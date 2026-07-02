Cum se explică etica și responsabilitatea în era inteligenței artificiale

Este important să știm cum să lucrăm cu aceasta și cum să ne ajutăm de ea, însă și care sunt pericolele la care ne expunem. Despre toate acestea și multe altele poți să înveți la cursuri de AI. Asta pentru că, având atât de multe aplicații în atât de multe domenii, trebuie să știm cum să discernem ceea ce ne poate ajuta și ceea ce ne poate face mai mult rău și să luăm deciziile cât mai informați.

O dilema majoră privește limitele etice ale informațiilor generate de inteligența artificială și până unde se întind acestea.

Ce este etica în inteligența artificială?

În era inteligenței artificiale, etica se referă la principiile după care se ghidează, atât cei care construiesc agenții, cât și cei care îi utilizează. Scopul acestor principii este sa le fie utile celor care le folosesc.

Fiind vorba, așa cum îi spune și numele, de inteligență artificială, nu are un sistem moral precum avem noi, oamenii, și funcționează pe baza datelor care sunt introduse de utilizatori. Însă acest lucru nu îi oferă moralitate și nici putere de a discerne binele de rău. Astfel că responsabilitatea rămâne tot în mâna celor care dezvoltă programele și a celor care le folosesc și încarcă acolo datele.

Se ajunge, în acest fel, de multe ori, ca datele cu care lucrează algoritmii să conțină informații care sunt adevărate sau care au potențial să creeze diverse prejudicii.

Zi de zi o mulțime de date personale sunt încărcate în programe de inteligență artificială și algoritmii țin cont de ele pentru a aduna informații și apoi a le da mai departe. Ține de fiecare companie dezvoltatoare să aibă grijă de ce anume face cu aceste date și, în același timp, să respecte legile care țin de GDPR. Și nu este vorba doar despre cum se folosește fiecare de aceste date, ci și despre cum și pentru cât timp le stochează.

Este foarte important ca fiecare companie care dezvoltă agenți AI să fie transparentă în legătură cu datele personale, în așa fel încât fiecare utilizator în parte să aibă acces la termeni și condiții și să poată să decidă ce și anume împărtășește cu acestea.

Inteligența artificială trebuie să fie folosită într-un mod responsabil de fiecare dintre noi în parte. Există anumite criterii după care să încărcăm informații pe care mai apoi algoritmii să le dea mai departe și ține de noi să fim conștienți atât de binele pe care putem să îl facem, cât mai ales de răul pe care îl putem crea.

Trebuie să fim atenți ca informațiile pe care le urcăm online să fie corecte și nu se pune problema ca acestea să fie discriminatorii sau să facă rău unor anumite părți ale populației.

Iar companiile care dezvoltă programe de inteligență artificială trebuie să fie transparente în ceea ce fac cu datele personale ale utilizatorilor și să ofere siguranță și securitate în acest sens. Și în același timp să fie persoane care urmăresc datele introduse pentru a se asigura că acestea sunt corecte și să își asume responsabilitatea în cazul în care informațiile dăunează în orice fel celor care se bazează pe ele.

Foto: unsplash.com

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