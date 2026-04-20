În realitate, de cele mai multe ori, costul total al proiectului crește. Apar întârzieri, probleme de compatibilitate între materiale, costuri logistice suplimentare și timp pierdut cu coordonarea livrărilor.

Costurile ascunse când lucrezi cu mai mulți furnizori

La prima vedere, alegerea mai multor furnizori pare o strategie inteligentă. Totuși, această abordare ignoră costurile ascunse care apar pe parcursul construcției. Aceste costuri nu sunt evidente în momentul comenzilor, dar se adună rapid și afectează bugetul final.

Transporturi multiple care cresc bugetul

Deși fiecare furnizor poate avea un preț mai mic pentru material, costurile de livrare se adună. În loc să ai o livrare organizată, ai mai multe transporturi în zile diferite, cu taxe separate și programări distincte.

Chiar dacă diferența de preț la materiale pare avantajoasă, costul total devine mai mare.

Timp pierdut cu coordonarea livrărilor

Trebuie să confirmi comenzile separat, să verifici disponibilitatea fiecărui produs, să urmărești livrările și să rezolvi eventualele întârzieri. Acest timp se traduce în costuri reale, mai ales atunci când echipele de muncitori sunt programate și nu pot continua lucrările.

Manipulare suplimentară și pierderi de materiale

Atunci când materialele ajung în momente diferite, acestea trebuie mutate de mai multe ori pe șantier. De exemplu, paleții de zidărie pot fi mutați pentru a face loc altor livrări, iar materialele de finisaj pot fi depozitate temporar și mutate ulterior.

Lipsa compatibilității între materiale

O altă problemă frecventă atunci când alegi furnizori diferiți pentru construcții este incompatibilitatea între materiale. Deși produsele par similare, ele sunt gândite să funcționeze în sisteme complete.

Atunci când combini materiale de la producători diferiți, pot apărea probleme de montaj sau durabilitate.

Sisteme diferite de montaj

Un exemplu comun apare la termosistem. Dacă polistirenul este de la un producător, adezivul de la altul, iar tencuiala decorativă de la alt brand, rezultatul final poate fi afectat. Producătorii testează produsele în sisteme complete, nu în combinații aleatorii.

Dacă apar fisuri sau desprinderi, fiecare furnizor poate spune că problema nu este la produsul său. Astfel, responsabilitatea devine greu de stabilit, iar remedierea costă suplimentar.

Dimensiuni și toleranțe diferite

Diferențele de dimensiuni între materiale pot crea probleme în execuție. La BCA, cărămidă sau profile metalice, chiar și câțiva milimetri pot influența montajul. Consumul de adeziv poate crește, alinierea devine mai dificilă, iar timpul de lucru se prelungește.

Aceeași problemă apare și la uși de interior sau finisaje. Dacă materialele nu sunt coordonate, apar ajustări suplimentare, pierderi și costuri mai mari.

Întârzieri în execuție care cresc costul total

Unul dintre cele mai mari costuri generate de furnizori diferiți este întârzierea lucrărilor. Fiecare furnizor are propriul termen de livrare, iar sincronizarea devine dificilă. Dacă un material întârzie, toată lucrarea se blochează.

De exemplu, zidăria nu poate începe fără adeziv, iar finisajele nu pot continua fără profile sau glet. Chiar și o întârziere de câteva zile poate afecta programarea echipelor.

În plus, unele materiale pot ajunge prea devreme. Acestea trebuie depozitate și protejate, ceea ce implică spațiu și risc de deteriorare. În final, proiectul durează mai mult și costurile cresc.

Pierderi din lipsa unei planificări unitare

Furnizorii diferiți livrează în funcție de propriul program. Fără o planificare unitară, materialele ajung dezorganizat. Unele ajung prea devreme, altele prea târziu, iar șantierul devine dificil de gestionat.

Această lipsă de coordonare generează blocaje. Echipele de muncitori trebuie reprogramate, utilajele sunt închiriate mai mult timp, iar costurile cresc. Într-o construcție, timpul este unul dintre cele mai importante elemente ale bugetului.

De ce un furnizor unic reduce costurile totale?

Deși la prima vedere pare mai scump, un furnizor complet reduce costurile totale ale construcției. Economiile apar din optimizarea transportului, reducerea pierderilor și livrările coordonate.

În plus, materialele sunt compatibile, iar consultanța tehnică este unitară. Această abordare reduce riscurile și accelerează execuția.

De exemplu, atunci când lucrezi cu un furnizor complet precum Nouă Tei, poți comanda materiale pentru toate etapele construcției, de la fundație până la finisaje, într-un sistem coordonat.

Avantajele unui furnizor complet

Logistica este un factor decisiv într-o construcție. Livrările organizate corect reduc pierderile și accelerează lucrările. Un furnizor unic poate programa livrările etapizat, în funcție de evoluția șantierului.

Materialele pentru fundație ajung primele, urmate de cele pentru zidărie, apoi pentru acoperiș și ulterior pentru finisaje. Această organizare elimină manipulările inutile și reduce riscul de deteriorare.

În plus, spațiul de depozitare este folosit eficient, iar șantierul rămâne organizat.

Atunci când comanzi de la furnizori diferiți, fiecare comandă este mică. Discounturile sunt limitate și nu beneficiezi de avantaje comerciale importante. În schimb, un furnizor complet poate oferi reduceri pentru volum și condiții mai bune de livrare.

Transportul poate fi inclus, iar prețurile pot fi negociate pentru întregul proiect. Astfel, costul total scade, chiar dacă unele produse nu sunt cele mai ieftine individual.

Alegerea mai multor furnizori pentru construcții pare o strategie de economisire, dar în realitate generează costuri ascunse. Transporturile multiple, incompatibilitatea materialelor, întârzierile și lipsa coordonării cresc bugetul final.

Un furnizor complet oferă livrări organizate, materiale compatibile și responsabilitate clară. În plus, proiectul se desfășoară mai rapid și cu mai puține riscuri.

Foto: envato elements