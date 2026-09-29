Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțatînființarea unei structuri speciale de „monitorizare stradală” ce urmează să activeze în zona Tineretului din București. Măsura are ca scop principal descurajarea consumului și vânzării de substanțe interzise, precum și reducerea actelor de violență dintre blocurile de locuințe.

Decizia vine în urma consultărilor directe cu reprezentanții Poliției Naționale și ai DIICOT, fiind concepută ca un răspuns ferm la îngrijorările tot mai mari ale comunității locale.

„Este o creație nouă, nu mai avem nicăieri așa ceva. O să se numească „monitorizare stradală”. Asta vom avea și cu titlu permanent, acest tip de structură pe care o folosim, în primul rând, să descurajăm”, a precizat Daniel Băluță.

Măsura anunțată de edil după semnalul de alarmă al unei mame

Inițiativa a fost prezentată public de edil în cadrul unei întâlniri directe cu cetățenii din Sectorul 4, după ce o locuitoare din cartierul Tineretului și-a exprimat teama privind siguranța fiului ei în vârstă de 9 ani.

Imaginile de la întâlnire au fost ulterior publicat pe paginile oficiale de socializare ale primarului.

Daniel Băluță a dat asigurări că administrația locală lucrează în strânsă legătură cu organele de anchetă și că nu va tolera fenomenele infracționale din zonă.

Edilul a subliniat că obiectivul prioritar este îndepărtarea din comunitate a celor care încalcă normele de ordine și siguranță publică, pentru a le oferi familiilor un mediu sigur.

Când vor apărea noile patrule pe străzi și cum se face recrutarea

Noua structură reprezintă un concept inedit la nivel de administrație locală în București, fiind proiectată să funcționeze cu titlu permanent în zonele considerate cu risc ridicat.

Planul de operaționalizare prevede următorii pași:

Recrutarea personalului care să corespundă cerințelor și parametrilor fizici și profesionali necesari.

O perioadă de implementare estimată între o lună și jumătate și două luni până la ieșirea efectivă în teren a patrulelor.

Colaborarea directă a noilor echipe de teren cu echipajele Poliției Naționale și ale DIICOT.

Definirea acestei structuri s-a făcut în urma unei ședințe de lucru la care au participat șeful Poliției Municipiului București, Bogdan Berechet, conducerea Poliției Sectorului 4 și reprezentanții Poliției Locale.

„Timpul de implementare este undeva între o lună și jumătate și două luni. Avem nevoie de patrulare și avem nevoie de a descuraja aceste lumi”, a transmis Daniel Băluță.

Rețea de 1.000 de camere video conectate la dispeceratul integrat

Patrulele de monitorizare stradală nu vor acționa izolat, ci vor fi integrate într-un sistem tehnic de supraveghere deja existent.

În prezent, pe raza Sectorului 4 sunt montate peste 700 de camere video de monitorizare, iar estimările administrației arată că numărul acestora va ajunge la 1.000 până la finalul acestui an.