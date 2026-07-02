Sub coordonarea echipei Sun Leader, proiectul de extindere a infrastructurii de evenimente a intrat în linie dreaptă, promițând să redefinească turismul Premium prin finalizarea celei mai mari suprafețe de terase acoperite cu pergole retractabile din țară.

Record național pentru Sun Leader: 2.600 mp de pergole la Castelul Bethlen-Haller. Un proiect finalizat într-un ritm de execuție fără precedent

O mobilizare de forțe fără precedent: Finalizare la sfârșitul lunii Iulie

În prezent, proiectul se află în plină fază de dezvoltare și producție, ritmul de lucru fiind unul deosebit de susținut. Deși vorbim despre o lucrare colosală, execuția este planificată să fie finalizată până la sfârșitul lunii iulie 2026, un termen extrem de ambițios având în vedere dimensiunile proiectului. Această viteză de execuție, mult mai rapidă decât în mod normal pentru o astfel de anvergură, este rezultatul unei planificări riguroase și al expertizei tehnice acumulate de echipa Sun Leader de-a lungul anilor.

Pentru a garanta un standard de calitate impecabil, extinderea ce cuprinde cele 7 module noi de pergole se desfășoară într-o succesiune de mai mulți pași și etape distincte. Această abordare fragmentată permite echipei de specialiști să realizeze o verificare atentă a fiecărei etape de montaj și configurare, asigurându-se că fiecare detaliu tehnic respectă normele de siguranță și estetică cerute de un sit istoric.

Record național pentru Sun Leader: 2.600 mp de pergole la Castelul Bethlen-Haller. Un proiect finalizat într-un ritm de execuție fără precedent

Terase cu capacitate logistică pentru 2.500 de persoane simultan

Odată finalizat, ansamblul va însuma peste 2.600 de metri pătrați de terase modernizate, transformând domeniul din jurul castelului într-un pol principal pentru evenimente de anvergură. Infrastructura modernă va permite găzduirea simultană a 2.500 de invitați, oferind protecție totală „All-Seasons” prin sisteme automatizate de pergole pentru evenimente Flat Harmony.

Aceste pergole retractabile horeca nu doar că sporesc capacitatea operațională a locației, dar o fac într-un mod discret. Tehnologia, care include motorizare Somfy și iluminat inteligent, a fost integrată astfel încât să nu altereze influența istorică a monumentului renascentist, oferind totodată flexibilitatea de a retrage complet acoperișul sub cerul înstelat al Transilvaniei.

Record național pentru Sun Leader: 2.600 mp de pergole la Castelul Bethlen-Haller. Un proiect finalizat într-un ritm de execuție fără precedent

Gastronomie sustenabilă sub cupola inovației

Experiența oaspeților la Castelul Bethlen-Haller depășește sfera vizuală sau tehnică, atingând latura senzorială prin gastronomia locală. Pe domeniul de la Cetatea de Baltă sunt îngrijite culturi de legume certificate, care ajung proaspete direct în bucătăria castelului. Astfel, evenimentele culturale sau private desfășurate sub noile structuri Sun Leader sunt completate de preparate sănătoase, într-o simbioză perfectă între modernitate și respectul pentru resursele locale.

Prin finalizarea acestui proiect de această mărimea într-un timp de execuție record, Jidvei și Sun Leader demonstrează că viitorul turismului românesc este clădit pe curaj, excelență tehnică și o viziune clară asupra confortului absolut

Record național pentru Sun Leader: 2.600 mp de pergole la Castelul Bethlen-Haller. Un proiect finalizat într-un ritm de execuție fără precedent

Moștenirea istorică și recunoașterea mondială a unui brand românesc puternic

Domeniile Jidvei reprezintă mult mai mult decât cel mai mare producător de vinuri DOC din România; brandul este un adevărat ambasador cultural. Cu peste 2.500 de hectare de viță-de-vie — cea mai mare podgorie din Europa cu proprietar unic — și o prezență constantă în Top 100 producători Premium din lume, Jidvei a transformat respectul pentru tradiție într-un blazon al mândriei naționale. Totuși, turismul viticol modern a evoluat: nu mai este vorba doar despre cultura degustării, ci despre construirea unei experiențe senzoriale complete, o imersiune totală în povestea locului.

Pentru a susține această viziune, investiția în spațiile exterioare a devenit un pilon strategic de rentabilitate. Parteneriatul cu echipa Sun Leader, început în anul 2018, a vizat integrarea unor soluții de acoperire care să onoreze istoria locului, oferind în același timp un grad de confort „All-Seasons” oaspeților veniți din întreaga lume.

Sun Leader: Arhitectura care transformă terasele în motoare valoroase

În spatele acestei performanțe tehnice stă viziunea lui Eugeniu Lisnic: „Acum vedem direcția clară în care se îndreaptă turismul de evenimente”, declară acesta. „Acest proiect reprezintă o provocare inginerească prin dimensiunile sale și prin necesitatea de a integra structuri de mari dimensiuni în proximitatea unui monument istoric. Extinderea la 2.600 de metri pătrați subliniază necesitatea de a investi în soluții durabile care să asigure continuitatea și diversitatea activității,” a declarat Eugeniu Lisnic, CEO și fondator Sun Leader.

Cu un portofoliu ce include proiecte majore precum Wonderland Resort, Fratelli sau City Grill Group, Sun Leader demonstrează că o terasă corect amenajată încetează să fie o resursă sezonieră, devenind un activ valoros și un mijloc de a construi comunitate.

Prin atingerea acestui prag de 2.600 de metri pătrați, Castelul Bethlen-Haller nu doar că își protejează moștenirea, dar devine un model de excelență tehnică și ospitalitate pentru întreg sectorul HoReCa din România.

Sursa foto: pergole-retractabile.ro

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