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Cum a evoluat echipamentul de portar: de la mâini goale la latex german și protecție integrală

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Timp de aproape un secol, portarii au apărat poarta cu mâinile goale. Astăzi, un goalkeeper profesionist intră pe teren cu mănuși din latex german de 4 mm, tricouri cu protecție la umeri și coate, colanți cu burete la șolduri și spray de grip. Distanța dintre cele două lumi este uriașă — și povestea e mai interesantă decât pare.

Cuprins:

1863–1940: un secol fără mănuși

Când Football Association a codificat regulile fotbalului în 1863, nu exista nicio mențiune despre echipamentul portarului. Portarii purtau aceeași ținută ca restul echipei, fără nicio protecție suplimentară. Singura lor diferențiere venea, eventual, dintr-o banderolă sau o cămașă de altă culoare — dar nici aceasta nu a fost obligatorie decât mult mai târziu.

Prima încercare documentată de a proteja mâinile portarului datează din 1885, când producătorul englez de mingi de fotbal William Sykes a brevetat o pereche de „mănuși sau manșete din piele pentru jocul de fotbal", prevăzute cu cauciuc din India pentru amortizare. Brevetul a rămas fără ecou — fotbalul nu era încă pregătit.

Câțiva portari au purtat ocazional mănuși în primele decenii ale secolului XX, dar mai degrabă contra frigului decât pentru performanță. Galezul Leigh Richmond Roose, portar la Stoke City, apărea uneori cu mănuși albe de lână în condițiile meteorologice nefavorabile — un cartonaș de colecție din 1909 îl arată purtând „mitene din lână". La Cupa Angliei din 1922, portarul lui Preston North End, James Mitchell, a purtat mănuși, la fel ca Tommy Jackson (Aston Villa) în finala din 1924.

Însă toate acestea erau improvizații — mănuși de lână, de piele sau bandaje pe palmă. Nu exista un produs conceput special pentru portar.

1940–1970: pionierii

Argentinianul Amadeo Carrizo, portar legendar la River Plate, este considerat primul fotbalist care a purtat mănuși în mod regulat pentru a-și îmbunătăți performanța în poartă, nu doar pentru confort termic. Începând din anii 1940, Carrizo juca cu mănuși din bumbac — un material care oferea o oarecare protecție, dar absorbea apa și pierdea orice aderență pe ploaie.

În Europa, mănușile au rămas un accesoriu rar și privit cu suspiciune. George Swindin (Arsenal) a purtat mănuși de lână în finalele Cupei Angliei din 1950 și 1952, dar majoritatea portarilor din ligile europene preferau mâinile goale.

Momentul care a schimbat percepția globală a venit la Campionatul Mondial din 1966. Gordon Banks, portarul Angliei, a purtat mănuși în finala câștigată contra Germaniei de Vest — mănuși cumpărate, conform propriei mărturisiri, de la magazinul Army & Navy. Patru ani mai târziu, la Campionatul Mondial din 1970 din Mexic, Banks a purtat primele perechi fabricate special pentru portari, cu petice de cauciuc cu striatiuni pe palmă.

A fost punctul de cotitură. După 1970, producători ca Uhlsport, Reusch și Sondico au intrat pe piață cu produse dedicate.

O statistică relevantă: la finala Campionatului Mondial din 1974, olandezul Jan Jongbloed a fost ultimul portar care a jucat fără mănuși într-o finală de Mondial. La ediția din 1978, scoțianul Alan Rough a fost singurul portar din turneu care nu purta mănuși. După 1980, mânile goale în poartă au dispărut definitiv din fotbalul profesionist.

1973: revoluția latexului

Anul 1973 marchează un punct de inflexiune în istoria echipamentului de portar. Gebhard Reusch, fiul fondatorului companiei Reusch din Metzingen (Germania), a dezvoltat împreună cu portarul Sepp Maier (Bayern München și echipa națională a Germaniei) prima mănușă de portar cu palmă din latex.

Inspirația a venit dintr-un loc neașteptat: mănușile chirurgicale din cauciuc. Reusch a aplicat un strat adeziv din latex pe palma mănușii, creând modelul Soft Grip — primul produs care oferea simultan protecție și aderență la minge.

Sepp Maier a fost primul sportiv echipat de Reusch la Campionatul Mondial din 1974, pe care Germania l-a și câștigat. Performanța lui Maier cu noile mănuși a validat tehnologia și a deschis piața.

Tot în anii '70, în Anglia, portarul Phil Parkes a obținut o pereche de mănuși cu palmă din latex de la germanul Wolfgang Kleff în 1975 și a contribuit la popularizarea lor în fotbalul englez. În 1979, Parkes a co-fondat Sukan Sports, unul dintre primii producători specializați din Marea Britanie.

Abia în 1981, Football League din Anglia a aprobat oficial mănușile Sondico pentru uz în meciuri, iar în 1986, Simon Farnworth (Bolton Wanderers) este considerat ultimul portar englez care a jucat un meci oficial cu mâinile goale.

Tipurile de latex: de la Super Soft la Contact

Latexul nu este un material unic — există mai multe tipuri, cu proprietăți foarte diferite de aderență, durabilitate și comportament pe vreme udă. Iată ierarhia actuală, folosită de majoritatea producătorilor:

Tip latexAderențăDurabilitatePerformanță pe ploaieNivel
Super SoftDecentăScăzută — se uzează repedeBună pe uscat, limitată pe udEntry-level
Mega GripBună, mai ales pe umezeală ușoarăMedieAcceptabilă pe ploaie ușoarăMid-range
Giga GripFoarte bună, mai ales umezităRidicatăExcelentă pe ploaie ușoarăPremium
ContactCea mai bună disponibilăRidicatăExcelentă în orice condițiiElite

Latexul Contact (numit și Supreme) este considerat vârful de gamă. Oferă aderență maximă pe uscat și pe ud, absorbție bună a șocurilor și performanță constantă pe gazon natural și sintetic. Este latexul preferat de portarii profesioniști.[5]

Grosimea standard este de 4 mm — suficient pentru protecție și control. Latexul de 6 mm există, dar este perceput ca prea gros de majoritatea portarilor, reducând sensibilitatea la minge.

Un detaliu important: latexul de calitate este produs aproape exclusiv în Germania, de unde și termenul „latex german" folosit ca standard de referință în industrie.

Evoluția croielilor: Flat Palm, Roll Finger, Negative Cut, Hybrid

Pe lângă tipul de latex, croiala mănușii (cut) determină cum se potrivește pe mână și cât latex intră în contact cu mingea:

Flat Palm — prima croială apărută pe piață. Cusăturile (gussets) sunt pe exterior, iar palma este plată. Oferă un fit mai larg și mai aerisit. A dominat piața în anii '80 și '90.

Roll Finger — latexul palmei se „rulează" în jurul degetelor, fără gussets. Rezultatul: mai mult latex în contact direct cu mingea și un fit generos. A fost prima tentativă serioasă de modernizare a croielii după Flat Palm.

Negative Cut — cusăturile sunt în interiorul mănușii, oferind un fit strâns, ca o a doua piele. Preferată de portarii care vor control maxim și senzație directă pe minge.

Hybrid — combină două sau mai multe croieli (de exemplu, Negative pe degete și Roll pe palmă). Domină piața actuală, oferind un compromis între fit strâns și suprafață mare de latex.

Tendința ultimilor ani este clară: Flat Palm și Roll clasic devin din ce în ce mai rare, fiind înlocuite de Negative și Hybrid, croielile preferate de portarii profesioniști.[6]

De la mănuși la ecosistem: echipamentul complet de portar

Mănușile sunt piesa centrală, dar un echipament de portar include mult mai mult.

Tricouri cu protecție

În anii 1950–1960, pe măsură ce jocul devenea mai fizic, portarii au început să poarte tricouri și veste cu căptușeală. În anii 1980–1990, protecția integrată a devenit standard la nivel profesionist: umeri, coate și piept erau acoperite cu bureți absorbanți.

Astăzi, tricourile de portar au protecții ergonomice la umeri și coate, din materiale ușoare care nu restricționează mișcarea. Materialele sunt respirabile, cu proprietăți de absorbție a umezelii (moisture-wicking) — un progres enorm față de tricourile grele din bumbac de acum 40 de ani.

Colanți și pantaloni cu protecție

Colanții de portar cu padding la șolduri, coapse și genunchi au apărut ca răspuns la leziunile frecvente provocate de plonjoane repetate pe teren dur. Compresia oferită de materialul elastic ajută și la susținerea musculară și la recuperare.

Protecție degetelor (Fingersave)

În anii 1990, Adidas a introdus sistemul Fingersave — barete din plastic flexibil inserate în degetele mănușii, care previn hiperextensia. A fost o inovație importantă, mai ales pentru portarii juniori. Totuși, sistemul rămâne controversat: mulți portari profesioniști preferă să joace fără fingersave, pentru a păstra flexibilitatea naturală a mâinii.

Spray de grip

Un adaos relativ recent: spray-urile aplicate pe palma mănușii înainte de meci, care activează și amplifică aderența latexului. Nu înlocuiesc un latex de calitate, dar pot face diferența în condiții de ploaie sau pe gazon artificial.

Unde suntem în 2026

Echipamentul de portar a parcurs un drum extraordinar: de la mâini goale și cămăși identice cu ale atacanților, la un ecosistem complet de protecție și performanță. Câteva tendințe definesc piața actuală:

Latexul german rămâne standardul. Deși apar alternative sintetice, latexul natural produs în Germania continuă să ofere cel mai bun raport aderență-durabilitate-senzație.

Croielile Hybrid domină. Combinația de Negative și Roll oferă cel mai bun compromis între fit și suprafață de contact.

Protecția integrală devine normă. Portarii moderni nu mai aleg între protecție și mobilitate — echipamentul actual le oferă pe amândouă.

Brandurile direct-to-consumer schimbă piața. Dacă în anii '90 existau 4-5 producători majori, astăzi există zeci de branduri specializate — inclusiv branduri din România așa cum este LUPOS care oferă echipament de nivel profesional la prețuri accesibile, folosind același latex german de top ca marile nume.

Personalizarea crește. Portarii pot alege croiala, tipul de latex, grosimea, protecția degetelor și culorile — construindu-și practic mănușa ideală pentru stilul lor de joc.

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