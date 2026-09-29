Compania aeriană AnimaWings, deținută de fondatorii Christian Tour alături de trei investitori instituționali, a luat decizia de a scoate treptat din operare toate aeronavele de tip Airbus A220-300 din flota sa. Măsura a intrat în vigoare începând de marți, 29 septembrie 2026, pe fondul unor defecțiuni tehnice repetate care au imobilizat avioanele la sol pentru perioade lungi, afectând inclusiv unități recepționate recent, relatează Ziarul Financiar.

Decizia are un impact major asupra capacității operaționale a companiei: din cele opt aeronave pe care le include flota AnimaWings (șase modele Airbus A220 și două modele Airbus A320), nu mai puțin de șase aparate de zbor vor fi retrase temporar din activitate.

Ce se întâmplă cu zborurile programate și cum vor fi afectați pasagerii

Reprezentanții operatorului aerian dau asigurări că măsura nu echivalează cu o suspendare a activității AnimaWings.

Echipele operaționale lucrează în prezent la o reorganizare de urgență a programului de zbor, astfel încât cursele planificate inițial cu aeronavele A220-300 să fie preluate, acolo unde există disponibilitate, de cele două avioane Airbus A320 rămase funcționale.

Cu toate acestea, oficialii companiei recunosc că reducerea drastică a flotei într-un interval de timp atât de scurt poate duce la modificări punctuale sau chiar la anulări de curse.

Pasagerii ale căror zboruri sunt afectate urmează să fie contactați direct de companie pe măsură ce noul calendar de operare este definitivat.

Decizia de retragere din motive tehnice vine în contextul în care, într-un interviu recent acordat presei economice, conducerea AnimaWings pusese modificările și anulările din programul de zbor pe seama unor „decizii comerciale” și a unei analize de rentabilitate pe fiecare rută în parte.

Defecțiunile tehnice ale Airbus A220, o problemă extinsă la nivel european

Oficialii AnimaWings au precizat că problemele tehnice întâmpinate nu sunt izolate și nu privesc doar piața din România.

Dificultăți similare privind disponibilitatea operațională a modelului Airbus A220 au fost raportate în ultima perioadă de numeroase alte companii aeriene din Europa care operează flote mari din acest tip de aeronavă.

Modelul Airbus A220-300 este echipat exclusiv cu motoare Pratt & Whitney PW1500G, un sistem de propulsie care s-a confruntat în ultimii ani cu vicii de durabilitate la nivel global.

Printre deficiențele semnalate frecvent la aceste motoare se numără uzura prematură a unor componente interne și defecțiuni la nivelul compresorului, situații care au impus inspecții tehnice neprogramate și retragerea temporară din exploatare a numeroase avioane la nivel mondial.

Deși a invocat indisponibilitatea tehnică, AnimaWings nu a detaliat exact natura defecțiunilor specifice apărute la avioanele sale.

Cine controlează compania aeriană AnimaWings

AnimaWings a trecut recent printr-o reconfigurare importantă a structurii de acționariat.

Anul acesta, trei investitori instituționali de calibru au preluat un pachet de 50% din acțiunile operatorului aerian: BT Asset Management SAI (parte din Grupul Financiar Banca Transilvania), Winners Holding Investments și Evergent Investments, entități legate de familia Ciorcilă, fondatoarea Băncii Transilvania.