N-ai fir de nul în doză? Iată ce poți face, totuși, cu automatizarea locuinței

Cel mai frecvent obstacol când cineva vrea întrerupătoare smart în România e o chestiune de instalație veche: în doză nu există fir de nul.

Motivul pentru care contează: un întrerupător clasic doar întrerupe faza, iar asta îi ajunge. Unul smart trebuie să rămână alimentat permanent, ca să țină aprinsă partea de Wi-Fi și să poată primi comenzi și când lumina e stinsă. Pentru asta îi trebuie nul.

Cum verifici, fără să demontezi nimic

Se demontează rama întrerupătorului existent, cu siguranța luată de pe tablou, și se numără firele din doză. Două fire, de obicei, înseamnă fază și întoarcere, adică nu ai nul. Trei fire, dintre care unul albastru care nu se leagă la întrerupător, înseamnă că ai. La instalațiile mai vechi, culorile nu sunt întotdeauna respectate, iar verificarea o face un electrician cu un tester.

Ce faci dacă nu ai nul: întrerupătoare smart fără fir de nul

Prima variantă e un întrerupător fără nul. Există pe piață, dar are un compromis: folosește un truc de alimentare care poate face becurile LED să pâlpâie sau să lumineze slab când sunt stinse.

A doua variantă, mai simplă și fără electrician, e să muți inteligența din perete în priză. O priză smart cu ștecher se bagă într-o priză existentă, iar aparatul se conectează în ea. Pentru o lampă de veghe, un corp de iluminat mobil, un calorifer electric sau un umidificator, rezultatul e același: pornire și oprire din telefon, program pe ore, temporizator.

A treia, dacă oricum faci lucrări, e să tragi nulul până în doză și să montezi întrerupătoare cu nul, care sunt varianta fără compromisuri.

Ce poate o priză smart și nu poate un întrerupător

Măsurarea consumului. Anumite modele arată în timp real cât trage aparatul conectat și țin un istoric pe zile. E singurul mod simplu de a afla care aparat din casă chiar contează la factură, în loc să bănuiești.

Contează și puterea. Modelele de 10 A duc până la aproximativ 2000-2300 W, cele de 16 A până la aproximativ 3600 W. Un radiator electric sau un aparat de gătit cer varianta de 16 A.

Ce se întâmplă când cade internetul

Întrebarea corectă înainte de a automatiza ceva. Un întrerupător smart rămâne un întrerupător: se apasă cu degetul și lumina se aprinde, indiferent de router. La fel, o priză smart păstrează ultima stare și butonul fizic.

Ce se pierde e comanda de la distanță și programele care depind de cloud. Dacă lucrul ăsta te deranjează, criteriul la cumpărare e existența unui buton fizic pe aparat, nu doar comanda din aplicație.

Cele două greșeli de început

Prima: montarea unui întrerupător smart pe un circuit unde becul e comandat din două locuri, fără să iei varianta cap-scară. Circuitul e diferit, iar un întrerupător simplu pus acolo lasă lumina blocată într-o stare.

A doua: depășirea puterii. Fiecare modul are o limită, iar la variantele cu mai multe canale limita se împarte. Un candelabru cu multe becuri incandescente poate depăși limita unui canal, deși cu LED-uri același corp stă comod dedesubt.

Ce alegi, până la urmă, cu ajutorul Mentor Market

Pentru lumina din tavan, întrerupător. Pentru aparate mobile care se bagă în priză, priză smart. Iar dacă doza n-are nul și nu vrei lucrări acum, prizele fac treaba fără să spargi nimic.

Întrerupătoarele smart de la Mentor există în variante simple, duble, triple, cap-scară și pentru jaluzele, cu montaj îngropat sau aparent, ramă din policarbonat sau sticlă securizată, în alb și negru, pe Wi-Fi 2.4 GHz, fără hub separat. Prizele smart sunt în variantă cu ștecher și îngropată, cu modele care măsoară consumul, iar carcasa e din material ignifug, cu protecție la supraîncălzire.