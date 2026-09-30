Nouă alertă la graniță, noaptea trecută, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la est de Ismail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

„În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la est de Ismail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei”, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 0.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 0.10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Reamintim că, duminică seară, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert după ce o țintă aeriană a fost detectată în spațiul românesc.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 22.05, după ce situația a fost monitorizată de sistemele de supraveghere ale Forțelor Aeriene Române.