Lista de toamnă pentru gospodine: ce merită pregătit pentru iarnă

Toamna aduce în piețe și magazine o varietate de legume și fructe numai bune de transformat în provizii pentru lunile reci. Roșiile coapte, vinetele, ardeii, gogoșarii, castraveții, varza, prunele sau gutuile pot deveni conserve gustoase, pe care să le ai la îndemână atunci când produsele proaspete de sezon nu mai sunt la fel de accesibile.

Nu este nevoie să umpli cămara cu zeci de sortimente. Mult mai practic este să pregătești acele conserve pe care știi că le vei folosi: sosuri pentru mâncărurile de zi cu zi, zacuscă pentru micul dejun, murături pentru mesele de iarnă, gemuri pentru deserturi și câteva compoturi aromate. Iată ce merită să treci pe lista pregătirilor de toamnă.

Conserve din roșii, nelipsite din cămară

Roșiile se numără printre cele mai utile legume pe care le poți conserva la sfârșitul verii și începutul toamnei. Gustul lor dulce-acrișor se potrivește într-o mulțime de preparate, de la ciorbe și tocănițe până la paste, sarmale sau mâncăruri cu legume.

Sucul de roșii este probabil una dintre cele mai practice variante. Îl poți pregăti simplu, doar cu roșii bine coapte și sare, sau îl poți aromatiza discret cu frunze de țelină, busuioc ori alte verdețuri. Pus în sticle sau borcane de dimensiuni potrivite, poate înlocui roșiile proaspete în numeroase rețete de iarnă.

Bulionul este mai concentrat și se potrivește preparatelor în care ai nevoie de aromă intensă și de o consistență mai densă. Tot din roșii poți pregăti:

roșii decojite întregi sau tăiate cubulețe;

roșii pasate pentru sosuri;

sos de roșii cu usturoi și busuioc;

sos de roșii cu ardei sau gogoșari;

pastă concentrată de tomate.

Alege roșii bine coapte, sănătoase și cărnoase. Pentru conserve sunt ideale cele cu mai multă pulpă și mai puține semințe, deoarece oferă o consistență mai bogată după fierbere.

Zacuscă de vinete, ciuperci, fasole sau pește

Puține preparate sunt atât de asociate cu toamna precum zacusca. Mirosul de ardei și vinete coapte anunță aproape inevitabil sezonul conservelor, iar avantajul acestui preparat este că poate fi adaptat în foarte multe moduri.

Zacusca de vinete rămâne varianta clasică. Vinetele coapte se combină cu ardei sau gogoșari, ceapă, suc de roșii, ulei și condimente, iar amestecul se fierbe lent până când aromele se întrepătrund. Poți ajusta proporțiile după preferințe, în funcție de cât de mult îți plac gustul ardeilor copți sau textura vinetelor.

Pentru mai multă varietate în cămară, poți pregăti și zacuscă de ciuperci. Are o textură consistentă și poate fi servită simplu, pe pâine prăjită, alături de brânzeturi sau ca aperitiv. Zacusca de fasole este o altă alegere sățioasă, potrivită mai ales pentru perioadele de post.

O variantă aparte este zacusca de pește, specifică mai ales zonelor în care preparatele pescărești au o tradiție îndelungată. Dacă vrei să o incluzi printre conservele din acest an, poți urma rețeta de zacuscă de pește pentru iarnă de la Profi.ro, cu ingredientele și etapele necesare pentru preparare.

Indiferent de varianta aleasă, pregătește zacusca în borcane mai mici dacă știi că nu consumi o cantitate mare odată. Astfel, după deschidere, preparatul poate fi consumat într-un timp mai scurt.

Murături pentru mesele din sezonul rece

Murăturile completează perfect preparatele consistente de iarnă. Se potrivesc lângă fripturi, tocănițe, fasole, cartofi, mâncăruri cu carne sau chiar lângă un sandviș pregătit rapid.

Castraveții murați sunt printre cele mai populare alegeri, însă cămara poate fi mult mai variată. Gogoșarii în oțet au gust dulce-acrișor și o textură plăcută, în timp ce conopida, morcovii, gogonelele, ardeii și țelina pot fi combinate în borcane cu murături asortate.

Pentru iarnă mai poți pregăti:

varză murată pentru sarmale sau salate;

gogonele în saramură;

conopidă murată;

ardei iuți în oțet;

sfeclă roșie la borcan;

gogoșari umpluți cu conopidă;

salată de legume pentru iarnă.

Secretul unor murături reușite începe cu legumele. Acestea trebuie să fie proaspete, ferme și fără zone deteriorate. Castraveții moi, gogoșarii loviți sau conopida veștejită nu sunt cele mai bune alegeri pentru conservare.

Aromele pot fi completate cu hrean, mărar uscat, foi de dafin, boabe de muștar, piper, usturoi sau frunze de țelină. Pentru preparatele în saramură sau oțet, respectă proporțiile rețetei, deoarece acestea sunt importante pentru conservarea corectă.

Legume la borcan pentru mâncărurile de iarnă

Nu toate conservele trebuie să fie preparate gata de servit. O parte dintre legumele de toamnă pot fi păstrate în forme simple, tocmai pentru a deveni ingrediente utile în lunile următoare.

Ardeii copți pot fi conservați pentru salate sau garnituri, în timp ce ardeii întregi pot fi păstrați pentru umplut. Vinetele coapte sunt excelente pentru salată de vinete, iar fasolea verde poate fi conservată simplu și folosită ulterior în mâncăruri sau supe.

Poți pregăti și zarzavat pentru ciorbe din morcovi, ardei, roșii, țelină și verdețuri. Porționat în borcane potrivite pentru o singură oală de ciorbă, devine foarte practic în timpul iernii.

Dacă gătești frecvent, gândește conservele în funcție de preparatele pe care le faci de obicei. În loc să pregătești multe borcane doar pentru că legumele sunt disponibile, pune la păstrare ingrediente pe care știi că le vei folosi.

Gemuri, dulcețuri și magiun pentru dimineți dulci

Toamna este generoasă și cu fructele. Prunele, merele, perele, strugurii și gutuile pot fi transformate în gemuri, dulcețuri sau magiun, ideale pentru micul dejun și pentru deserturile pregătite acasă.

Magiunul de prune este una dintre variantele tradiționale și poate fi servit cu pâine, clătite, papanași sau folosit drept umplutură pentru cornulețe și prăjituri. Din prune poți pregăti și gem, simplu sau aromat cu scorțișoară.

Gutuile sunt excelente pentru dulceață și peltea datorită parfumului lor intens, iar combinațiile de mere și pere permit numeroase variații. În funcție de fruct, poți adăuga vanilie, scorțișoară, coajă de lămâie sau câteva cuișoare.

Pregătește borcane de dimensiuni diferite, în funcție de modul în care consumi aceste produse. Cele mici sunt practice dacă deschizi gemul doar ocazional, iar cele mai mari sunt potrivite pentru familiile care îl consumă frecvent.

Compoturi din fructele toamnei

Compoturile merită și ele un loc în cămară, mai ales dacă preferi deserturile simple, cu fructe. Pot fi servite ca atare, dar fructele din compot pot fi folosite și pentru prăjituri, tarte sau alte deserturi.

Prunele, perele, merele, strugurii și gutuile se pretează foarte bine la conservare. Alege fructe coapte, dar suficient de ferme pentru a-și păstra forma în timpul preparării.

Poți combina perele cu vanilie, merele cu scorțișoară sau prunele cu câteva cuișoare. Gutuile au deja o aromă intensă și au nevoie de puține ingrediente suplimentare. Dacă pregătești mai multe sortimente, etichetează borcanele pentru a le identifica ușor și notează anul în care au fost făcute.

O cămară pregătită după gusturile familiei

Lista de toamnă nu trebuie să fie aceeași în fiecare gospodărie. Dacă folosești des sos de roșii, pregătește mai multe sticle de suc și bulion. Dacă familia preferă aperitivele, merită să ai câteva sortimente de zacuscă și legume la borcan. Iar dacă micul dejun începe adesea cu ceva dulce, gemurile, magiunul și compoturile pot ocupa o parte mai generoasă din rafturi.