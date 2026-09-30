Oana Paraschiv și Andreas Petrescu au sărbătorit un an împreună la Virgin Radio Breakfast

Oana Paraschiv și Andreas Petrescu au sărbătorit un an de când au acceptat provocarea de a face matinal împreună la Virgin Radio. Momentul a fost sărbătorit în direct, într-o ediție specială Virgin Radio Breakfast, cu roast-uri, surprize din partea echipei și mesaje de la artiști strecurate, pe neașteptate, în playlist.

După un an împreună la microfon, cu dimineți foarte devreme, cafele și nenumărate povești din studio, Oana și Andreas au primit o provocare pe măsură: să spună ce au aflat unul despre celălalt în tot acest timp.

Așa a început un - YouTubehttps://youtu.be/DH3zSMO7lck

Oana despre Andreas: „Am descoperit că atunci când îi spui lui Andreas «avem două minute», el înțelege: «acum este momentul perfect pentru o poveste de 11 minute, cu trei personaje și un act narativ complex».”

Iar Andreas despre Oana: „Înainte să o cunosc, în ziua probei, nu știam prea multe despre ea. Știam doar că speram să pice proba. Mai târziu am aflat că era complet diferită de cum credeam. E o fată care gândește out of the box și, o dată la două luni, out of the botox.”

Glumele au continuat, dar dincolo de ironii și tachinări, după un an împreună la microfon, cei doi au ajuns la aceeași concluzie: fac o echipă foarte bună.

Surprize în studio și în playlist

Aniversarea a venit și cu surprize pregătite de echipa Virgin Radio. Oana și Andreas au primit tort și flori, iar momentul a fost completat de un cocktail creat special pentru ei de Valentin Luca, cunoscut pentru show-urile sale de bartending.

Surprizele au continuat și în playlist. Printre hiturile dimineții și-au făcut loc mesaje speciale pentru Oana și Andreas de la INNA, Irina Rimes, IRAIDA, Daria Lupi, Alex Velea, Liviu Teodorescu, RAREȘ și Andrei Ursu, care le-au transmis urări pentru aniversarea primului lor an împreună la matinal.

Un an mai târziu, Oana și Andreas continuă provocarea începută împreună: dimineți cu muzică bună, povești, opinii diferite, mult umor și suficient de multe motive să se ia unul de celălalt și în următorul an.

„Nu am învățat să ne suportăm perfect, dar am descoperit că ne completăm propozițiile, gândim la fel, avem același gen de educație și aceeași sensibilitate”, a spus Andreas în finalul roast-ului.