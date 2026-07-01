Cele mai frumoase amintiri apar departe de aglomerație

Există locuri în care nu ajungi pentru evenimente sau atracții spectaculoase, ci pentru senzația de liniște pe care o oferă. Aici nu există un program pe care trebuie să îl respecți și nici lista obișnuită de obiective. Ai timp să mergi pe mal kilometri întregi, să te oprești pentru câteva fotografii sau să privești valurile fără să simți că trebuie să pleci mai departe.

Peisajul devine principalul motiv pentru care rămâi. Lumina dimineții schimbă culoarea apei, păsările își urmează traseul deasupra mării, iar vântul și sunetul valurilor creează o atmosferă pe care stațiunile aglomerate o pierd în plin sezon. 

O documentare bună poate schimba complet experiența

Litoralul românesc ascunde încă multe zone mai puțin cunoscute, iar o simplă căutare înainte de plecare poate deschide noi variante pentru un weekend sau un concediu.

Pentru cei care vor să descopere plaje sălbatice din România, există recomandări care includ Gura Portiței, Corbu, Vadu, Tuzla sau întinderea de nisip dintre Sulina și Sfântu Gheorghe. Sunt locuri în care construcțiile sunt puține, iar peisajul își păstrează aspectul autentic. 

Fiecare oferă o experiență diferită, de la dune de nisip și zone cu vegetație specifică până la porțiuni de coastă. Aici poți merge zeci de minute, fără să întâlnești aglomerația obișnuită din stațiunile de pe litoralul Mării Negre.

Schimbă programul și lasă loc pentru descoperiri spontane

Vacanțele memorabile nu sunt întotdeauna cele planificate în cele mai mici detalii. Uneori, cea mai bună alegere este să lași mașina în parcare și să pornești la pas, fără un traseu stabilit dinainte.

Poți transforma o zi obișnuită într-o experiență diferită prin câteva gesturi simple:

  • urmărește răsăritul de pe plajă;
  • alege o plimbare lungă înainte de orele aglomerate;
  • oprește-te într-un loc doar pentru a admira peisajul;
  • fă un picnic sau citește câteva pagini dintr-o carte;
  • acordă timp fotografiilor și observației, fără grabă.

De multe ori, aceste momente simple sunt cele care dau farmec unei călătorii solo, în cuplu sau cu familia și prietenii.

Marea oferă altceva de fiecare dată

Unul dintre motivele pentru care oamenii revin an de an pe litoral este faptul că aceeași destinație poate arăta complet diferit de la o zi la alta. Dimineața aduce lumină și liniște, după-amiaza schimbă culorile apei, iar seara transformă țărmul într-un loc perfect pentru o plimbare relaxantă.

Atunci când alegi zone mai puțin circulate, începi să observi detalii pe care, într-o vacanță obișnuită, le-ai ignora: urmele lăsate de valuri pe nisip, stolurile de păsări care traversează cerul sau felul în care vântul schimbă continuu peisajul. Tocmai aceste lucruri simple fac ca fiecare excursie să fie diferită de cea precedentă.

Poate că un concediu reușit nu depinde de numărul obiectivelor vizitate, ci de timpul pe care îl ai pentru a te bucura de locul în care ai ajuns. Iar uneori, cele mai frumoase imagini ale mării se descoperă acolo unde agitația rămâne departe, iar ritmul este dat doar de valuri și de pașii făcuți pe nisip, ca într-o clepsidră a vacanțelor trecute…

Sursa foto: Shutterstock

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Rareș Bogdan, unul dintre constestatarii lui Ilie Bolojan în PNL, scos de la șefia Delegației României din Grupul PPE al Parlamentului European
Politică 12:41
Rareș Bogdan, unul dintre constestatarii lui Ilie Bolojan în PNL, scos de la șefia Delegației României din Grupul PPE al Parlamentului European
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la două săptămâni de vacanţă
Fanatik.ro
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la două săptămâni de vacanţă
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Când începe serialul „Trafic”, în care joacă Dragoș Bucur și Tudor Chirilă. Anunțul făcut de Pro TV
Stiri Mondene 15:02
Când începe serialul „Trafic”, în care joacă Dragoș Bucur și Tudor Chirilă. Anunțul făcut de Pro TV
Noi imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit 10 kilograme. Cum a apărut vedeta pe Coasta de Azur
Stiri Mondene 14:26
Noi imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit 10 kilograme. Cum a apărut vedeta pe Coasta de Azur
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
ObservatorNews.ro
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Mediafax.ro
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Redactia.ro
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Un bărbat și-a pierdut viața în Ilfov, în urma furtunii de marți seară. Un copac a căzut peste mașina în care se afla
KanalD.ro
Un bărbat și-a pierdut viața în Ilfov, în urma furtunii de marți seară. Un copac a căzut peste mașina în care se afla

Politic

AUR a decis să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan
Politică 13:44
AUR a decis să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Parteneri
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este portarul naționalei României
Fanatik.ro
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este portarul naționalei României
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație