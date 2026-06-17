Discectomia endoscopică este o soluție minim invazivă prin care chirurgul îndepărtează fragmentul de disc ce apasă pe nerv, folosind o incizie de câțiva milimetri. Pentru mulți pacienți activi, diferența constă în trauma locală redusă și în recuperarea mai rapidă, cu reintegrare timpurie în activitățile zilnice.

Ce este discectomia endoscopică?

Discul intervertebral funcționează ca un amortizor între vertebre. Atunci când se rupe și o porțiune migrează spre canalul spinal, apare hernia de disc. Dacă fragmentul comprimă o rădăcină nervoasă, pot apărea dureri pe traiectul nervului sciatic sau brahial.

În discectomia endoscopică, medicul introduce un tub subțire (5–8 mm) prevăzut cu cameră video și sursă de lumină. Vezi imagini mărite pe monitor, iar chirurgul îndepărtează țesutul care comprimă nervul fără să secționeze mușchii. Procedura este descrisă pe larg în literatura de specialitate privind chirurgia spinală endoscopică.

Intervenția durează, în majoritatea cazurilor, între 45 și 90 de minute. Spitalizarea este scurtă, frecvent de o zi.

Indicații și profilul pacientului

Medicul poate recomanda această intervenție dacă:

ai durere persistentă de peste 6 săptămâni, fără răspuns la tratament conservator;

prezinți amorțeală sau slăbiciune musculară progresivă;

investigația RMN confirmă hernia corelată cu simptomele.

Tehnica se aplică frecvent în hernia de disc lombară (L4-L5, L5-S1), cervicală sau în anumite forme de stenoză de canal lombar (îngustarea spațiului prin care trec nervii).

Nu toți pacienții sunt candidați. Dacă există instabilitate vertebrală importantă sau alte patologii asociate, medicul poate orienta spre o altă abordare. De aceea, se recomandă o evaluare completă, cu corelarea simptomelor, examenului clinic și imagisticii.

Beneficii potențiale

„Mai puțină traumă” înseamnă, concret:

incizie de câțiva milimetri;

mușchi dilatați, nu tăiați;

pierdere redusă de sânge;

risc scăzut de infecție comparativ cu chirurgia deschisă.

În majoritatea cazurilor, pacienții se mobilizează la câteva ore după intervenție. Durerea locală este mai ușor de controlat, iar întoarcerea la muncă se poate face în 1–3 săptămâni pentru activități de birou.

Datele publicate despre chirurgia spinală endoscopică arată rate bune de ameliorare a durerii radiculare, comparabile cu microdiscectomia clasică, dar cu recuperare mai rapidă la pacienții selectați corect.

Pentru o imagine de ansamblu asupra opțiunilor disponibile, poți consulta pagina despre afecțiunile și tratamentele disponibile îln Centru de Terapie a Durerii, unde sunt detaliate soluțiile minim invazive și criteriile de selecție.

Riscuri și limitări

Orice intervenție implică riscuri. În cazul discectomiei endoscopice, pot apărea:

infecții locale;

sângerare;

lezarea rădăcinii nervoase;

recidiva herniei la același nivel (raportată în aproximativ 5–10% din cazuri).

Uneori, anatomia particulară sau dimensiunea herniei limitează accesul endoscopic. În aceste situații, chirurgul poate recomanda o tehnică diferită pentru a asigura decompresia completă a nervului.

Dacă după intervenție observi agravarea amorțelii, slăbiciune bruscă sau tulburări de control urinar, anunță imediat medicul.

Recuperare și reabilitare

Aceasta este etapa care influențează cel mai mult rezultatul pe termen mediu.

Primele zile

Te ridici și mergi în aceeași zi, sub supraveghere. Primești recomandări clare pentru îngrijirea plăgii și controlul durerii. Evită ridicarea greutăților și mișcările bruște.

Primele 2–6 săptămâni

Medicul îți poate recomanda:

Kinetoterapie personalizată pentru tonifierea musculaturii lombare și abdominale. Revenire progresivă la activitățile profesionale. Evitarea eforturilor intense și a statului prelungit pe scaun fără pauze.

De exemplu, dacă lucrezi la birou, poți începe cu program redus și pauze la 45–60 de minute pentru mobilizare. Dacă ai o activitate fizică solicitantă, reintegrarea se face etapizat, în funcție de evoluție.

Respectarea planului de recuperare scade riscul de recidivă și susține stabilitatea coloanei.

Tratament conservator vs chirurgie endoscopică

Înainte de a ajunge la intervenție, medicul recomandă de regulă:

antiinflamatoare și analgezice;

fizioterapie și kinetoterapie;

infiltrații epidurale.

Dacă durerea persistă și afectează mobilitatea sau performanța profesională, intervenția devine o opțiune. Comparativ cu chirurgia deschisă (care presupune incizie mai mare și dezinsertie musculară), abordul endoscopic păstrează structurile anatomice într-o măsură mai mare și permite reluarea mai rapidă a activităților uzuale.

Costuri, acces și considerente practice

Costul include consultațiile preoperatorii, RMN, intervenția, consumabilele și monitorizarea postoperatorie. Prețul variază în funcție de complexitatea cazului și de tehnologia utilizată.

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Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită.

Surse:

Mayo Clinic. Minimally Invasive Spine Surgery. Disponibil la: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/minimally-invasive-spine-surgery/about/pac-20384734. Accesat la: 25 mai 2026.

Cleveland Clinic. Endoscopic Spine Surgery. Disponibil la: https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/ endoscopic-spine-surgery. Accesat la: 25 mai 2026.

StatPearls – NCBI. Endoscopic Discectomy. Disponibil la: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555955/. Accesat la: 25 mai 2026.