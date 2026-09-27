De la Giotto și Brâncuși la inteligența artificială: o lună de artă sacră la Iași (4-30 octombrie 2026)

SACRUM Iași Art Festival, a cărui temă este anul acesta „Creatio et intelligentia. Între providența divină și inteligența artificială”, vă invită să descoperiți, la Iași, felul în care sacrul se exprimă astăzi prin artă, muzică, arhitectură, literatură, film și teatru.

Publicul este așteptat să îi asculte, în concert, pe JORDI SAVALL, împreună cu La Capella Reial de Catalunya și Hesperion XXI, în ziua de 4 octombrie, pe MARIA COMAN, în 14 octombrie, pe NIKODIMOS KABARNOS, în 17 octombrie, ADRIAN NAIDIN, în 24 octombrie și pe ȘTEFAN POP și CLAUDIA PAVONE, în 28 octombrie, la Opera Națională Română din Iași și la Sala Unirii (Cinematograful Victoria) din Iași. De asemenea, publicul este invitat să îl vadă și să îl asculte pe CONSTANTIN „BEBEˮ COTIMANIS, în spectacolul de teatru și dans contemporan Luceafărul – 7 octombrie, Sala Unirii (Cinematograful Victoria, Iași).

Celebrul Poliptic de la Bologna, al lui Giotto, va putea fi admirat la Palatul Culturii din Iași, iar sculptura Rugăciune, a lui Constantin Brâncuși va putea fi văzută la Muzeul Mitropolitan din Iași. Conferințele Sacrum, între care și cea a îndrăgitului realizator de emisiuni de radio și televiziune Mihai Morar și a invitaților săi, precum și proiecția filmului Nu închide ochii al regizorului bulgar Nikolay Egermann, sunt alte momente în care publicul se va putea îmbogăți sufletește.

Expoziții de artă contemporană, arhitectură și patrimoniu creștin, concerte de muzică clasică și religioasă, spectacole de teatru, proiecții de film, ateliere de iconografie, conferințe și prezentări de carte vor transforma Iașul într-un spațiu și timp al întâlnirii dintre tradiție și contemporaneitate, credință și cultură, creativitate umană și noile tehnologii.

Biletele se găsesc pe sacrum.art și entertix.ro.

Foto: Sacrum Iasi

Iubitorii de artă din întreaga țară sunt invitați să descopere evenimentele pregătite de organizatori în spațiile culturale convenționale și necovenționale ale Iașului, pe sacrum.art

Organizatorii acestui eveniment sunt Primăria Iași, Universitatea de Arte „George Enescuˮ din Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Complexul Național Muzeal Moldova Iași și Fundația Sacrum. Partenerii festivalului: Muzeul Național de Artă al României, Opera Națională Română Iași, Uniunea Arhitecților din România, Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași, Muzeul Municipal Iași, Ateneul Național Iași, Centrul de Artă Contemporană Iași, Muzeul Mitropolitan, Facultatea de Arte Vizuale și Design Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloaeˮ Iași, Muzeul Literaturii Române din Iași.