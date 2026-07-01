Când simptomele justifică un consult

Sforăitul este cel mai frecvent simptom al apneei obstructive în somn, prezent la 70-95% din pacienții diagnosticați, potrivit Sleep Foundation, Mayo Clinic și American Academy of Sleep Medicine (AASM). Dar sforăitul singur nu confirmă diagnosticul și nu toți cei care sforăie au apnee.

Semnalele care justifică un consult medical sunt mai specifice: episoade de sufocare sau gâfâit în timpul nopții, pauze de respirație observate de partener, somnolență diurnă excesivă care afectează randamentul la serviciu sau la volan, cefalee matinală persistentă, gură uscată sau durere în gât dimineața.

Legătura cu sănătatea cardiovasculară este documentată. Potrivit American Heart Association, între 40 și 80% din pacienții cu boli cardiovasculare au și apnee obstructivă nediagnosticată, iar proporția urcă până la 80% în rândul celor cu hipertensiune rezistentă la tratament. Fibrilația atrială, accidentul vascular cerebral, insuficiența cardiacă și infarctul sunt asociate în literatura medicală cu apneea obstructivă netratată.

Poligrafie acasă sau polisomnografie în clinică?

Diagnosticul de apnee obstructivă în somn nu se pune pe baza simptomelor și nu se stabilește singur, acasă. Confirmarea necesită un test al somnului, interpretat de medic. Există două tipuri principale, cu indicații diferite.

Polisomnografia (PSG) este testul standard, efectuat într-o clinică de specialitate sau într-un laborator al somnului. Monitorizează simultan undele cerebrale, mișcările oculare, activitatea musculară, ritmul cardiac, fluxul de aer nazal și oral și saturația de oxigen din sânge pe toată durata nopții. Conform ghidului AASM din 2017, PSG este varianta obligatorie pentru pacienții cu boli cardiorespiratorii semnificative, afecțiuni neuromusculare, hipoventilație, uz cronic de opioide sau istoric de accident vascular cerebral.

Testul la domiciliu (HSAT, Home Sleep Apnea Test), cunoscut și ca poligrafie nocturnă, se efectuează de pacient acasă, cu un dispozitiv portabil de monitorizare. Tot conform ghidului AASM 2017, este recomandat la adulții fără alte complicații medicale, cu semne și simptome sugestive de apnee moderată sau severă. Avantajul principal este accesibilitatea: pacientul doarme în propriul pat, iar logistica este mai simplă. Limitele sunt reale: dacă rezultatul este negativ, neconcludent sau tehnic inadecvat, PSG rămâne obligatorie.

Indiferent de tipul de test ales (decizie care aparține medicului), rezultatul se interpretează exclusiv de specialistul care a recomandat testarea.

Ce arată indicele AHI și cum clasifică medicul severitatea

Ambele tipuri de testare produc un indice central: AHI (Apnea-Hypopnea Index), adică numărul de evenimente respiratorii complete sau parțiale pe oră de somn. Conform clasificării American Academy of Sleep Medicine:

  • sub 5 evenimente pe oră: normal
  • 5 până la 14: apnee ușoară
  • 15 până la 29: apnee moderată
  • 30 sau mai mult: apnee severă

La copii, pragurile diferă față de adulți. AHI nu este singurul parametru luat în considerare: nivelul de oxigenare din sânge (SpO2), structura somnului și tabloul clinic complet contează în egală măsură. Prescrierea terapiei, inclusiv tipul de aparat recomandat și presiunea necesară, rămâne decizia exclusivă a medicului specialist.

De la diagnostic la alegerea primului aparat

Odată confirmat diagnosticul și stabilit că terapia cu presiune pozitivă este indicată, pacientul primește o prescripție medicală și trebuie să aleagă un dispozitiv. La nivelul unui furnizor specializat, gama se împarte în două categorii principale.

CPAP fix (presiune constantă) este aparatul „clasic”: livrează aceeași presiune în permanență, stabilită de medic în urma unui test de titrare. Este potrivit când medicul a determinat deja presiunea optimă pentru pacient și când nevoile de terapie sunt relativ stabile pe parcursul nopții.

AutoCPAP (APAP, aparat cu presiune automată) ajustează presiunea continuu, în timp real, în funcție de evenimentele detectate noapte de noapte. Poate fi mai confortabil în primele luni, când corpul se adaptează, sau la pacienții la care nevoile de presiune variază, de exemplu în funcție de poziția de somn sau de consumul de alcool. Medicul este cel care decide care variantă se potrivește profilului fiecărui pacient.

Dacă vrei să înțelegi gama disponibilă și diferențele tehnice dintre modele înainte de consultul cu medicul, poți consulta oferta de aparat pentru apnee în somn de la un furnizor specializat, unde dispozitivele sunt clasificate după tip și funcționalitate.

Aparatele moderne includ funcții utile în prima perioadă de acomodare: rapoarte zilnice de utilizare accesibile prin card de memorie sau conectivitate wireless, senzori de scurgere a măștii și alarme pentru evenimentele reziduale. Aceste date sunt valoroase la consultul de urmărire.

Masca: alegerea care decide dacă rămâi pe terapie

Una dintre cauzele principale de abandon al terapiei CPAP nu este aparatul, ci masca. Datele publicate în PubMed arată că 24-30% din pacienți nu completează prescripția, iar disconfortul interfaței este printre motivele cele mai frecvent raportate.

Există trei tipuri principale de măști, potrivit Sleep Foundation, Mayo Clinic și American Thoracic Society:

Masca nazală acoperă doar nasul și este considerată de experți prima opțiune pentru majoritatea pacienților cu apnee obstructivă. Este mai ușoară, permite mișcarea capului în somn și funcționează bine pentru cei care respiră predominant pe nas.

Masca pillow (subnazală) are contact minim cu fața, cu două piese mici poziționate sub narine. Este populară la pacienții cu barbă, cei care poartă ochelari sau cei cu tendință la claustrofobie sau somn agitat.

Masca oronazală (facială) acoperă atât nasul, cât și gura și este indicată persoanelor care respiră predominant pe gură sau au congestie nazală cronică. Studiile arată că acest tip de mască necesită, în general, presiuni de lucru mai mari decât masca nazală sau pillow.

Nu există o regulă universală de selecție a măștii validată de AASM. Alegerea finală se face împreună cu medicul sau cu furnizorul specializat, printr-o probă directă înainte de achiziție. O mască care nu se potrivește anatomiei feței sau nu etanșează corect compromite eficacitatea terapiei indiferent de calitatea aparatului.

Umidificatorul: de ce contează mai mult decât pare

Mulți pacienți descoperă în primele nopți un efect neplăcut: gura uscată, nasul înfundat sau iritații ale mucoaselor. Acestea apar pentru că fluxul continuu de aer sub presiune usucă căile aeriene superioare.

Studiile publicate în Journal of Clinical Sleep Medicine și indexate PubMed arată că umidificarea încălzită reduce congestia nazală și uscăciunea căilor aeriene și este superioară terapiei neumidificate în privința simptomelor nazofaringiene. Efectul direct pe aderența la terapie este modest, unele studii raportând circa 0,2-0,5 ore de utilizare suplimentară pe noapte, dar beneficiul pe confortul global este consistent, mai ales la pacienții cu apnee moderată-severă și simptome nazale pronunțate.

Majoritatea aparatelor CPAP moderne au umidificator integrat sau compatibil. Folosirea apei distilate în loc de apă de la robinet și curățarea regulată a recipientului sunt esențiale pentru igiena dispozitivului și pentru a preveni acumularea bacteriană. Nivelul de umiditate recomandat se stabilește cu medicul sau furnizorul, în funcție de simptomele individuale.

Primele săptămâni: acomodare treptată

Studiile publicate în PubMed arată că aproximativ 75% din pacienții care continuă terapia ating conformitatea standard (minimum 4 ore pe noapte, în cel puțin 70% din nopți) în primele 90 de zile, cu o mediană de aproximativ 23 de zile. Același corp de date indică și că 27-48% din pacienți abandonează terapia în primii trei ani, cel mai frecvent din cauza disconfortului cu masca și a dificultăților de acomodare din primele nopți.

Primele nopți cu aparatul nu trebuie să fie perfecte. Obișnuința cu masca, cu presiunea fluxului de aer și cu zgomotul discret al motorului vine în timp. Aparatele înregistrează automat date despre utilizare, scurgeri de mască și evenimente reziduale, date pe care medicul le poate accesa la consultul de urmărire și pe baza cărora poate ajusta terapia.

Orice problemă persistentă, de la senzația de presiune prea mare sau prea mică până la treziri frecvente cu masca deplasată, trebuie comunicată medicului specialist sau clinicii furnizoare, nu rezolvată prin ajustări proprii ale aparatului.

Informațiile din acest articol au caracter general și educativ. Ele nu înlocuiesc consultul medical de specialitate. Diagnosticul apneei în somn, prescrierea terapiei și reglarea parametrilor aparatului CPAP se realizează exclusiv de medicul specialist în pneumologie sau în medicina somnului, pe baza evaluării individuale a fiecărui pacient.

Sursa foto: https://www.cpapshop.ro/

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