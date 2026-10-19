NOSTALGIA revine la București în noiembrie! Tot ce trebuie să știi despre festivalul de la Romexpo

Festivalul NOSTALGIA IMAGINARIUM se întoarce în București pe 6 și 7 noiembrie 2026. Evenimentul va avea loc la Romexpo, iar organizatorii au publicat detalii despre bilete și condițiile de acces.

Festivalul se adresează exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani. Cei care vor să participe trebuie să respecte regulamentul stabilit de organizatori și să țină cont de condițiile de intrare în incintă.

Prețurile biletelor diferă în funcție de seara aleasă și de tipul accesului. Publicul poate opta pentru bilete individuale sau pentru abonamente valabile în ambele zile ale evenimentului.

NOSTALGIA IMAGINARIUM 2026, două seri de petrecere la Romexpo

NOSTALGIA IMAGINARIUM 2026 este programat pe 6 și 7 noiembrie, la Romexpo, în București. Potrivit informațiilor publicate de organizatori, accesul începe vineri, de la ora 19:00, iar petrecerea continuă până în dimineața zilei următoare.

Evenimentul revine sâmbătă seara, urmând să se încheie în dimineața zilei de duminică.

Conceptul festivalului este construit în jurul muzicii anilor '90 și 2000, completată de decoruri retro și futuriste, instalații vizuale și spații tematice dedicate fotografiilor.

Prin această combinație, organizatorii propun o experiență care depășește formatul unei petreceri obișnuite, punând accent pe atmosferă, muzică și elemente vizuale inspirate din trecut și din universul futurist.

Cât costă biletele la NOSTALGIA IMAGINARIUM 2026

Cei care vor să participe la festivalul NOSTALGIA IMAGINARIUM au la dispoziție mai multe variante de bilete, în funcție de preferințe și de buget.

Sunt disponibile bilete pentru fiecare dintre cele două seri, dar și abonamente care permit accesul în ambele zile. Pe platformele de ticketing sunt listate și pachete pentru două persoane, precum și opțiuni suplimentare pentru rezervarea unor mese înalte, în funcție de disponibilitate.

Tarifele pot fi diferite de la o platformă la alta. Din acest motiv, cei interesați sunt sfătuiți să verifice prețul final, eventualele taxe suplimentare și condițiile de achiziție înainte de a cumpăra biletele.

Ce reguli trebuie să respecte participanții la festivalul NOSTALGIA

Accesul la NOSTALGIA IMAGINARIUM 2026 este permis exclusiv persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani. Potrivit regulamentului publicat de organizatori, minorii nu pot participa nici dacă sunt însoțiți de părinți sau de tutori.

La intrare, participanții trebuie să prezinte biletul și un act de identitate, necesar pentru verificarea vârstei și a identității.

Organizatorii au stabilit și o serie de restricții privind obiectele care pot fi introduse în incinta festivalului. Nu sunt permise, printre altele, gențile care depășesc dimensiunile admise, alimentele și băuturile aduse din exterior, obiectele periculoase și aparatele foto profesionale cu obiective detașabile.

O altă recomandare importantă vizează cumpărarea biletelor. Participanții sunt sfătuiți să folosească platformele autorizate, pentru a evita eventualele probleme legate de validitatea acestora.