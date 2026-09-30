Anca Țurcașiu își schimbă viața și părăsește Capitala. Ce casă și-a cumpărat artista împreună cu Călin, iubitul ei

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, se pregătesc să lase în urmă aglomerația din București. Cei doi și-au cumpărat o casă cu o mică grădină în apropierea Capitalei și au început lucrările de renovare. Artista le-a povestit urmăritorilor despre noul proiect și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare.

Anca Țurcașiu și Călin au decis să facă o schimbare importantă în viața lor. Cei doi intenționează să se mute din București, iar pentru noul început au cumpărat o casă cu o curte mică, situată în apropierea orașului.

Planul nu este unul apărut peste noapte. Artista a dezvăluit că ideea de a părăsi Capitala exista de ceva vreme, principalul motiv fiind dorința de a scăpa de aglomerație și zgomot.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație”, a scris Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare. Noua locuință este însă departe de a fi gata. Cei doi au început renovarea și au intrat într-o perioadă cu multe lucrări, după cum a povestit artista.

Casa are o curte, dar lucrările sunt în toi

Locuința pe care au ales-o Anca Țurcașiu și Călin se află în apropierea Capitalei și dispune de o mică grădină. Cei doi vor să o amenajeze după propriile gusturi, iar momentan se află în plin proces de renovare.

Artista a făcut haz de necaz pe seama lucrărilor, recunoscând că proiectul le ocupă o mare parte din timp. „Am cumpărat o căsuță cu o curticică în preajma orașului și suntem în mare șantier de remodelare”, a povestit Anca Țurcașiu.

Pentru artistă, schimbarea vine după o perioadă în care Bucureștiul a făcut parte din viața sa de zi cu zi. Acum, ea și partenerul său se pregătesc pentru un stil de viață diferit, într-o zonă mai liniștită.

„Anul trecut, versus anul acesta”

Anca Țurcașiu a marcat schimbarea și printr-o comparație între prezent și aceeași perioadă a anului trecut. Artista a găsit o fotografie realizată cu exact un an în urmă, în care apărea alături de Călin, într-o barcă pe lacul din Cișmigiu.

Imaginea i-a oferit ocazia să reflecteze asupra schimbărilor care au avut loc în viața lor într-un singur an.

„Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu... Doamne... Anul trecut, versus anul acesta...”, a transmis artista.

Diferența dintre cele două momente este una evidentă: dacă anul trecut cei doi se bucurau de o plimbare în centrul Bucureștiului, acum își dedică timpul amenajării unei case aflate în afara aglomerației urbane.