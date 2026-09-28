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OTP, cea mai mare bancă din Ungaria, a intermediat tranzacții către Gazprom, oligarhi propagandiști și firme ale serviciilor de spionaj

Daniel Ionașcu
Daniel Ionașcu
Senior Reporter
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OTP Bank Romania
OTP Bank a părăsit România, nu și Rusia
Analiză
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Cea mai mare bancă din Ungaria analizează modalități de a se retrage din Rusia, unde printre clienții săi s-au numărat firme controlate de gigantul de stat Gazprom, și companii care furnizează servicii unor organizații afiliate SVR, serviciul rus de informații externe, scrie Bloomberg.

Cuprins:

OTP Bank este una dintre numeroasele bănci europene care și-au menținut activitatea în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în anul 2022.

Aceste operațiuni sunt acum supuse unei analize atente din partea autorităților de reglementare, în contextul în care OTP urmărește achiziționarea băncii baltice Luminor Bank AS. Aceasta ar fi cea mai mare achiziție a băncii cu sediul la Budapesta până în prezent și i-ar extinde prezența în zona euro.

Într-o declarație, OTP a afirmat că și-a redus operațiunile din Rusia și că nu a constatat nicio încălcare a sancțiunilor internaționale.

Îngrijorările țărilor baltice

Băncile centrale din Letonia și Lituania și-au exprimat anterior îngrijorarea cu privire la operațiunile OTP din Rusia, în timp ce ministrul estonian al finanțelor, Jurgen Ligi, a calificat acest lucru drept o „rușine morală”.

În Ungaria, demiterea în aprilie a conducerii pro-Kremlin a lui Viktor Orban a dus la o reevaluare a legăturilor țării cu Rusia. Guvernul prim-ministrului Peter Magyar a expulzat luna aceasta din Budapesta 10 persoane suspectate de spionaj în favoarea Rusiei și s-a angajat să elibereze țara de dependența de gazul natural rusesc.

Sub conducerea lui Orbán, Ungaria a încercat să dilueze sancțiunile împotriva Moscovei și a blocat ajutorul Uniunii Europene destinat Kievului.

Cota de piață a OTP în Rusia este de aproximativ 0,4% raportată la totalul activelor, ceea ce o face un actor minor în țară în comparație cu rivalii UniCredit (Italia) și Raiffeisen Bank (Austria).

Activitate profitabilă

Cu toate acestea, OTP a reușit să repatrieze până în prezent aproximativ 880 de milioane de dolari sub formă de dividende din activitatea sa din ce în ce mai profitabilă de acolo.

„Având în vedere interesul său strategic în țările baltice și progresele limitate înregistrate în ultimul an în ceea ce privește obținerea de dividende suplimentare din Rusia, OTP a început să-și revizuiască strategia legată de Rusia, inclusiv o potențială retragere completă din Rusia”, a declarat Peter Csanyi, director executiv al Grupului OTP, într-un comunicat adresat Bloomberg.

„Se preconizează că revizuirea se va încheia până la sfârșitul anului, iar rezultatul acesteia ar trebui să maximizeze valoarea pe termen lung pentru acționari, acordând o atenție deosebită succesului strategiei de expansiune internațională a Grupului”, a mai spus directorul.

Într-o declarație separată, banca a precizat că, după izbucnirea războiului, a suspendat imediat activitățile de creditare pentru companii, a retras finanțarea intragrup din Rusia și că operațiunile actuale din această țară se concentrează aproape exclusiv pe creditarea de consum pentru persoane fizice.

Aceasta a adăugat că, fiind una dintre puținele bănci considerate de încredere din perspectiva UE, continuă să participe la decontarea financiară a tranzacțiilor comerciale ale UE efectuate de companiile occidentale care rămân active în Rusia.

Banca a menționat, de asemenea, că repatrierea dividendelor a însemnat reducerea expunerii sale față de Rusia. Banii nu sunt folosiți pentru a finanța achiziția Luminor de către OTP sau pentru orice alt scop corporativ, a precizat banca maghiară în declarația sa către Bloomberg.

Lista clienților

Lista clienților OTP includea, de asemenea, companii care furnizau servicii entităților de stat ruse, arată documentele consultate de Bloomberg.

Un alt client din trecut a fost o organizație afiliată unui om de afaceri sancționat pentru răspândirea de propagandă și finanțarea anexării ilegale a Crimeii de către Moscova în 2014, arată acestea.

Documentele, care nu indică nicio încălcare a legii din partea OTP, includ corespondență internă, contracte și chitanțe de transfer.

La fel ca alte bănci care au rămas în Rusia, aceasta trebuie să respecte regulile și practicile țării, iar OTP a declarat că acest lucru include aspecte precum menținerea conturilor clienților și procesarea tranzacțiilor în ruble pentru clienții din Rusia.

Acest lucru complică găsirea unui cumpărător acceptabil atât pentru autoritățile de reglementare occidentale, cât și pentru autoritățile ruse și expune instituția de credit maghiară la riscul de a suferi pierderi în cazul în care ar părăsi țara.

OTP a mai precizat că vânzătorii au voie să realizeze doar aproximativ 5% din valoarea de piață a unui activ atunci când părăsesc Rusia.

„În prezent, o vânzare este practic imposibilă”, a declarat banca.

Oprirea creditării pentru companii

OTP și-a redus activitățile în Rusia, încetând acordarea de împrumuturi companiilor rusești și restricționând unele plăți transfrontaliere, continuând însă să deservească clienții de retail.

Banca maghiară a reiterat într-o declarație adresată Bloomberg că se angajează să respecte sancțiunile aplicabile ale Națiunilor Unite, UE, SUA și Regatului Unit.

„Sistem de plăți” cu Gazprom și sârbii

Printre documentele analizate de Bloomberg se numără corespondența internă prin e-mail a Gazprom din aprilie și mai 2026 privind posibila instituire a unui „sistem de plăți” care să implice Gazprom Export, Yugorosgaz - un distribuitor sârb de gaze deținut în proporție de 75% de gigantul energetic rus, și o a treia entitate controlată, de asemenea, de Gazprom, numită Rosingaz.

Yugorosgaz ar urma să plătească Gazprom prin transferul de fonduri din contul său în euro de la OTP Serbia către contul în euro al Rosingaz deschis la banca de stat sârbă Banka Postanska Stedionica (BPS).

Rosingaz este o filială a Gazprom care, conform registrului comercial rus, își avea sediul anterior în Cipru, înainte de a se muta în exclava rusă Kaliningrad. Aceasta ar fi fost probabil utilizată ca intermediar într-o astfel de operațiune, potrivit unor oficiali guvernamentali europeni, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta evaluări confidențiale.

Schema prin intermediul BPS este descrisă într-un e-mail ca fiind „cea mai sigură”.

O altă opțiune discutată în corespondență era ca Yugorosgaz să transfere mai întâi fonduri din contul său de la OTP într-un cont BPS deschis pe numele său, înainte de a plăti către Rosingaz. Nu există dovezi în documente care să sugereze că vreuna dintre aceste aranjamente a fost pusă în aplicare sau că au avut loc transferuri.

O corespondență separată, datată 6 septembrie 2022, arată că Yugorosgaz a informat Gazprom că a plătit companiei puțin peste 4,3 milioane de euro sub formă de dividende pentru anul 2021.

Un mesaj de transfer SWIFT analizat de Bloomberg sugerează că instrucțiunea era ca OTP Bank Serbia să transfere fondurile în contul Gazprom de la Gazprombank din Rusia, fondurile fiind dirijate prin OTP Bank din Budapesta și prin filiala Gazprombank din Luxemburg.

Gazprom și Yugorosgaz nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

CEC-ul unguresc

OTP a fost principala bancă de economii din Ungaria în perioada comunistă, înainte de a fi privatizată în anii 1990. Aceasta este echivalentul unguresc al CEC-ului din România.

Sub conducerea lui Sandor Csanyi, tatăl actualului director general, care a condus OTP timp de peste trei decenii și rămâne președintele acesteia, banca a devenit un grup internațional cu prezență în Europa de Est și Asia Centrală.

Aceasta operează de ani de zile în zona euro, inclusiv în Slovacia, Slovenia, Croația și Bulgaria. Din România aceasta a plecat, subsidiara locală fiind preluată de Banca Transilvania.

OTP a intrat pe piața rusă în urmă cu 20 de ani, iar această activitate a devenit mai profitabilă de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Profitul a crescut de peste cinci ori față de 2021, ajungând la aproximativ 202 miliarde de forinți (635 de milioane de dolari) anul trecut, în timp ce depozitele clienților s-au multiplicat de șapte ori.

OTP precizează pe site-ul său rus că permite efectuarea de plăți către alte țări „în euro, ruble, tenge, yuani și forinți”.

În declarația sa pentru Bloomberg, banca a menționat că s-a înregistrat o creștere temporară a veniturilor, întrucât băncile din UE au devenit mai atractive pentru companiile occidentale care își desfășoară activitatea în Rusia, datorită faptului că sunt mai sigure și mai fiabile.

„În prezent, peste 80% din baza noastră de depozite corporative provine de la companii internaționale”, a declarat banca. „Ca urmare a acestei evoluții, baza noastră de depozite corporative a crescut semnificativ, în ciuda faptului că nu am încurajat astfel de intrări prin tarife preferențiale”, conform instituției financiare

Plăți internaționale

În urma atacului Rusiei asupra Ucrainei din 2022, OTP a declarat că și-a redus semnificativ serviciile de plăți internaționale care implicau Rusia. De exemplu, a anulat serviciile legate de tranzacțiile clienților în dolari americani.

Toate plățile denominate în euro între Rusia și țările din UE, Spațiul Economic European și Regatul Unit sunt supuse verificării de către sediul central din Budapesta pentru a asigura respectarea sancțiunilor aplicabile.

OTP a declarat că a redus, de asemenea, personalul din Rusia cu 25% și rețeaua de sucursale cu 40%, menținând în același timp o prezență mai puternică în Ucraina. Numai în 2025, OTP Ucraina și-a majorat portofoliul de credite cu 35%, a declarat banca pentru Bloomberg.

„OTP nu este un actor semnificativ din punct de vedere sistemic în Rusia”, a afirmat banca. „În schimb, în Ucraina, OTP este clasificată de Banca Națională a Ucrainei ca o bancă importantă din punct de vedere sistemic”, conform OTP.

BCE trebuie să dea aviz

În următoarele săptămâni, Banca Centrală Europeană și autoritatea de reglementare bancară din Estonia urmează să se pronunțe cu privire la achiziția planificată de către OTP a băncii Luminor, care avea active de peste 15 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut.

OTP a anunțat în iulie că a semnat un acord cu un grup de fonduri de capital privat gestionate de Blackstone și DNB Bank pentru achiziționarea băncii.

Autoritatea de reglementare estoniană, Finantsinspektsioon, a declarat că analizează activitatea OTP în Rusia. „Activitatea Grupului OTP în Rusia ridică întrebări serioase și ar constitui una dintre problemele-cheie în evaluarea unei potențiale achiziții a Luminor”, a afirmat aceasta într-o declarație transmisă prin e-mail.

Oligarh sancționat de SUA și Marea Britanie

Conform documentelor analizate de Bloomberg, printre clienții OTP din Rusia s-a numărat o entitate sancționată de SUA și Marea Britanie. Acestea nu indică nicio încălcare a legii din partea băncii.

În septembrie 2022, o organizație rusă cunoscută sub numele de Societatea Tsargrad urma să primească 33,5 milioane de ruble (echivalentul a 394.000 de dolari în prezent) de la fondatorul și binefăcătorul său, omul de afaceri Konstantin Malofeev.

Plata era destinată unei burse pentru studenții de la Institutul de Stat din Moscova pentru Relații Internaționale. Conform contractului, plata urma să fie efectuată de Malofeev în contul Societății Tsargrad de la OTP Bank Moscova, din contul său de la Sberbank.

Societatea Tsargrad a fost sancționată de SUA în aprilie 2022 și de Marea Britanie în luna mai a aceluiași an. Bloomberg nu a putut confirma dacă plata menționată în contract s-a efectuat vreodată și nu există dovezi în documente care să sugereze că Societatea Tsargrad mai deține un cont la OTP.

Documentele nu sugerează că Malofeev ar fi client al OTP. Acesta se află sub sancțiuni din partea SUA și a UE încă din 2014 pentru că a susținut financiar anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia.

OTP a declarat că nu poate face comentarii, invocând „dispozițiile legale aplicabile” și „obligațiile legale de confidențialitate”.

Un reprezentant al lui Malofeev a confirmat, într-o serie de mesaje trimise prin Telegram, că au fost efectuate plăți pentru taxele de școlarizare pe parcursul mai multor ani pentru studenții de top din „Novorossiya” — un termen de propagandă rusă care se referă de obicei la zonele ocupate din Ucraina — la institutul din Moscova.

Organizația publică panrusă „Societatea pentru promovarea dezvoltării istorice ruse Tsargrad” (Societatea Tsargrad) „a fost acuzată de implicare în activități de spionaj în numele Rusiei”, a declarat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat din 2022.

Șeful spionilor, lider la o organizație de propagandă

În mai 2022, o companie numită RPS Service LLC a primit o plată de 62.000 de ruble de la fundația „Istoria Patriei” pentru organizarea unei distribuții de corespondență. Fundația a fost înființată acum un deceniu printr-un decret prezidențial pentru a promova istoria Rusiei atât în țară, cât și în străinătate. Șeful serviciului de informații externe, Serghei Narișkin, prezidează consiliul de administrație al acesteia.

În luna iunie a acestui an, un angrosist de produse alimentare numit Phoenix urma să primească o plată de 55.600 de ruble de la Întreprinderea Federală de Trezorerie de Stat, cunoscută sub numele de Yasen. Întreprinderea gestionează activele imobiliare ale serviciului rus de informații externe. Bloomberg nu a putut stabili dacă plata a fost efectuată.

Cu o lună înainte, în luna mai, o companie care oferă servicii de formare profesională, denumită Training Center No. 3 „1C” LLC, a încheiat un contract în valoare de 36.700 de ruble cu „Rossiya”, compania de aviație de stat aflată sub jurisdicția Kremlinului.

„Rossiya” furnizează servicii de aviație înalților oficiali ruși, inclusiv președintelui Vladimir Putin. Contractul indică faptul că Training Center No. 3 „1C” deținea un cont bancar la OTP în Moscova.

Documentele nu precizează dacă diverșii furnizori de servicii sunt în prezent clienți ai OTP. Conform documentelor, entitățile asociate statului rus nu sunt clienți ai OTP.

Fundația „Istoria Patriei”, Yasen, Centrul de Instruire nr. 3 „1C” și Rossiya nu au răspuns la solicitările de comentarii. RPS Service LLC a refuzat să ofere un comentariu.

Mai multe apeluri telefonice și e-mailuri adresate companiei Phoenix au rămas fără răspuns.

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Tags: Stiri Rusia Războiul Rusia-Ucraina Stiri Ungaria otp
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Șoferul unui TIR, nervos pe solistul de la „Maneskin” care-și fotografia soția pe o șosea aglomerată: „Se întunecă într-o oră”
Fațada Hotelului International și United Business Center din Iași
Cultură și Vacanțe
10:56
Inteligența artificială și digitalizarea schimbă radical turismul din România. Cele trei priorități urgente cerute de hotelieri
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Harta meteorologică a Europei cu anomaliile termice, evidențiind temperaturi extrem de ridicate în centrul și estul continentului, marcate cu roșu intens, și temperaturi mai scăzute în vest, reprezentate prin nuanțe de albastru.
Știri România
12:48
Temperaturi de peste 20 grade și ploi în unele zone din țară. Prognoza meteo ANM pentru perioada 28 septembrie-11 octombrie 2026
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, cu părul blond-șaten vorbind la un microfon în cadrul unei conferințe sau prezentări oficiale.
Știri România
11:52
Florinela Georgescu, director ANM, anunță nopți cu temperaturi apropiate de 0 grade Celsius și zile mai calde spre sfârșitul lunii octombrie
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Știri România
10:11
O româncă din Londra încearcă să scape de o amendă de 500 de lire, după ce a aruncat la gunoi o cutie
Un steag care înfățișează chipul lui Iisus Hristos, considerat un simbol al armatei ruse, este promovat intes, în ultimii ani, la protestele organizate de partidul extremist AUR sau cele pro-Călin Georgescu Sursa foto vkru x George S
Analiză
Știri România
09:38
Cum a ajuns simbolul militar al armatei ruse, o icoană cu chipul lui Iisus Hristos, armă de propagandă hibridă în România
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
08:41
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
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