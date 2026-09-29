Bananele rămân printre cele mai populare și accesibile fructe la nivel global, apreciate pentru gustul dulce, textură ușoară și aportul rapid de energie.

Efectul va fi opusul celui așteptat

Dincolo de valoarea lor nutritivă cunoscută, modul în care aceste fructe acționează asupra aparatului digestiv depinde în mod direct de cât de coapte sunt, dar și de frecvența consumului.

Consumul regulat banane oferă intestinului prebiotice, ingrediente care nu sunt digerate în intestinul subțire, dar care oferă hrană bacteriilor din colon.

Inulina și amidonul rezistent, care se găsesc în special în bananele mai puțin coapte, joacă cele mai importante roluri aici, relatează publicația Onet, parte a grupului Ringier.

Bananele oferă atât fibre solubile, cât și insolubile, fiecare dintre acestea afectând intestinele în mod diferit. Fibrele solubile leagă apa și înmoaie scaunele, în timp ce fibrele insolubile cresc volumul și stimulează peristaltismul intestinal.

Prin urmare, pentru mulți oameni, o banană pe zi ajută la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației. Problema apare atunci când bananele sunt singura sursă semnificativă de fibre din dietă sau când acestea sunt însoțite de o hidratare insuficientă. În astfel de condiții, intestinele pot reacționa mai lent, iar efectul va fi opusul celui așteptat.

Un prebiotic valoros

Unul dintre principalele beneficii ale bananelor pentru intestine este conținutul lor ridicat de fibre alimentare, în special pectină și amidon rezistent. Amidonul rezistent, prezent în cantități mari în bananele verzi sau mai puțin coapte, funcționează ca un prebiotic valoros.

Acest tip de carbohidrat nu este digerat în stomac sau în intestinul subțire, ci ajunge direct în colon, unde hrănește bacteriile benefice ale microbiomului.

Procesul de fermentație generează acizi grași cu lanț scurt, esențiali pentru menținerea integrității mucoasei intestinale și pentru reducerea inflamațiilor locale.

Pe măsură ce banana se coace, amidonul rezistent se transformă în zaharuri simple precum glucoza, fructoza și sucroza. Din acest motiv, bananele bine coapte, cu coaja galbenă și pete maronii, devin mult mai ușor de digerat și sunt recomandate persoanelor care se refac după tulburări stomacale sau stări de greață.

Pectina din compoziția lor ajută la reglarea tranzitului, fiind utilă atât în cazurile de diaree ușoară, prin absorbția excesului de lichid, cât și în prevenirea constipației, datorită efectului de stimulare a peristaltismului.

Aport optim de minerale

Consumul zilnic al unei banane asigură și un aport optim de potasiu și magneziu, minerale esențiale pentru activitatea musculară de la nivelul tractului digestiv.

Cu toate acestea, nutriționiștii recomandă moderarea consumului în cazul persoanelor care suferă de sindromul de intestin iritabil sau al celor care au o sensibilitate crescută la carbohidrații fermentabili, deoarece un aport excesiv poate provoca balonare sau meteorism.