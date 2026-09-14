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Pariul a doi antreprenori intrați într-o industrie dată dispărută: un milion de perechi de pantofi românești, vânduți românilor. „Suntem la 15.000 după primul an”story

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angajati fabrica Glemis
anagajati fabrica Glemis, foto: glemis.ro
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Doi antreprenori veniți din afara industriei și-au asumat public o ambiție care sună îndrăzneț într-un sector în care România a pierdut în ultimele două decenii zeci de fabrici: un milion de perechi de pantofi din piele, făcuți manual în Bucovina, vânduți românilor. Punctul de plecare e concret — aproape 15.000 de perechi vândute în primul an de la lansare, clienți în toate cele 42 de județe și o primă bornă asumată: 100.000 de perechi până la finalul lui 2028.

Glemis, brandul fondat de antreprenorii Olimpiu și Andrei, a vândut de la lansare aproape 15.000 de perechi de pantofi din piele naturală, lucrați manual de meșteri din Vicovu de Sus, Bucovina — în luna de vârf, februarie 2026, ritmul vânzărilor a însemnat o pereche la fiecare 16 minute. Compania operează exclusiv online, prin magazinul propriu glemis.ro, și livrează în toate județele țării.

Cei doi fondatori nu vin din industria încălțămintei. „Nu suntem cizmari și nu pretindem că suntem. Venim din piețe puternic competitive, unde am învățat să vindem eficient. Când ne-am uitat la industria încălțămintei românești, am văzut două lucruri: meșteri care stăpânesc meseria mai bine decât multe fabrici din afară și o piață enormă, rămasă în urmă ca eficiență comercială. Exact locul unde experiența noastră putea conta”, spune Olimpiu, co-fondator al companiei.

Olimpiu Galani si Andrei Lucian Lungu, co - fondatori Glemis
Olimpiu Galani si Andrei Lucian Lungu, co - fondatori Glemis

Modelul de business elimină intermediarii: fără importatori, fără distribuitori, fără adaos de retail și fără chirii în centre comerciale. „Am construit drumul cel mai scurt de la mâna meșterului la piciorul clientului. Toată economia făcută pe lanț se reflectă în prețul final. Miza noastră este ca orice român — nu doar cine își permite un brand de import — să poarte încălțăminte de piele făcută în România”, explică fondatorul.

Compania mizează și pe un argument economic pe care îl consideră subevaluat de consumatori: costul per purtare. „Un pantof de import ieftin ține un sezon. Al nostru, din piele naturală, cu un model clasic care nu iese din modă, se poartă ani de zile și se recondiționează ușor. Împărțit la durata reală de viață, produsul de calitate iese mai ieftin decât cel care se aruncă după câteva luni. Este calculul pe care fast fashion-ul speră să nu-l facă nimeni”, spune Andrei, co-fondator.

Producția este realizată integral în ateliere din Vicovu de Sus, zonă cu tradiție în prelucrarea pielii, iar fondatorii spun că au confirmată capacitatea de creștere a volumelor împreună cu meșterii locali. Pentru comunitatea din nordul Bucovinei, dezvoltarea companiei înseamnă locuri de muncă într-o regiune marcată de plecarea tinerilor la muncă în străinătate.

Brandul afișează un rating mediu de 4,95 din 5, calculat din peste 670 de recenzii ale clienților, iar fondatorii spun că cererea a depășit constant estimările în lunile de sezon rece — vârfurile zilnice au ajuns la câteva sute de comenzi.

Ținta asumată public de cei doi antreprenori: 100.000 de perechi vândute până la finalul anului 2028. „Borna e concretă și măsurabilă. Dincolo de ea, avem o ambiție pe care ne-o asumăm deschis, chiar dacă sună îndrăzneț: vrem ca un milion de români să ajungă să poarte pantofi de piele făcuți în România. Nu ne-am pus termen la acest obiectiv — e direcția în care construim, pereche cu pereche”, spun fondatorii Glemis.

Industria românească de încălțăminte, care număra înainte de 1989 sute de mii de angajați și a rămas apoi ani buni dependentă de producția în lohn pentru branduri occidentale, s-a contractat puternic în ultimele două decenii, pe fondul concurenței importurilor asiatice ieftine. Pe acest fundal, pariurile antreprenoriale pe producție locală vândută sub brand propriu, direct către consumatorul final, rămân rare.

GLEMIS ÎN CIFRE

  • Aproape 15.000 de perechi vândute în primul an de la lansare
  • O pereche vândută la fiecare 16 minute în luna record (februarie 2026)
  • Clienți în toate cele 42 de județe ale României
  • Rating mediu: 4,95/5, din peste 670 de recenzii
  • Producție: 100% manuală, în ateliere din Vicovu de Sus, jud. Suceava
  • Țintă: 100.000 de perechi până la finalul lui 2028

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