De ce este important să activezi modul avion în timpul zborului. Riscul real nu este pentru avion, ci pentru abonamentul tău

Telefonul lăsat pornit în timpul unui zbor poate avea consecințe costisitoare pentru pasageri. Începând cu 2014, companiile aeriene europene pot permite utilizarea dispozitivelor conectate pe toată durata zborului, cu condiția să se asigure că sistemele avionului nu sunt afectate. În plus, nerespectarea indicațiilor echipajului în privința utilizării dispozitivelor poate atrage amenzi semnificative.

Reglementările europene pentru utilizarea telefoanelor în avion

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a stabilit, începând cu 26 septembrie 2014, că utilizarea telefoanelor mobile pe durata zborului nu reprezintă un risc pentru siguranța avioanelor, relatează publicația franceză Selectra.

Fiecare companie aeriană trebuie să verifice dacă sistemele sale sunt compatibile cu semnalele emise de dispozitivele electronice. Deși, în general, utilizarea dispozitivelor este permisă, companiile au libertatea de a impune reguli mai stricte, iar pasagerii trebuie să respecte cu strictețe instrucțiunile echipajului de bord.

De exemplu, în cazul aterizărilor cu vizibilitate redusă, echipajul poate solicita oprirea completă a tuturor dispozitivelor electronice pentru a evita posibile interferențe cu echipamentele de navigație și comunicare ale avionului.

Totuși, conform Selectra, dacă avionul este echipat cu o rețea mobilă proprie la bord, care funcționează prin satelit, o problemă majoră pentru pasageri o reprezintă conectarea automată a telefoanelor la aceasta.

Din 2008, Uniunea Europeană a permis utilizarea rețelelor GSM în avion, urmate de 3G și 4G din 2013 și, mai recent, 5G din 2023, conform deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/2324. Totuși, este important de menționat că această rețea 5G utilizată în avioane este diferită de cea terestră.

Rețeaua mobilă din avion funcționează doar la altitudini de peste 3.000 de metri și utilizează banda de 1.800 MHz. Potrivit Selectra, conectarea la această rețea poate genera costuri semnificative pentru pasageri, deoarece nu este acoperită de regulamentele europene care permit roaming-ul fără costuri suplimentare în UE.

Tarifele sunt semnificativ mai ridicate, avertizează experții, și aceste costuri se aplică indiferent dacă s-a realizat voluntar sau automat conexiunea.

Măsuri de protecție împotriva facturilor uriașe

Pentru a evita surprizele neplăcute, regulamentul european obligă operatorii de telefonie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni taxarea clienților pentru conexiuni involuntare la rețelele mobile din avion. Un exemplu ar fi oferirea unei opțiuni gratuite prin care utilizatorii să poată bloca accesul la aceste rețele.

În plus, pentru internetul mobil, există un plafon implicit de 50 € fără TVA pe lună, după atingerea căruia operatorul este obligat să întrerupă serviciul de date, cu excepția cazului în care clientul solicită continuarea acestuia.

Consecințele legale ale nerespectării instrucțiunilor echipajului

În cazul companiilor aeriene ce operează sub licență franceză, legislația prevede sancțiuni pentru pasagerii care refuză să respecte indicațiile echipajului. Conform articolului L6432-4 din Codul Transporturilor, utilizarea interzisă a dispozitivelor electronice sau nerespectarea unei instrucțiuni de siguranță pot aduce amenzi administrative de până la 10.000 € și, în caz de recidivă în decurs de un an, până la 20.000 €.

Mai mult, un pasager care reprezintă un pericol pentru siguranță poate fi supus unei interdicții de a călători cu avionul pentru o perioadă de până la doi ani, conform articolului L6432-9. Dacă persoana a fost deja sancționată în ultimii doi ani, această interdicție poate fi extinsă la patru ani.

În alte părți ale lumii, regulile pot fi diferite. De exemplu, în Statele Unite, Comisia Federală de Comunicații (FCC) impune ca toate telefoanele mobile să fie oprite complet odată ce avionul a decolat.

Sfaturi pentru a evita problemele în timpul zborului

1. Activați modul avion înainte de decolarea avionului. Acest lucru previne conectarea automată a telefonului la rețeaua mobilă a avionului și potențiale costuri suplimentare. De asemenea, modul avion economisește baterie.

2. Reactivați Wi-Fi-ul manual, dacă doriți internet la bord. Deși modul avion blochează rețeaua mobilă, Wi-Fi-ul poate fi reactivat separat, permițând accesul la internet oferit de compania aeriană. Consultați tarifele acestui serviciu înainte de utilizare.