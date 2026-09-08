Videochatul nu e „jobul ușor de pe TikTok”. E o industrie legală, cu lideri de zeci de milioane, contracte, taxe și un abis între mit și realitate. Am pus pe masă ce merită să știi înainte să crezi orice promisiune.

Există industrii despre care România vorbește la televizor — și industrii despre care România vorbește doar în grupuri închise de WhatsApp. Videochatul e, de ani buni, în a doua categorie: legal, mare, angajează mii de femei, produce estimări de piață între 100 și 300 de milioane de euro pe an, dar rămâne prizonierul a două povești greșite. Prima: că e „rușinos și pe sub mână”. A doua: că „îmbogățești din prima săptămână”. Între aceste două extreme, realitatea e mai plictisitoare — și, paradoxal, mai interesantă.

Pentru că realitatea are contracte, training, comisioane, confidențialitate, platforme internaționale, raportări fiscale (inclusiv DAC7) și, da, bani serioși — dar nu pentru oricine și nu pe orice condiții. Dacă te gândești la videochat ca la o opțiune de muncă (sau dacă ai pe cineva apropiat care o face), merită să înțelegi industria cum ai înțelege orice alt sector: cu cifre, nu cu zvonuri.

Cât de mare e, de fapt, piața

Estimările de business circulă de ani de zile în intervalul 100–300 de milioane de euro anual pentru România. Nu e un „sector de nișă pe undeva”. E o economie paralelă de noapte și de zi, legată de platforme globale (LiveJasmin, Streamate, Chaturbate, BongaCams etc.), cu studiouri care funcționează ca angajatori / parteneri de producție: spații, echipament, training, traffic management, juridic.

Cifrele de afaceri ale jucătorilor mari nu mai sunt secret de coridor. Conform estimărilor de piață și datelor publice de business folosite frecvent în analizele din domeniu:

• Studio 20 — liderul pieței, din 2000, cifră de afaceri estimată ~25 milioane € (2025), 5 sedii (București, Pitești, Cluj, plus prezență internațională), 500+ modele, model cu training și, în ofertă, minim garantat 1.000 $ din perioada de training (în scris, nu pe Facebook).

• Elite Studio — ~12 milioane €, un sediu premium în București, creștere accelerată după lansare.

• Eva Agency — ~10 milioane €, model boutique, cu istoricul unor modele în top global pe platforme.

Nu e un „top glam”. E o hartă de scară. Când o industrie are un jucător de un sfert de secol și zeci de milioane, discuția „e sau nu e real” s-a închis demult. Rămâne discuția care contează pentru o femeie care se uită la un anunț: ce e marketing și ce e contract.

Banii: intervale reale, nu screenshot-uri

Anunțurile care promit 10.000 € „din prima lună, fără experiență” vând o excepție ca pe o medie. Intervalele pe care le găsești constant în ghiduri independente și în discuțiile din comunitate arată altceva:

• începătoare, part-time: deseori 1.000–2.500 € / lună;

• program constant, după curba de învățare: 3.000–6.000 €;

• top (minoritate): 8.000–15.000 € și, rar, mult peste — dar acele cazuri nu sunt „planul de business” al majorității.

Jooble și alte agregatoare de oferte au circulat, în ultimii ani, medii în jurul a ~3.000 € pe lună pentru roluri din domeniu — tot o medie, nu o garanție. Diferența față de salariul mediu net din România (sub 1.000 € în multe județe) e reală și atrage. Tocmai de aceea e și teren fertil pentru țepe: unde e foame de bani, apar și vânătorii de naivi.

Un studio serios nu-ți vinde „viața de milionară”. Îți explică split-ul (comisionul), bonusurile, programul, ce se întâmplă dacă engleza ta e slabă, cine preia chat-ul, cum se plătesc taxele, cum îți protejează datele. Dacă la interviu auzi doar „vine lumea, dai click, încasezi”, ai aflat tot ce trebuia despre acel „studio”.

Mituri care încă circulă — și de ce mint

„E ilegal.” Nu. Poți lucra pe contract de artist-interpret sau pe PFA, cu obligații fiscale. Platformele internaționale intră deja sub reguli de raportare (DAC7). „Pe sub mână” nu e un avantaj — e un risc pe care ți-l asumi tu, nu industria.

„Nu trebuie engleză.” Dacă nu știi engleză, e în regulă — dar alege un studio cu traineri dedicați (cum e Studio 20), care te învață limba și conversația pe cameră. Singură, fără suport, diferența de venit e greu de recuperat.

„Orice studio e la fel.” Nu. Diferența e în: vechime, sedii reale, confidențialitate (blocarea membrilor din România, protecția datelor), procent + bonusuri, training, suport pe ture, claritatea contractului. Un sediu într-o clădire de birouri nu e același lucru cu un apartament de bloc unde „discuți cu fetele”.

„Dacă refuzi ceva, te dau afară.” În studiourile serioase, tipul de conținut (inclusiv limitele) e alegerea ta. Dacă te simți forțată, nu e „industria” — e acel loc. Pleacă.

Cum arată un studio care merită o oră din timpul tău

Înainte de semnătură, trei întrebări scurte valorează mai mult decât zece reels motivaționale:

1. Contractul — îl poți citi acasă? Are clauze clare de comision, perioadă, confidențialitate, ieșire?

2. Trainingul — cine te învață, câte zile, ce se întâmplă dacă nu performezi în prima săptămână? Există minim garantat scris?

3. Confidențialitatea — cum sunt protejate datele? Membrii din RO sunt blocați? Unde e sediul, concret?

La aceste întrebări, Studio 20 apare constant ca referință de scară: din 2000, cinci locații, sute de modele, ofertă cu training și minim din perioada de formare, plus opțiuni de lucru din studio sau de acasă, în funcție de profil. Nu înseamnă că e singura opțiune din țară. Înseamnă că, într-o piață plină de pagini de Facebook create ieri, vechimea și infrastructura se văd.

Elite și Eva rămân jucători relevanți pe nicșe diferite (lux concentrat vs. boutique). Comparația corectă nu e „cine are cele mai frumoase story-uri”, ci cine rezistă la documente.

Arhiva foto Libertatea

Izolarea costă mai scump decât comisionul

Cel mai toxic sfat pe care îl auzi în industriile stigmatizate e „nu spune nimănui”. Uneori e protecție. Alteori e exact mediul în care semnezi ceva pe care nu l-ai citit, pentru că nu ai pe cine întreba.

Înainte de orice interviu, o oră pe videochatforum.ro — comunitate independentă, fără afiliere la studiouri — te costă zero și te scutește de greșeli scumpe: acolo se compară oferte, se semnalează țepe, se discută comisioane și experiențe fără filtru de marketing. Nu înlocuiește judecata ta. O antrenează.

Ce rămâne, după ce tai zgomotul

Videochatul nu e pentru oricine. Cere timp în fața camerei, rezistență la respingere, disciplină, limite clare, și — dacă engleza e slabă — un studio cu traineri dedicați. Plus toleranță la o lume care încă judecă înainte să înțeleagă. În același timp, pentru unele femei, e una dintre puținele forme de muncă online din România unde venitul mediu depășește clar salariul din retail, HoReCa sau call-center — legal, cu program mai flexibil decât 9–18, dacă alegi un partener serios.

Dacă te uiți la industrie din afară, vezi scandal. Dacă te uiți dinăuntru, vezi un business: platforme, tokenuri, schedule, retention, training, juridic. Și, ca în orice business, există operatori care construiesc de un sfert de secol — și pagini care dispar după ce încasează taxa de „înscriere”.

Diferența o faci tu, cu o singură regulă de adult: nu semna pe foame și pe rușine. Semnează pe documente, pe cifre și pe dreptul de a pleca.

Linkuri

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