Ultimul mesaj transmis de Siegfried Mureșan înainte de votul pentru gruvernul său, din Parlament

Siegfried Mureșan a transmis miercuri dimineață un mesaj parlamentarilor, cu doar câteva ore înaintea votului de învestire a Guvernului pe care îl propune. Premierul desemnat spune că „astăzi puterea este la fiecare parlamentar” și promite că va colabora inclusiv cu grupurile aflate în opoziție, dacă va primi votul de încredere.

Siegfried Mureșan: „Astăzi puterea este la fiecare parlamentar”

Cu doar câteva ore înaintea votului, premierul desemnat s-a adresat direct senatorilor și deputaților.

„Astăzi puterea este la fiecare parlamentar”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

El a transmis că, dacă Guvernul său va primi votul de încredere, intenționează să colaboreze atât cu parlamentarii puterii, cât și cu cei ai opoziției. Mureșan a mai arătat că va lua în calcul propunerile pe care le consideră utile pentru România și că intenționează să lucreze împreună cu parlamentarii.

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi

Pentru a fi învestit, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan trebuie să obțină votul majorității deputaților și senatorilor, adică minimum 233 de voturi. Înaintea ședinței, calculele rămân complicate pentru premierul desemnat. PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin, nu dispun singure de numărul necesar de parlamentari pentru a trece Guvernul.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, declara miercuri dimineață că, dacă partidele își respectă pozițiile anunțate public, nu vede de unde ar putea fi strânse cele 233 de voturi.

Liderul UDMR estima că susținerea de la care pornește Guvernul Mureșan este de aproximativ 170-171 de parlamentari și că ar mai putea apărea alte voturi în plen, fără ca acestea să asigure însă automat majoritatea necesară. PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan, iar AUR a anunțat, de asemenea, că nu va vota Cabinetul propus.

Votul începe la ora 13.00

Senatul și Camera Deputaților se reunesc miercuri, de la ora 13.00, pentru prezentarea programului de guvernare și a listei miniștrilor propuși. Siegfried Mureșan își va prezenta programul în fața Parlamentului, după care vor urma intervențiile grupurilor parlamentare și votul asupra întregului Cabinet.