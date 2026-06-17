Chiar dacă SPC-ul se comportă mai bine decât multe variante clasice de vinil flexibil sau decât lemnul masiv în fața variațiilor de temperatură are, totuși, limite – dacă îl expui prea mult timp la căldură excesivă, la soare direct prin ferestre mari sau la o încălzire în pardoseală setată greșit, pot apărea deformări.

Temperatura maximă recomandată în utilizarea normală

Pentru o cameră fără încălzire în pardoseală, limita sigură este de obicei în jur de 35–38°C temperatură ambientală, în funcție de producător. Unele ghiduri de montaj menționează menținerea spațiului într-un interval controlat, de exemplu 20–25°C înainte și în timpul instalării, tocmai pentru ca materialul să se așeze corect și să nu fie supus unui șoc termic imediat după montaj. Alte documentații tehnice indică, după instalare, un interval de utilizare de până la aproximativ 37,7°C.

Asta înseamnă că parchetul SPC nu se deformează automat la 30°C sau 32°C. Problemele apar când temperatura nu mai este doar ”ridicată”, ci necontrolată: o cameră cu geamuri mari orientate spre sud, fără perdele, vara; o verandă închisă care ajunge la temperaturi de seră; o casă de vacanță lăsată zile întregi în soare; un calorifer, șemineu sau radiator amplasat prea aproape de pardoseală.

Temperatura maximă pentru parchetul SPC peste încălzirea în pardoseală

Dacă montezi parchet SPC de pe floordepot.ro peste încălzire în pardoseală, limita pe care trebuie să o urmărești cel mai atent este temperatura la suprafața pardoselii, recomandată frecvent la maximum 27°C pentru SPC și alte pardoseli vinilice compatibile cu încălzirea în pardoseală.

Mulți proprietari se uită la temperatura apei din instalație sau la setarea centralei și cred că aceea este temperatura pardoselii. Nu este același lucru. Agentul termic poate avea o anumită temperatură în circuit, șapa poate avea alta, adezivul sau folia suport alta, iar suprafața finisajului alta. Pentru parchetul SPC contează ce temperatură ajunge efectiv la stratul pe care calci.

Importantă este și pornirea treptată a încălzirii. Chiar dacă SPC-ul este stabil, nu îi place să fie trecut brusc de la rece la cald. Ideal este să crești temperatura gradual, în pași mici, mai ales la începutul sezonului rece. Astfel reduci tensiunile dintre material, stratul suport și sistemul de îmbinare.

Ce se întâmplă dacă temperatura este prea mare?

Când SPC-ul este expus la temperaturi peste limitele recomandate, deformarea este lentă – la început observi o mică ridicare la capătul unei lamele, apoi o îmbinare nu mai stă dreaptă, iar în timp apar goluri între plăci sau zone care par ușor bombate.

Căldura excesivă poate afecta miezul rigid ce poate suferi tensiuni dimensionale, stratul decorativ se poate comporta diferit față de suport, iar stratul de uzură devine mai sensibil. În plus, dacă pardoseala este montată flotant, adică nu este lipită de suport, ea are nevoie de spațiu pentru micro-mișcări. Dacă nu are rost de dilatare la pereți sau dacă este blocată sub mobilier fix, insule de bucătărie, tocuri sau profile montate prea strâns, presiunea acumulată poate împinge plăcile în sus.

Expunerea directă la soare poate fi mai periculoasă decât încălzirea în pardoseală!

În multe locuințe moderne, ferestrele mari sunt un avantaj estetic extraordinar. Dar pentru parchetul SPC, soarele direct și prelungit poate deveni o provocare reală. Producătorii recomandă frecvent evitarea expunerii îndelungate la lumina directă a soarelui, mai ales în zonele în care pardoseala poate acumula căldură.

Într-o după-amiază de iulie, cu soare puternic care bate printr-un geam mare timp de câteva ore, aerul din cameră poate avea 28–30°C, dar suprafața închisă la culoare a pardoselii poate deveni mult mai fierbinte. Dacă ai ales un SPC în nuanțe închise, acesta va absorbi mai multă căldură decât unul deschis. Dacă în apropiere se află și o ușă de balcon închisă, iar aerul nu circulă, zona respectivă devine un mic punct de stres termic.

Soluția nu este să renunți la SPC sau la lumină naturală, ci să controlezi expunerea. Perdelele, draperiile, jaluzelele, foliile de protecție solară sau sistemele exterioare de umbrire pot face o diferență mare. Într-o casă cu orientare sudică sau vestică, aceste detalii nu țin doar de confort termic, ci și de durata de viață a pardoselii.

Calitatea produsului face diferența!

Două produse SPC pot arăta asemănător în showroom, dar pot avea compoziții, densități, sisteme click și toleranțe tehnice diferite. Un SPC de calitate ar trebui să aibă fișă tehnică, instrucțiuni clare de montaj, informații despre compatibilitatea cu încălzirea în pardoseală și limite de temperatură.

Un produs bun înseamnă stabilitate dimensională, strat de uzură corect, îmbinări precise și recomandări tehnice transparente. Unele surse din industrie subliniază că SPC-ul este mai stabil decât alte pardoseli pe bază de vinil datorită miezului rigid și compoziției minerale, dar tot insistă asupra respectării limitelor de temperatură, rosturilor de dilatare și condițiilor de instalare.

Când compari produse nu te opri doar la grosime, ci uită-te și la clasa de trafic, stratul de uzură, recomandările pentru încălzire în pardoseală, tipul de suport integrat și garanție. Mai ales, verifică dacă garanția acoperă spațiul în care vrei să îl montezi.

Sursa foto: https://www.magnific.com/