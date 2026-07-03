În culisele Fără Sense: Nouă episoade, zero decizii bune: acum poți vedea primul capitol din Fără Sense

Pentru cei care au descoperit serialul pe parcurs sau au văzut doar fragmente distribuite în social media, acum este momentul perfect pentru a urmări cap-coadă povestea companiei fictive Sense – locul în care fiecare încercare de a salva situația produce un nou dezastru.

Pe parcursul celor nouă episoade, publicul întâlnește o galerie de personaje și apariții speciale care intră, pe rând, în haosul companiei. Dorian Popa apare ca un personaj cu energie de hustle culture și motivational speaker, convins că poate salva compania prin branding și „mindset”. Jorge intră în poveste într-un moment în care firma încearcă în mod disperat să revină în supermarketuri, iar întâlnirile corporate scapă complet de sub control. Alina Ceușan apare într-o zonă care satirizează perfect cultura social media, branding panic și influencer marketingul dus la extrem.

În același univers absurd apar și Ionuț Rusu, prins constant între probleme operaționale și decizii imposibil de explicat logic, dar și Ana Baniciu, în rolul Isabelei, unul dintre puținele personaje care încearcă să păstreze aparența că totul este sub control.

Distribuția este completată de nume precum Mihaela Rădulescu, Carmen Tănase, Mirela Zeța, XRemus și alți invitați care contribuie la construirea unui univers inspirat din absurditățile vieții corporate, ale culturii internetului și ale mediului de business contemporan.

Filmat integral în format vertical, Fără Sense este primul serial românesc de tip mockumentary creat special pentru platformele sociale și pentru modul în care publicul consumă astăzi conținut video.

Cele nouă episoade disponibile acum construiesc primul capitol al universului Fără Sense și oferă imaginea completă a haosului care definește compania Sense. Pentru cei care au descoperit serialul pe parcurs sau doar prin fragmente distribuite în social media, acesta este momentul ideal pentru a recupera întreaga poveste.

Dacă primele nouă episoade au demonstrat un singur lucru, acela este că la Sense orice problemă poate deveni și mai mare. Iar acesta este doar începutul.

Toate episoadele sunt disponibile pe YouTube, TikTok, Instagram și LinkedIn, la @farasensefilmul.

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