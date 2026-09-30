Cât costă ceasul purtat de Laurențiu Reghecampf la întoarcerea în România: „Știu ce urmează”

În urmă cu mai bine de o săptămână, Laurențiu Reghecampf s-a întors la FCSB și a fost prezentat oficial într-o conferință de presă la care a participat și Mihai Stoica.

Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit pe Marius Baciu, după ce echipa patronată de Gigi Becali a strâns doar 12 puncte în 10 etape.

„Am zis Reghecampf sau Mirel Rădoi. Pentru că Rădoi e finul meu, îl voi suna primul pe el, dacă răspunde, va fi el. Altfel, va fi Reghecampf. Am sunat de trei ori la Mirel, nu a răspuns. Reghe a răspuns, deci el e antrenor”, spunea latifundiarul din Pipera la mijlocul lunii septembrie.

La prezentarea oficială a lui Laurențiu Reghecampf, care a avut loc la baza din Berceni a celor de la FCSB, antrenorul a reușit să atragă atenția și cu un accesoriu pe care l-a avut pe mâna stângă.

Mai exact, Laurențiu Reghecampf a purtat un ceas Audemars Piguet, model Royal Oak Offshore Chronograph, după cum afirmă jurnaliștii de la Fanatik. Potrivit sursei citate, un astfel de ceas nou costă 65.000 de euro, însă dacă este cumpărat second hand poate costa și 35.000 de euro.

Accesoriul negru purtat de Laurențiu Reghecampf dispune de o carcasă ceramică cu model decorativ Mega Rapisserie de 44 de milimetri și are o grosime de 14,4 mm. În plus, are detalii din titan din aur roz cu un strat luminescent, mai notează sursa citată.

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul acesta este cel mai important. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru introducere. Știu exact ce ne așteaptă, ce urmează. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi, ca staff, și pentru fanii noștri, care sunt foarte importanți pentru noi, este să ne câștigăm primul meci”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă în care a fost prezentat oficial ca noul antrenor al celor de la FCSB.