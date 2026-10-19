De la panouri la invertor și baterie: ce trebuie să conțină un sistem fotovoltaic complet

Un sistem fotovoltaic nu înseamnă doar panouri montate pe acoperiș. Pentru ca energia solară să poată fi produsă, transformată, folosită și, după caz, stocată, instalația are nevoie de mai multe componente care lucrează împreună. De la panouri și invertor până la baterie, protecții și sistemul de montaj, fiecare element are un rol important în funcționarea întregului ansamblu.

Cum circulă energia într-un sistem fotovoltaic?

Panourile produc curent continuu, numit DC. Invertorul îl convertește în curent alternativ, AC, pe care îl folosesc electrocasnicele, iluminatul sau o stație de încărcare pentru mașina electrică. Dacă produci mai mult decât consumi, energia poate încărca bateria sau poate ajunge în rețea, conform configurației aprobate.

Ai trei variante uzuale:

Sistem on-grid : funcționează conectat la rețea și nu include baterie. Este potrivit dacă urmărești autoconsumul și compensarea energiei livrate.

: funcționează conectat la rețea și nu include baterie. Este potrivit dacă urmărești autoconsumul și compensarea energiei livrate. Sistem hibrid : combină panourile, rețeaua și bateria. Poți folosi energia stocată seara sau în intervalele cu producție redusă.

: combină panourile, rețeaua și bateria. Poți folosi energia stocată seara sau în intervalele cu producție redusă. Sistem off-grid: deservește locații fără racord stabil, precum cabane, ferme sau spații tehnice izolate. Aici calculezi atent autonomia, consumul zilnic și producția din iarnă.

Dacă rețeaua din zonă are întreruperi frecvente, întreabă instalatorul ce circuite poate alimenta funcția de backup. De regulă, aceasta deservește consumatori selectați, nu întreaga locuință.

Panourile fotovoltaice: punctul de plecare

Pentru case mici și medii, panourile monocristaline reprezintă alegerea uzuală. Modelele cu celule half-cut sau tehnologie TOPCon pot oferi rezultate stabile inclusiv la temperaturi ridicate ori în situații de umbrire parțială.

Nu compara panourile exclusiv după puterea înscrisă în W. Verifică și eficiența, coeficientul de temperatură, garanția de produs, garanția de performanță, dimensiunile și sarcina admisă de acoperiș.

De exemplu, un acoperiș orientat est–vest produce mai puțin la prânz decât unul orientat spre sud, însă distribuie energia mai bine dimineața și după-amiaza. Această variantă se potrivește dacă lucrezi de acasă, ai pompă de căldură sau încarci un vehicul electric după program.

Structura de montaj trebuie adaptată acoperișului

Structura susține panourile timp de mulți ani, așa că trebuie aleasă după tipul învelitorii: țiglă ceramică, tablă cutată, tablă fălțuită, acoperiș plat ori montaj la sol. Șinele, cârligele și clemele trebuie să reziste la vânt, zăpadă și coroziune.

Cere o verificare a acoperișului înainte de montaj. Instalatorul trebuie să fixeze structura în puncte solide, să păstreze etanșeitatea învelitorii și să respecte distanțele necesare pentru ventilația panourilor.

Invertorul gestionează producția și consumul

Invertorul transformă energia produsă de panouri și urmărește fluxul dintre consumatori, rețea și baterie. Pentru rezultate stabile, puterea lui trebuie corelată cu puterea panourilor, tipul racordului – monofazat sau trifazat – și profilul tău de consum.

Urmărește câteva specificații clare:

numărul de trackere MPPT, util pentru panouri instalate pe orientări diferite; intervalul de tensiune admis pe intrarea DC; curentul maxim acceptat pe fiecare intrare; funcția de backup/EPS; compatibilitatea confirmată cu bateria aleasă.

Dacă plănuiești extinderea ulterioară, analizează din timp sisteme fotovoltaice complete, cu invertor, stocare și accesorii care pot funcționa împreună conform documentației producătorului.

Bateria: capacitate, putere și autonomie

Bateria permite folosirea energiei solare și după apus. Spre deosebire de acumulatorii mici Li-ion sau Ni-MH, exprimați frecvent în mAh, bateriile pentru sisteme solare folosesc capacitatea în kWh.

Pentru utilizare rezidențială, multe sisteme folosesc celule LiFePO4, o variantă din familia Li-ion. Verifică tensiunea nominală, capacitatea utilizabilă, numărul estimat de cicluri de încărcare și curentul de descărcare continuu. Aceste date arată câtă energie stochează bateria și ce consumatori poate susține simultan.

De exemplu, o baterie de 10 kWh poate oferi autonomie bună pentru iluminat, frigider, internet și consumatori obișnuiți, însă durata reală scade dacă pornesc simultan un cuptor electric, o pompă de căldură sau încărcarea mașinii. Respectă limitele de temperatură și montează bateria într-un spațiu uscat, ventilat, conform manualului.

Cabluri, protecții și monitorizare

Cablurile solare rezistente la UV, conectorii compatibili și protecțiile DC/AC reduc riscurile electrice. Nu combina conectori de la producători diferiți, chiar dacă au forme asemănătoare. Electricianul autorizat trebuie să dimensioneze cablurile, să monteze întrerupătoare-separatoare, siguranțe, descărcătoare de supratensiune și împământarea structurii.