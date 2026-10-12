Cum faci un mic dejun bun în cincisprezece minute, într-o dimineață de lucru

Te-ai trezit la timp, ai chiar și un sfert de oră în plus și tot ieși din casă cu o felie de pâine în mână. Între baie și ușă se adună zece decizii mici: ce mănânci, unde e cafeaua, ce mai trebuie pus în geantă, de ce nu găsești cana pe care o folosești în fiecare dimineață. Iată unde se duc minutele.

Pregătește seara lucrurile care te încurcă dimineața

Dimineața pierzi timp mai ales căutând și hotărând. O parte se rezolvă în câteva minute, seara, când oricum treci prin bucătărie.

Lasă pe blat cana și farfuria pe care le folosești de obicei. Strânge într-un singur loc din frigider alimentele pentru micul dejun, ca să deschizi ușa o dată. Dacă știi deja ce mănânci a doua zi, ai scos din ecuație și întrebarea care apare automat la ora șapte.

Unele preparate se fac din timp: ouă fierte, un borcan cu iaurt, fulgi și fructe, legume spălate și porționate.

Fă din cafea începutul micului dejun

Cafeaua poate fi primul lucru pe care îl pregătești, iar minutele în care se face îți permit să pui pe masă și restul micului dejun. În felul acesta, cele două momente se suprapun.

Aici intră și apa. Dacă folosești zilnic apa de la robinet pentru cafea și ceai, un filtru de apă la robinet, cu instalare la domiciliu se montează sub chiuvetă și furnizează apă filtrată printr-un robinet dedicat, fără să ocupe spațiu suplimentar pe blat. Filtrarea îmbunătățește apă potabilă, iar sistemul poate fi luat în regim de abonament, cu mentenanță inclusă, așa că nici schimbul filtrelor nu ajunge pe lista ta.

Cafeaua pornește, micul dejun ajunge pe masă și nu mai ai multe de făcut înainte să te așezi.

Alege câteva variante pe care le faci fără să te gândești

Dacă în fiecare dimineață alegi între omletă, tartine, iaurt sau cereale, începi ziua cu încă o decizie. Câteva variante familiare fac alegerea mult mai simplă:

iaurt cu fulgi de ovăz și fructe;

ouă cu pâine prăjită și câteva legume;

tartină cu brânză, roșii și verdeață;

terci de ovăz cu fructe.

Ingredientele se regăsesc în cumpărăturile obișnuite, iar când ai câteva variante la îndemână, nu mai improvizezi în fiecare dimineață.

Pune telefonul deoparte cât mănânci

Micul dejun luat cu telefonul în mână transformă cele câteva minute de la masă într-o continuare a listei de lucruri de rezolvat. Un mesaj, o notificare, apoi încă una.

Cafeaua e deja făcută, mâncarea e pe masă și în bucătărie nu mai ai nimic de terminat. Sunt câteva minute în care poți să stai pur și simplu la masă înainte să înceapă ziua de lucru.

Mută deciziile în seara dinainte

Aproape nimic din ce face dimineața mai ușoară nu se întâmplă atunci. Cana scoasă pe blat, ouăle fierte duminică, apa pregătită pentru cafea, hainele alese aseară: toate sunt lucruri rezolvate într-un moment în care aveai mai mult timp.

Dimineața rămâne cu partea simplă: cafeaua, micul dejun și câteva minute la masă.