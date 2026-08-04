Cel mai recent compromis al Consiliului Uniunii Europene, anunțat săptămâna trecută de președinția rotativă irlandeză, introduce o nouă etichetă, denumită „origine din țară parteneră” („Partner origin”), care ar stabili în ce condiții produsele provenite din țări terțe trebuie tratate ca echivalente cu produsele din UE în cadrul achizițiilor publice și al schemelor de sprijin.

În loc să considere că toate țările cu care blocul comunitar are acorduri de liber schimb beneficiază automat de același statut, propunerea face distincția între produsele acoperite de Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind Achizițiile Publice (GPA) și cele incluse în acordurile bilaterale de liber schimb sau de uniune vamală încheiate de UE. Eligibilitatea unui produs ar depinde de angajamentele concrete ale UE privind achizițiile publice pentru acel produs, și nu doar de existența unui acord comercial.

Compromisul prevede adoptarea unor acte de punere în aplicare, în locul unor delegate, oferind astfel țărilor membre UE un rol formal în decizia de includere sau excludere a țărilor terțe, în funcție de existența unui tratament reciproc pentru produsele europene sau de preocupările privind dependențele strategice și securitatea aprovizionării.

Obiectivul general al Legii privind accelerarea industriei este protejarea industriilor mari consumatoare de energie, a tehnologiilor cu emisii nete zero și a industriei auto împotriva concurenței externe neloiale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vrea ca regulamentul să fie adoptat până la sfârșitul acestui an. Totuși, având în vedere că propunerea Comisiei Europene a fost prezentată abia în luna martie, după mai multe revizuiri, că statele membre continuă să opereze modificări prin intermediul Consiliului UE și că Parlamentul European nu este așteptat să își finalizeze poziția înainte de luna septembrie, respectarea acestui calendar pare tot mai dificilă, notează Politico.

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