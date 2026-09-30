Cum alegi un supliment pentru mobilitate articulară: ce merită verificat pe etichetă

Oferta de suplimente pentru mobilitate articulară este tot mai variată: formule cu un singur ingredient, combinații complexe, extracte standardizate, doze foarte diferite și promisiuni care nu sunt întotdeauna ușor de comparat. O alegere mai bună începe nu cu reclama, ci cu eticheta.

supliment alimentar din gama Verdalis. Foto: Verdalis

1. Uită-te la porția zilnică, nu doar la numărul de capsule

Două produse pot avea același număr de capsule în flacon, dar porții zilnice diferite. De aceea, comparația corectă pornește de la cantitatea declarată pentru porția zilnică de consum și de la modul de utilizare de pe etichetă. Numărul de capsule din ambalaj spune cât produs primești; nu spune singur cât din fiecare ingredient ajunge în porția zilnică.

Pentru un supliment alimentar, eticheta trebuie să arate porția recomandată pentru consumul zilnic și cantitățile substanțelor cu efect nutrițional sau fiziologic raportate la acea porție. Tot acolo trebuie să găsești avertismentele de utilizare, inclusiv să nu depășești doza zilnică recomandată.

2. Cantitățile declarate sunt mai utile decât o listă lungă de ingrediente

O formulă cu multe ingrediente nu este automat mai bună decât una simplă. Ce contează este să poți vedea clar ce conține produsul și în ce cantitate. O listă de ingrediente fără valori ușor de identificat face comparația dificilă, mai ales când vrei să alegi între colagen, glucozamină, MSM, condroitină, acid hialuronic sau extracte botanice.

Practic, întreabă-te: care este cantitatea pentru porția zilnică? Este indicată forma ingredientului? Există informații despre standardizare atunci când este relevantă? Și, la fel de important, formula este prezentată fără a transforma fiecare ingredient într-o promisiune de rezultat?

3. Forma ingredientului poate schimba sensul cifrei de pe etichetă

La unele ingrediente, simpla valoare în miligrame nu spune totul. Colagenul tip II, de exemplu, poate apărea în forme diferite, iar acestea nu trebuie comparate automat doar prin numărul de miligrame. Același principiu se aplică și extractelor botanice: un extract standardizat oferă informații suplimentare despre materia primă, dar standardizarea nu este, singură, o garanție a unui rezultat.

Pentru o explicație mai detaliată, ghidul Verdalis despre colagenul tip II și citirea corectă a etichetei arată de ce forma, porția zilnică și sursa declarată contează atunci când compari produse diferite.

4. Verifică trasabilitatea, nu doar fața ambalajului

Un ambalaj premium poate crea o impresie bună, dar informațiile de trasabilitate sunt cele care îți arată cine își asumă produsul. Caută producătorul sau operatorul responsabil, lotul, termenul de valabilitate, condițiile de păstrare, modul de utilizare și avertismentele. Pentru produsele comercializate în România, notificarea ca supliment alimentar este încă un element de verificat.

Notificarea nu trebuie confundată cu o garanție de eficacitate. Este, însă, o informație relevantă de conformitate și trasabilitate. La fel, faptul că un produs are mai multe ingrediente, un preț mai mare sau o prezentare mai sofisticată nu demonstrează automat că este alegerea potrivită pentru fiecare persoană.

5. Gândește-te și la simplitatea rutinei

În practică, oamenii nu aleg doar între ingrediente, ci și între rutine. O formulă simplă poate fi potrivită atunci când urmărești un singur ingredient. O formulă complexă poate fi mai practică pentru cine preferă să nu cumpere și să gestioneze mai multe produse separat. Important este ca această complexitate să fie explicată clar și să nu ascundă dozele.

Înainte de cumpărare, merită să compari și numărul de administrări pe zi, dimensiunea porției, câte zile acoperă un flacon și dacă informațiile sunt suficient de clare încât să poți repeta aceeași rutină fără confuzie.

6. Un exemplu de formulă prezentată transparent: VerdaFlex

VerdaFlex, supliment alimentar din gama Verdalis, este un exemplu de produs care pune accent pe formula declarată. Pentru porția maximă zilnică de 2 capsule, eticheta indică 10 ingrediente și cantitățile aferente: colagen tip II 500 mg, glucozamină sulfat 400 mg, MSM 300 mg, condroitină sulfat 250 mg, acid hialuronic 80 mg, turmeric standardizat 95% 80 mg, extract de ghimbir 10:1 30 mg, Boswellia 40 mg, resveratrol 20 mg și vitamina C 40 mg.

Modul de utilizare este de 1-2 capsule pe zi, conform etichetei. Produsul este notificat în România ca supliment alimentar, certificatul fiind seria AD nr. 6401/23.10.2025. Este fabricat de Evelin 29 EOOD, Bulgaria, și comercializat de Verdalis SRL.

Mai multe informații despre formulă, ingrediente și opțiunile de comandă sunt disponibile pe pagina oficială VerdaFlex.

Flacoane VerdaFlex. Foto: Verdalis

Checklist rapid înainte de cumpărare

Verifică porția zilnică și cantitatea fiecărui ingredient pentru acea porție.

Compară formele ingredientelor, nu doar numărul de miligrame.

Caută informații clare despre producător/operator, lot, termen și păstrare.

Nu confunda numărul de ingrediente, prețul sau notificarea cu o promisiune de eficacitate.

Dacă urmezi tratament medicamentos, ai alergii sau o situație medicală particulară, cere sfatul medicului sau farmacistului înainte de utilizare.

Transparența ajută mai mult decât promisiunile mari

Un supliment pentru mobilitate articulară nu ar trebui ales doar pentru că are un ingredient cunoscut, o etichetă atrăgătoare sau o listă impresionantă. O alegere informată înseamnă să poți vedea ce conține produsul, în ce cantitate, cum se administrează și cine răspunde pentru el.

Într-o categorie în care mesajele comerciale pot deveni ușor exagerate, eticheta rămâne cel mai bun punct de plecare. Cu cât informațiile sunt mai clare, cu atât comparația dintre produse devine mai simplă și mai realistă.