O localitate întreagă din Statele Unite are un singur locuitor. În Monowi, Nebraska, trăiește Elsie Eiler, o femeie de 92 de ani care nu este doar unica rezidentă, ci și primărița, funcționara, barmanița, bucătăreasa și bibliotecara așezării, potrivit publicației Metro.

Monowi este considerată singura localitate încorporată oficial din Statele Unite care are un singur locuitor. Pentru Elsie, asta înseamnă că aproape toate treburile administrative ajung tot la ea. Povestea localității este însă foarte diferită de ceea ce se vede astăzi.

În anii 1930, aici locuiau peste 100 de oameni

Monowi a fost fondată în 1902, odată cu dezvoltarea căii ferate, și a ajuns la cea mai mare populație în anii 1930, când aici locuiau peste 100 de persoane. Apoi a început declinul. Mecanizarea agriculturii a redus numărul locurilor de muncă, iar generațiile tinere au început să plece spre zone unde puteau găsi mai ușor de lucru. Casele s-au golit treptat, unele clădiri au fost abandonate, iar vegetația a început să ocupe locurile lăsate în urmă.

Elsie a rămas. Femeia locuiește în Monowi din anii 1970 și spune că nu intenționează să părăsească locul în care și-a petrecut o mare parte din viață.

În 2000 mai rămăseseră doar Elsie și soțul ei

Tot aici l-a cunoscut pe Rudy, cel care avea să-i devină soț. Cei doi au plecat pentru o perioadă, dar s-au întors ulterior în Monowi și au administrat barul local. În anul 2000, ei erau ultimii doi locuitori ai așezării. Rudy a murit în 2004, iar Elsie a rămas singura persoană care mai locuiește permanent în Monowi. Faptul că este singură nu a dus însă la dispariția oficială a localității.

Din contră, Elsie continuă să se ocupe de administrație și de puținele locuri care au mai rămas active. Moartea lui Rudy în 2004 și faptul că Elsie a rămas singurul rezident sunt consemnate și în relatările americane despre Monowi.

Își semnează singură actele pentru propriul bar

Situația administrativă din Monowi produce momente greu de imaginat într-o localitate obișnuită. Elsie este atât reprezentanta localității, cât și proprietara barului pe care îl administrează. În fiecare an, când solicită autorizațiile necesare pentru alcool și tutun, documentele sunt trimise secretarului localității. Adică tot ei.

„Le primesc în calitate de secretar, le semnez în calitate de funcționar și mi le dau mie, în calitate de proprietar al barului”, a explicat Elsie.

Barul continuă să funcționeze chiar dacă Monowi are un singur rezident. La mese ajung șoferi de camion, oameni din localitățile din apropiere și turiști care vin special pentru a vedea locul cu populația de o persoană.

Biblioteca are aproximativ 5.000 de cărți

La câțiva pași de bar se află o altă parte importantă din povestea familiei: Rudy's Library. Biblioteca păstrează aproximativ 5.000 de cărți strânse de Rudy de-a lungul vieții. El își dorea ca volumele sale să devină accesibile publicului, iar după moartea lui, familia și apropiații au dus proiectul până la capăt. Elsie se ocupă acum și de bibliotecă.

Astfel, la 92 de ani, singura locuitoare din Monowi este în același timp primăriță, funcționară, trezorieră, barmaniță, bucătăreasă și bibliotecară.