De o proiecţie specială vor avea parte şi spectatorii din Tulcea, care vor putea viziona filmul duminică 28 iunie la Teatrul Jean Bart. 

Filmul vine şi cu un videoclip official lansat de Pepe

Mă mut la mama este regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag, după un scenariu semnat de Andreas Petrescu. Din echipa de creație fac parte Alexandru Brendea (director de imagine), Cristian Marin (scenograf), Geanina Pünkösti (designer costume), Sheherezada Kouchaki (make-up artist), Sorina Giurescu (hair stylist), Farhad Hagverdiyev (editor imagine),  Sorin Neagu (editor sunet), Pepe Latin Music (muzică originală) și Laurențiu Porumbel (making of).

Scenariul filmului este inspirat din piesele de teatru de mare succes „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut sau nu mă mut”, scrise de Andreas Petrescu, care au cucerit deja publicul din întreaga țară.

Producătorii filmului sunt Gabriel Fătu și Mihai Munteanu, iar producători executivi sunt Alexandra Buzoianu și Cristina Poenaru Simion.

Biletele se găsesc pe Eventbook.ro

Despre “Mă mut la mama” 2026

Cu o distribuție remarcabilă și o poveste în care se va regăsi orice spectator, filmul promite o experiență plină de umor, emoție și situații cât se poate de…familiare. Mă mut la mama aduce pe marele ecran o poveste savuroasă despre relațiile dintre părinți și copii, despre crizele vârstei adulte și despre curajul de a iubi, indiferent de vârstă.

Doi frați, o mamă văduvă care abia începe o nouă poveste de iubire și o casă prea mică pentru toate problemele lor. Un context perfect pentru o comedie în care nimic nu merge conform planului.

Adriana, o femeie de 65 de ani, decide să-și trăiască viața din plin, redescoperindu-și feminitatea și dorința de a iubi. Planurile îi sunt însă date peste cap atunci când cei doi fii ai săi revin acasă, fiecare cu propriile crize: Gabriel, un corporatist sigur pe sine, prins într-o căsnicie tensionată și tentații periculoase, și Andrei, un bărbat aflat în pragul eșecului personal și profesional.

Sub același acoperiș, cele trei destine se ciocnesc într-un carusel de situații comice, momente sensibile și revelații neașteptate.

Filmul este produs de Fundația Culturală „Teatrul Principal”, cu sprijinul Marivila și Pro Design Tulcea.

Mă mut la mama este o comedie pentru toată lumea, un film în care fiecare spectator va regăsi o bucățică din propria familie. Un film despre iubire la orice vârstă. Și despre faptul că, oricât de complicată ar deveni viața, acasă este întotdeauna loc pentru încă un dezastru.

Finanțatori: Aqua Carpatica, Adrem Engineering, Vesta Investment, Casa de Vinuri Cotnari, Managing Management, Luxury Prest.

Parteneri de mobilitate: Eurial Invest și Agrartom

Parteneri: Abis Studio, Teatrul Dramaturgilor Români, Mobexpert, Bigotti, Prosecco Mionetto, Veronesse, Cofetăria Claus, Savcom, Optica Vedere, În Gura Lupului, Clinica Hipocrat, Juridice.ro, Dragon Star Curier, Continental Hotels, La Mama.

FilmulMă mut la mama  va avea premiera în cinematografele din întreaga țară în data de 22 mai, distribuit de Follow Art Distribution (Primavera, Napoli – New York, Die my love, My late summer, Profesorul care a promis marea, Imaculat, Spre nord, În numele pământului).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
Viva.ro
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.RO
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.RO
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Analiză
Politică 16:30
Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Cum s-a ajuns la „varianta Adrian Veștea” și culisele războiului deschis dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Exclusiv
Politică 15:58
Cum s-a ajuns la „varianta Adrian Veștea” și culisele războiului deschis dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Parteneri
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul.ro
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Ce gest a făcut soția lui Ianis Hagi după ce Simona Halep s-a retras oficial din tenis. A uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Ce gest a făcut soția lui Ianis Hagi după ce Simona Halep s-a retras oficial din tenis. A uimit pe toată lumea
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Vedete din România care au renunțat la showbiz și s-au retras complet din viața publică. Imagini rare cu ele acum
Stiri Mondene 16:10
Vedete din România care au renunțat la showbiz și s-au retras complet din viața publică. Imagini rare cu ele acum
Imagini cu Mirabela Grădinaru la Sala Dalles. Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan la un eveniment din București
Stiri Mondene 15:11
Imagini cu Mirabela Grădinaru la Sala Dalles. Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan la un eveniment din București
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
ObservatorNews.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
GSP.ro
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
Mediafax.ro
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Zodia care primește vestea vieții după 15 iunie. Luna Nouă îi schimbă complet destinul
Redactia.ro
Zodia care primește vestea vieții după 15 iunie. Luna Nouă îi schimbă complet destinul
David Hockney, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici din lume, s-a stins la 88 de ani
KanalD.ro
David Hockney, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici din lume, s-a stins la 88 de ani

Politic

Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Analiză
Politică 16:30
Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Cum s-a ajuns la „varianta Adrian Veștea” și culisele războiului deschis dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Exclusiv
Politică 15:58
Cum s-a ajuns la „varianta Adrian Veștea” și culisele războiului deschis dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări şi cu meciurile României la Euro 2024
Fanatik.ro
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări şi cu meciurile României la Euro 2024
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani