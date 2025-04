Tot mai mulți adolescenți români ajung să ceară ajutor pe internet. Nu din teribilism, nu din dorința de a atrage atenția, ci dintr-o nevoie reală de sprijin emoțional într-o lume care nu mai comunică. Potrivit unui raport realizat de UNICEF în 2022, aproape 1 din 3 adolescenți din România prezintă simptome de anxietate sau depresie.

În tot acest context, terapia online devine tot mai relevantă. Și nu doar pentru că este accesibilă din orice colț al țării, ci pentru că oferă intimitate, discreție și libertatea de a cere ajutor fără să simți ochii părinților în față.

Sănătatea mintală a adolescenților: o criză globală

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 13% dintre adolescenți la nivel global suferă de tulburări mintale, iar cele mai frecvente sunt depresia, anxietatea și tulburările de comportament. Pandemia, izolarea socială și presiunea mediilor online au agravat situația.

În România, lucrurile nu stau diferit. Potrivit unui studiu al Salvați Copiii, aproape 50% dintre adolescenți declară că au simțit stări de tristețe profundă sau panică în ultimul an. Din păcate, doar o mică parte ajung să vorbească cu cineva specializat.

Terapia online: o portiță deschisă spre vindecare

„Pentru un adolescent, a vorbi despre ce simte înseamnă o formă de vulnerabilitate. Terapia online le oferă spațiul de care au nevoie pentru a se deschide în ritmul lor”, spune un psihoterapeut din cadrul unei platforme de terapie online.

Pe Hedepy.ro, adolescenții și părinții pot găsi informații clare despre semnele problemelor emoționale și pot accesa specialiști certificați care oferă ședințe de terapie în format online. Cu un simplu test de compatibilitate, orice tânăr poate găsi un terapeut potrivit stilului său de comunicare și nevoilor emoționale specifice.

Semne că adolescentul tău are nevoie de ajutor

Într-o lume cu filtre Instagram și zâmbete artificiale, e greu să vezi ce se ascunde dincolo de aparențe. Dar unele semnale nu trebuie ignorate:

Izolare excesivă față de familie sau prieteni

Schimbări bruște de dispoziție

Scăderea bruscă a performanțelor școlare

Tulburări de somn sau alimentație

Descurajare constantă sau lipsa interesului pentru activități preferate.

Dacă observi aceste simptome, nu ezita să pornești o conversație calmă și empatică. În același timp, consultarea unui psiholog poate fi un pas important.

Ce spun psihologii

„Tinerii nu mai au spațiu pentru a se exprima. Părinții sunt ocupați, profesorii – depășiți, iar colegii – prea conectați la ecrane ca să audă. Terapia online umple acest gol, fiind accesibilă, flexibilă și adaptată limbajului generației Z”, explică un psihoterapeut. În plus, faptul că platformele de acest tip oferă ședințe inclusiv seara sau în weekend le face ideale pentru adolescenții cu programe aglomerate sau care nu vor să discute în prezența familiei.

„Mi-a fost rușine să le spun părinților că nu mă simt bine”

Irina, 17 ani, a apelat la terapie online într-un moment critic. „Mă simțeam tot timpul tensionată, plângeam fără motiv și nu mai aveam chef de nimic. Prietena mea mi-a zis de platforme de genul. Am intrat, am făcut testul și am vorbit cu o terapeută care chiar m-a ascultat. E prima dată când cineva n-a zis: «Lasă că trece»”.

Cazurile precum cel al Irinei nu mai sunt excepții. Sunt tot mai multe. Iar accesul facil la terapie online poate face diferența între o criză emoțională tăcută și o soluție reală.

Cât de ușor este să accesezi ajutorul

Pe hedepy.ro, poți selecta domeniul care te interesează (anxietate, stres, depresie, tulburări de comportament etc.), poți citi profilurile terapeuților și programa o sesiune. Totul se face online, fără telefoane, drumuri sau așteptări. Mai mult, dacă nu ești mulțumit de prima ședință, poți primi înapoi suma achitată.

Poate că deseori adolescenții noștri par ok, poate că zâmbesc pe rețelele sociale, dar mulți dintre ei duc lupte interioare pe care nu le împărtășesc cu nimeni. Dacă există o soluție simplă, empatică, profesională, cum este terapia online, e datoria noastră s-o punem la dispoziție. Să nu ne fie rușine să cerem ajutor. Să-i învățăm și pe ei același lucru.

