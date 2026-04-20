În realitate, de cele mai multe ori, costul total al proiectului crește. Apar întârzieri, probleme de compatibilitate între materiale, costuri logistice suplimentare și timp pierdut cu coordonarea livrărilor.

Costurile ascunse când lucrezi cu mai mulți furnizori

La prima vedere, alegerea mai multor furnizori pare o strategie inteligentă. Totuși, această abordare ignoră costurile ascunse care apar pe parcursul construcției. Aceste costuri nu sunt evidente în momentul comenzilor, dar se adună rapid și afectează bugetul final.

Transporturi multiple care cresc bugetul

Deși fiecare furnizor poate avea un preț mai mic pentru material, costurile de livrare se adună. În loc să ai o livrare organizată, ai mai multe transporturi în zile diferite, cu taxe separate și programări distincte.

Chiar dacă diferența de preț la materiale pare avantajoasă, costul total devine mai mare.

Timp pierdut cu coordonarea livrărilor

Trebuie să confirmi comenzile separat, să verifici disponibilitatea fiecărui produs, să urmărești livrările și să rezolvi eventualele întârzieri. Acest timp se traduce în costuri reale, mai ales atunci când echipele de muncitori sunt programate și nu pot continua lucrările.

Manipulare suplimentară și pierderi de materiale

Atunci când materialele ajung în momente diferite, acestea trebuie mutate de mai multe ori pe șantier. De exemplu, paleții de zidărie pot fi mutați pentru a face loc altor livrări, iar materialele de finisaj pot fi depozitate temporar și mutate ulterior.

Lipsa compatibilității între materiale

O altă problemă frecventă atunci când alegi furnizori diferiți pentru construcții este incompatibilitatea între materiale. Deși produsele par similare, ele sunt gândite să funcționeze în sisteme complete. 

Atunci când combini materiale de la producători diferiți, pot apărea probleme de montaj sau durabilitate.

Sisteme diferite de montaj

Un exemplu comun apare la termosistem. Dacă polistirenul este de la un producător, adezivul de la altul, iar tencuiala decorativă de la alt brand, rezultatul final poate fi afectat. Producătorii testează produsele în sisteme complete, nu în combinații aleatorii.

Dacă apar fisuri sau desprinderi, fiecare furnizor poate spune că problema nu este la produsul său. Astfel, responsabilitatea devine greu de stabilit, iar remedierea costă suplimentar.

Dimensiuni și toleranțe diferite

Diferențele de dimensiuni între materiale pot crea probleme în execuție. La BCA, cărămidă sau profile metalice, chiar și câțiva milimetri pot influența montajul. Consumul de adeziv poate crește, alinierea devine mai dificilă, iar timpul de lucru se prelungește.

Aceeași problemă apare și la uși de interior sau finisaje. Dacă materialele nu sunt coordonate, apar ajustări suplimentare, pierderi și costuri mai mari.

Întârzieri în execuție care cresc costul total

Unul dintre cele mai mari costuri generate de furnizori diferiți este întârzierea lucrărilor. Fiecare furnizor are propriul termen de livrare, iar sincronizarea devine dificilă. Dacă un material întârzie, toată lucrarea se blochează.

De exemplu, zidăria nu poate începe fără adeziv, iar finisajele nu pot continua fără profile sau glet. Chiar și o întârziere de câteva zile poate afecta programarea echipelor.

În plus, unele materiale pot ajunge prea devreme. Acestea trebuie depozitate și protejate, ceea ce implică spațiu și risc de deteriorare. În final, proiectul durează mai mult și costurile cresc.

Pierderi din lipsa unei planificări unitare

Furnizorii diferiți livrează în funcție de propriul program. Fără o planificare unitară, materialele ajung dezorganizat. Unele ajung prea devreme, altele prea târziu, iar șantierul devine dificil de gestionat.

Această lipsă de coordonare generează blocaje. Echipele de muncitori trebuie reprogramate, utilajele sunt închiriate mai mult timp, iar costurile cresc. Într-o construcție, timpul este unul dintre cele mai importante elemente ale bugetului.

De ce un furnizor unic reduce costurile totale?

Deși la prima vedere pare mai scump, un furnizor complet reduce costurile totale ale construcției. Economiile apar din optimizarea transportului, reducerea pierderilor și livrările coordonate.

În plus, materialele sunt compatibile, iar consultanța tehnică este unitară. Această abordare reduce riscurile și accelerează execuția.

De exemplu, atunci când lucrezi cu un furnizor complet precum Nouă Tei, poți comanda materiale pentru toate etapele construcției, de la fundație până la finisaje, într-un sistem coordonat.

Avantajele unui furnizor complet

Logistica este un factor decisiv într-o construcție. Livrările organizate corect reduc pierderile și accelerează lucrările. Un furnizor unic poate programa livrările etapizat, în funcție de evoluția șantierului.

Materialele pentru fundație ajung primele, urmate de cele pentru zidărie, apoi pentru acoperiș și ulterior pentru finisaje. Această organizare elimină manipulările inutile și reduce riscul de deteriorare.

În plus, spațiul de depozitare este folosit eficient, iar șantierul rămâne organizat.

Discounturi mai mari la comenzi consolidate

Atunci când comanzi de la furnizori diferiți, fiecare comandă este mică. Discounturile sunt limitate și nu beneficiezi de avantaje comerciale importante. În schimb, un furnizor complet poate oferi reduceri pentru volum și condiții mai bune de livrare.

Transportul poate fi inclus, iar prețurile pot fi negociate pentru întregul proiect. Astfel, costul total scade, chiar dacă unele produse nu sunt cele mai ieftine individual.

Alegerea mai multor furnizori pentru construcții pare o strategie de economisire, dar în realitate generează costuri ascunse. Transporturile multiple, incompatibilitatea materialelor, întârzierile și lipsa coordonării cresc bugetul final.

Un furnizor complet oferă livrări organizate, materiale compatibile și responsabilitate clară. În plus, proiectul se desfășoară mai rapid și cu mai puține riscuri.

Foto: envato elements

Gică Hagi, noul selecționer al naționalei de fotbal a României: „Acestea sunt criteriile de selecție prin care vom deveni cei mai buni” / Singura frică a selecționerului
Parteneri
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
Viva.ro
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Proiect minier de 100 de milioane de euro în România. Metalul rar care pune Sibiul pe harta mineralelor critice ale UE
Știri România 15:00
Proiect minier de 100 de milioane de euro în România. Metalul rar care pune Sibiul pe harta mineralelor critice ale UE
Programul „Străzi deschise - București” revine din 25 aprilie. Care vor fi zonele pietonale: traseul se extinde
Știri România 14:02
Programul „Străzi deschise – București” revine din 25 aprilie. Care vor fi zonele pietonale: traseul se extinde
Parteneri
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Fanatik.ro
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:49
Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”
Conversația pe care Aris Eram a avut-o la Survivor cu sora lui. Ce i-a transmis Alexia Eram despre mama lor, Andreea Esca
Stiri Mondene 14:00
Conversația pe care Aris Eram a avut-o la Survivor cu sora lui. Ce i-a transmis Alexia Eram despre mama lor, Andreea Esca
Parteneri
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
ObservatorNews.ro
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Mediafax.ro
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Parteneri
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

Politic

LIVE TEXT - PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
LiveText
Politică 12:54
LIVE TEXT – PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar putea să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Politică 12:36
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar putea să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Parteneri
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Fanatik.ro
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal