilvei, unde fusese surprins în timp ce păștea liniștit prin curțile și livezile localnicilor. Ulterior, exemplarul s-a deplasat spre Măgura Ilvei.
Zimbrul provenea dintr-o rezervație din județul Suceava, din care mai multe exemplare fuseseră redate vieții sălbatice în cadrul unor programe de reintroducere a speciei.
Cu doar o zi înainte de a fi găsit mort, exemplarul fusese monitorizat de o echipă a DSVSA Bistrița-Năsăud. Medicii veterinari interveniseră pentru a-l seda ușor și a-i preleva probe de laborator, după ce animalul părea slăbit și prezenta spume la gură. Una dintre ipotezele analizate de specialiști a fost că starea de rău ar fi fost provocată de consumul excesiv de mere din livezile din zonă.
Efectul sedării a trecut rapid, iar înregistrările video realizate ulterior confirmau că animalul își revenise complet și se deplasa fără dificultăți.
Zimbrul (Bison bonasus) este specie protejată în România - dar și la nivel European și global - din două motive principale: dispariția sa istorică din sălbăticie și rolul ecologic crucial pe care îl joacă în ecosistemele forestiere.
În România, zimbrul este protejat prin Legea nr. 49/2011 (care aprobă OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate), fiind încadrat ca specie de interes comunitar ce necesită o protecție strictă.
Zimbrul a dispărut din fauna sălbatică a României la sfârșitul secolului al XVIII-lea (în jurul anului 1790 în Transilvania și 1852 în Moldova) din cauza vânătorii excesive și a distrugerii habitatului. Toate exemplarele existente astăzi provin dintr-un număr foarte restrâns de indivizi salvați în grădini zoologice și rezervații la începutul secolului XX.
Pentru că populația globală a fost refăcută din doar 12 indivizi fondatori, zimbrul suferă de o variabilitate genetică redusă, ceea ce îl face vulnerabil la boli și schimbări de mediu.