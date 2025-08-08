Muntenegru – o perlă a Adriaticii pe care merită să o descoperi la final de sezon

Cu plecări disponibile în septembrie și octombrie, acest circuit este ideal pentru cei care caută temperaturi mai blânde, atmosferă relaxată și peisaje care îți taie respirația, fără aglomerația specifică lunilor de vară.

Muntenegru: mică țară, mari surprize

Circuitul pornește din România cu transport cu autocar clasificat, adaptat numărului de turiști, și se îndreaptă spre coasta muntenegreană, unde marea se reflectă în fortificații medievale și clădiri cu influență venețiană.

Programul este conceput pentru călători activi și curioși – vei avea ocazia să explorezi orașe istorice precum Kotor, Perast și Budva, dar și peisaje naturale de excepție, cum ar fi fiordul Kotorului sau Parcul Național Durmitor. De la litoral la munte, de la sate pitorești la orașe cu viață de noapte vibrantă, Muntenegru oferă o varietate incredibilă într-un spațiu compact și ușor de parcurs.

6 nopți de cazare și ghid însoțitor român

Călătoria include 6 nopți de cazare cu mic dejun în hoteluri de 3* (cu mențiunea că, în cazuri excepționale, poate fi asigurată cazare la 2*), alese în funcție de traseu pentru a optimiza timpii de deplasare și a maximiza experiența turistică.

Pe tot parcursul circuitului, vei fi însoțit de un ghid român cu experiență, care îți va oferi informații relevante despre istoria, cultura și obiceiurile locului, dar și recomandări pentru timpul liber, restaurante locale sau activități opționale.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Este genul de vacanță în care nu trebuie să-ți faci griji – programul este bine pus la punct, dar lasă loc și pentru relaxare sau explorare individuală, în funcție de preferințele fiecărui turist.

Perast. Foto: Unsplash

O oportunitate accesibilă și avantajoasă

Pentru plecările din această toamnă, Europa Travel vine cu un tarif special redus, disponibil în limita locurilor rămase. Este o ocazie excelentă de a explora o destinație exotică la prețuri prietenoase, într-un moment al anului când totul este mai liniștit, iar natura se pregătește să îmbrace culorile toamnei.

Alte circuite balcanice cu autocarul

Dacă Muntenegru îți trezește pofta de descoperire, Europa Travel ți-a pregătit o serie de circuite cu autocarul în regiunea Balcanilor și nu numai – de la Croația la Albania, Grecia sau Bosnia. Vezi întreaga selecție pe pagina dedicată circuitelor cu autocarul , unde poți filtra ofertele în funcție de durată, perioadă sau zonă geografică.

Recomandări Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Sau poate vrei ceva mai îndepărtat?

Dacă te tentează experiențele mai exotice sau culturile asiatice, Europa Travel oferă și numeroase circuite cu avionul – în Japonia, Thailanda, China, Coreea de Sud sau Iordania. Le poți consulta oricând pe site, alături de oferte early booking sau last minute, potrivite pentru orice buget sau preferință de călătorie.

Informații și rezervări

Pentru rezervări rapide sau detalii suplimentare, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702. Răspundem prompt și te ajutăm cu toate informațiile de care ai nevoie. Sau intră pe europatravel.ro și descoperă toate vacanțele disponibile în această perioadă.

Toamna aceasta, alege să îți încarci sufletul cu liniște, soare blând și peisaje de coastă. Muntenegru te așteaptă cu brațele deschise, iar Europa Travel îți oferă o călătorie bine organizată, accesibilă și plină de experiențe autentice. Este momentul perfect pentru o pauză de la agitația cotidiană – chiar la malul Adriaticii.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE