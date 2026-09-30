Anca Țurcașiu își schimbă viața și părăsește Capitala. Ce casă și-a cumpărat artista împreună cu Călin, iubitul ei

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Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, se pregătesc să lase în urmă aglomerația din București. Cei doi și-au cumpărat o casă cu o mică grădină în apropierea Capitalei și au început lucrările de renovare. Artista le-a povestit urmăritorilor despre noul proiect și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare.
Anca Țurcașiu și Călin au decis să facă o schimbare importantă în viața lor. Cei doi intenționează să se mute din București, iar pentru noul început au cumpărat o casă cu o curte mică, situată în apropierea orașului.
Planul nu este unul apărut peste noapte. Artista a dezvăluit că ideea de a părăsi Capitala exista de ceva vreme, principalul motiv fiind dorința de a scăpa de aglomerație și zgomot.
„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație”, a scris Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare. Noua locuință este însă departe de a fi gata. Cei doi au început renovarea și au intrat într-o perioadă cu multe lucrări, după cum a povestit artista.
Locuința pe care au ales-o Anca Țurcașiu și Călin se află în apropierea Capitalei și dispune de o mică grădină. Cei doi vor să o amenajeze după propriile gusturi, iar momentan se află în plin proces de renovare.
Artista a făcut haz de necaz pe seama lucrărilor, recunoscând că proiectul le ocupă o mare parte din timp. „Am cumpărat o căsuță cu o curticică în preajma orașului și suntem în mare șantier de remodelare”, a povestit Anca Țurcașiu.
Pentru artistă, schimbarea vine după o perioadă în care Bucureștiul a făcut parte din viața sa de zi cu zi. Acum, ea și partenerul său se pregătesc pentru un stil de viață diferit, într-o zonă mai liniștită.
Anca Țurcașiu a marcat schimbarea și printr-o comparație între prezent și aceeași perioadă a anului trecut. Artista a găsit o fotografie realizată cu exact un an în urmă, în care apărea alături de Călin, într-o barcă pe lacul din Cișmigiu.
Imaginea i-a oferit ocazia să reflecteze asupra schimbărilor care au avut loc în viața lor într-un singur an.
„Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu... Doamne... Anul trecut, versus anul acesta...”, a transmis artista.
Diferența dintre cele două momente este una evidentă: dacă anul trecut cei doi se bucurau de o plimbare în centrul Bucureștiului, acum își dedică timpul amenajării unei case aflate în afara aglomerației urbane.
Chiar dacă renovarea este încă în desfășurare, Anca Țurcașiu spune că este mulțumită de decizia luată și așteaptă cu nerăbdare finalizarea lucrărilor. „Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede!”, a mai scris artista.