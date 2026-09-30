Kelemen Hunor, sceptic înaintea votului de învestire a Guvernului Mureșan: „Nu există 233 de voturi în Parlament”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, cu câteva ore înainte de votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureşan, că, potrivit declaraţiilor liderilor politici, nu există suficiente voturi pentru a valida noul Executiv, conform News.ro.

„Dacă ţinem cont de declaraţiile făcute de toţi liderii din Parlament, atunci şansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a învesti Guvernul”, a spus Kelemen Hunor la RFI.

Liderul UDMR a precizat că, deşi procedura va fi dusă la capăt, el estimează că numărul voturilor ar putea ajunge la cel mult 170-171, iar chiar şi cu posibilele 10-20 de voturi suplimentare, pragul de 233 rămâne greu de atins. „Nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni, dacă fiecare merge pe declaraţia făcută, anunţurile făcute în aceste zile”, a adăugat el.

În ceea ce priveşte audierile în comisiile parlamentare ale miniştrilor propuşi, Kelemen a menţionat că a participat doar la şedinţele Comisiilor de Apărare şi Cultură, unde a putut observa diferite strategii de abordare ale partidelor. Acesta a remarcat că în unele comisii, unde reprezentanţii AUR nu au fost prezenţi, voturile au fost pozitive, însă în altele, lipsa unei majorităţi a împiedicat un consens în favoarea formării guvernului.

De asemenea, el a subliniat contrastul dintre avizele primite de doi dintre miniştrii propuşi în Comisia de Apărare. „În Comisia de Apărare a fost o situaţie interesantă, fiindcă acolo domnul Miruţă a luat un aviz negativ şi a doua zi, tot în aceeaşi comisie, domnul Abrudean a luat un aviz pozitiv şi n-aş putea să spun că prestaţia unuia sau altuia a fost diferită faţă de celălalt”, a explicat Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, percepţiile diferite ale parlamentarilor din afara coaliţiei explică rezultatele variate ale audierilor.